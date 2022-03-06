https://uz.sputniknews.ru/20220306/suschiy-bred-ekspert-ob-ideyax-po-snijeniyu-zavisimosti-evropy-ot-rossiyskogo-gaza-23169447.html

Сущий бред: эксперт об идеях по снижению зависимости Европы от российского газа

Сущий бред: эксперт об идеях по снижению зависимости Европы от российского газа

Если вообще не отапливать помещения в Европе, если закрыть промышленные предприятия, если не производить электроэнергию на газовых электростанциях, то можно вовсе до нуля снизить потребление газа из РФ.

2022-03-06T09:31+0500

2022-03-06T09:31+0500

2022-03-06T09:31+0500

колумнисты

мнение эксперта

европа

газ

зависимость

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Международное энергетическое агентство (МЭА) на фоне проводимой Россией спецоперации на территории Украины разработало и представило общественности план по снижению зависимости Европейского союза от российского газа.В своем плане МЭА предлагает 10 пунктов (или шагов), реализация которых, по их подсчетам, позволит Европе обеспечить сокращение закупок газа из России более чем на 50 млрд кубометров в течение года – то есть, более, чем на треть. А при полном исполнении всех предложенных мер – на 80 млрд кубометров, или же вполовину.Возможно ли воплощение амбициозного плана в жизнь, или же это простое пустословие и популизм от МЭА – Sputnik узнал у заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова."План" МЭА граничит с откровенной благоглупостью"Мир находится в условиях энергетического кризиса, – говорит Александр Фролов. – Что такое энергетический кризис? Это, среди прочего, нехватка предложения на фоне растущего спроса – в данном случае, в первую очередь, это нехватка предложения газа. Также энергетический кризис затронул рынки угля, электроэнергетики и, в меньшей степени, нефтепродуктов".По словам эксперта, начиная с мая прошлого года МЭА начало демонстрировать "неадекватные оценки причин и следствий этого энергетического кризиса". Апогеем этого, по его словам, стало то, что в сентябре 2021 года МЭА выпустило заметку про кризис, в которой одной из главных причин происходящего назвало Россию.Но МЭА, тем не менее, начиная со второй половины прошлого года, активно педалировало тему вины РФ в происходящих событиях, отмечает он."И судя по тезисам, представленным сейчас МЭА – а планом это назвать никак нельзя, это тезисы, граничащие с откровенной благоглупостью – качество их анализа с середины 2021 года значительно не улучшилось. Перейдем непосредственно к разбору представленных ими пунктов", – продолжает Александр Фролов.Пункт 1 – отказ от новых контрактов с "Газпромом"– Согласно заявлению МЭА, срок действия контрактов на поставки газа, охватывающих более 15 млрд кубометров в год, истекает в этом году. В целом, контракты с "Газпромом", охватывающие около 40 млрд кубометров в год, истекают в этом десятилетии. МЭА предлагает не заключать никаких новых контрактов, что, по их мнению, должно позволить странам ЕС договориться с другими поставщиками и диверсифицировать поставки.– Мотивация здесь следующая: данное решение должно обеспечить большую диверсификацию поставок газа в Европе как в этом году, так и в дальнейшем. Сразу возникает логичный вопрос: откуда конкретно – в условиях энергетического кризиса, связанного с нехваткой предложения на рынке – европейские компании, не подписывая долгосрочные контракты с Россией, получат газ?Второй вопрос, возникающий здесь же: то, что вы не будете подписывать долгосрочный контракт с РФ – не отменяет действующие контракты. Например, в 2022 году заканчивается контракт "Газпрома" с польской компанией PGNiG. И, мягко скажем, этот контракт не мешает польской стороне искать иные источники газа, и даже отчасти их находить. Просто в полной мере заместить поставки из России они не смогут.Для подведения вывода нужно задать вопрос: каким на самом деле будет влияние этого пункта в случае его выполнения? Да никаким! Тот факт, что вы не заключите новые контракты с РФ, приведет лишь к увеличению рисков для ваших покупателей, так как у них не будет гарантий поставок газа и усложнится прогнозирование затрат.Плюс, кроме всего прочего, данные действия не отменяют возможности поставлять газ через биржу. Напомнить, какие на ней сейчас цены (4 марта биржевая цена газа в Европе установила новый исторический рекорд – $2515 за тысячу кубометров, – Sputnik)? А если Россия является настолько крупным поставщиком, то, наверное, поставляя газ не по долгосрочным контрактам, а через биржу, она сможет напрямую влиять на биржевые котировки?Задумывались ли об этом господа из МЭА? Наверное, задумывались. И поэтому мы видим второй пункт.Пункт 2 – поиск альтернативных источников– МЭА предлагает заменить российский газ поставками из альтернативных источников – по их расчетам, ЕС сможет привлечь до 30 млрд кубометров из "нероссийских источников" в следующем году.– Этот пункт выглядит очень странно. В том смысле, что он, по сути, повторяет предыдущий. Возможно, им просто очень хотелось довести количество пунктов до красивого числа – до 10 – и поэтому они размножили первый пункт на два.Если страны Евросоюза не будут подписывать никаких новых контрактов на поставку газа с Россией, то возникает вопрос: "А откуда брать газ?". Ответ МЭА очевидный: "Берите из других источников".В принципе, МЭА здесь напоминает сову из известного анекдота, которая посоветовала мышам становиться ежиками, чтобы их не ели коты, а когда мыши поинтересовались, как именно им стать ежиками, сова ответила: "Я – стратег, а не тактик".Вот господа из МЭА, видимо, тоже стратеги. Было бы неплохо увидеть в их так называемом "плане" информацию о том, из каких конкретно альтернативных источников страны Европейского союза могли бы получить газ.Давайте допустим, что в этом пункте есть смысл. Вопрос: что мешает ЕС в данный конкретный момент получать дополнительные объемы газа из альтернативных источников? На мой взгляд – ничего.Еще один вопрос: если МЭА полагает, что главная проблема – это недостаток предложения со стороны РФ и что нужно как-то ограничивать влияние России на газовый рынок Европы, то каким образом РФ воздействует на СПГ-терминалы, расположенные в ЕС?Для понимания: общая мощность СПГ-терминалов в ЕС составляет 217 млрд кубометров газа. Теоретически, свободных мощностей в среднем по году должно хватить для, чтобы заместить как минимум 50 млрд кубов газа, поставляемого из РФ, о которых говорит Международное энергетическое агентство. По какой такой необъяснимой причине Евросоюз до сих пор не стал замещать эти кубы газа поставками из других источников? Может быть по той, что нет у других источников этого газа?МЭА говорит об увеличении поставок "нероссийского газа" до 30 млрд кубометров. Как они это посчитали, откуда это взято? Данный пункт требует, чтобы МЭА ткнуло пальцем – откуда европейским компаниям брать газ. И европейские компании скажут: "Ой, как здорово, пойдем брать оттуда". Но почему-то не идут и не берут. Может, европейские компании не знают чего-то, что знает МЭА? Пока что мы не видим, чтобы они поделились каким-то сакральным знанием.– Согласно плану МЭА, привлечь такие объемы они смогут за счет увеличения добычи газа внутри Евросоюза и поставок из других стран – в том числе, из Азербайджана и Норвегии – на 10 млрд кубометров, а также благодаря увеличению импорта нероссийского СПГ – на 20 млрд кубометров.– Это, извините, полный бред. МЭА это выдумало, подобных данных нет, они это взяли и сочинили. Поясню: внутренняя добыча в Евросоюзе падает и остановить это падение практически невозможно, потому что исчерпываются имеющиеся месторождения.Рост добычи возможен, но он будет сопряжен с тем, что уже привело к возникновению крайне тревожащих власти Нидерландов подземных толчков. Но это не суть, добыча в Евросоюзе будет падать, без вариантов, в ЕС нет проектов, которые могли бы компенсировать это падение.Отсылка МЭА к Норвегии – откуда они это взяли? Норвегия в последние годы "устаканилась" в диапазоне добычи 120-125 млрд кубометров в год. Добыча у них не растет, потому что новые вводимые объемы лишь компенсируют выпадающие объемы. Как это, возможно, неудивительно для МЭА, но месторождения не бесконечны.Что касается Азербайджана: из республики в Европу (без учета Турции) проходит одна труба мощностью 10 млрд кубометров в год. Возможности Азербайджана удвоить эти поставки с точки зрения добычи вызывают немало вопросов. А с точки зрения поставок – надо построить новую трубу. Кто будет строить? Кто даст деньги? Пока не видно инвесторов, желающих вложиться в этот проект, да и проекта соответствующего, который позволил бы увеличить поставки газа из Азербайджана, пока что нет.Другая идея МЭА – увеличение импорта "нероссийского СПГ", хотят выиграть конкуренцию за него у стран Азии. Для понимания: Азия является не просто крупным рынком для СПГ, азиатско-тихоокеанский регион (АТР) занимает 3/4 всего рынка СПГ в качестве потребителя. Европа же ютится в оставшейся четверти рынка. Просто потому, что Азия предлагает в среднем больше денег за газ, нежели Европа.Да, в последние дни повторяется ситуация, которая была в конце декабря, когда цены в Европе оказались значительно выше цен в Азии, что привело к некоторому развороту СПГ с азиатского рынка на европейский. Но проблема в том, что кроме высоких цен у Европы нет способов переманивать к себе азиатский газ.А самое смешное в этой ситуации заключается в том, что Европа выступает за отказ от долгосрочных контрактов – не только с Россией, а вообще. То есть, никаким образом регулировать цены на газ они не смогут. Более того, если высокие цены в Европе оказываются выше азиатских и начинают активно влиять на поставки газа в Азию, то это приведет к росту цен и в регионе АТР. Притом, что Азии в целом будет проще, цена там формируется иначе. У них лишь четверть газа, поступающего на их рынок, формируется на бирже, остальные же 3/4 идут по контрактам с нефтяной привязкой. А это сейчас до $400 за тысячу кубометров. То есть, Азии в этом плане будет проще.Не стоит забывать, что сейчас мы наблюдаем неуправляемую истерику, поддерживать подобные цены, как сейчас в Европе, в долгосрочной перспективе нельзя.Пункт 3 – минимальные обязательства по хранению газа– В следующем пункте МЭА предлагает введение обязательств для европейских компаний по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ). Заявляют, что к 1 октября уровень заполнения ПХГ Европы должен быть не менее 90%, что закачка в этом году должна быть на 18 млрд кубометров выше, чем в 2021 году.– МЭУ заявляют, что ожидаемое влияние от реализации этого пункта – повышение устойчивости газовой системы к следующей зиме. Знаете, этот пункт уже просто переходит грани идиотизма, потому что на протяжении последних 13 лет Евросоюз занимался либерализацией энергетических рынков в целом и газового рынка в частности.Одним из следствий процесса либерализации стало увеличение количества небольших компаний, играющих на газовом рынке и занимающихся закупкой газа летом для перепродажи зимой. То есть, они закупают газ, когда он относительно дешевый, и продают, когда он обычно стоит дороже.Тут возникает вопрос к МЭА: какой конкретно механизм и в адрес кого должен заставить вводить минимальные обязательства по хранению газа? Если в адрес этих небольших компаний - которые, по сути, и являются виновниками того, что страны Евросоюза вошли в зимний период с низкими запасами газа – то тогда у них просто не будет денег, пропадет их заработок. Что должно их заставить хранить этот газ?Само по себе это предложение хорошее и правильное, оно действительно разумное. В России, к слову, поступают именно так: есть ответственная компания – "Газпром" – которая каждый год увеличивает мощности хранения и закачивает больше газа в ПХГ. Есть центр ответственности, есть определенная законодательная база и это работает.Но какие европейские компании могут выступить в роли такого европейского "Газпрома"? Если это какие-то крупные энергетические компании, то речь идет об их обременении. В таком случае Евросоюзу придется компенсировать затраты этих крупных компаний, потому что в рамках действующей системы энергетического рынка Европы они не обязаны хранить дополнительные объемы газа.Если их попробуют обязать этим заниматься, то они просто пойдут опротестовывать это решение, так как оно будет наносить ущерб их финансовым показателям. И чтобы они не пошли в суд и не выиграли это дело – а они пойдут и выиграют – ЕС придется выделять им деньги.В конечном итоге они получат увеличение ценового давления на конечного потребителя, с кого еще собрать эти деньги?Повторюсь, этот пункт, по идее, хороший и правильный, но в контексте европейской энергетической политики он является бессмысленным, потому что просто приведет к дополнительным затратам, а никакой устойчивости газовой системе он не даст. Это имело бы смысл рассматривать всерьез в случае проведение некоей реформы энергетического сектора и законодательной базы, тогда это было бы возможно. Но этого пока нет и вряд ли будет.Пункт 4 – ускорение развертывания ветровой и солнечной генерации– Также МЭА предлагает ускорение развертывания ВИЭ-генерации. Дополнительный ввод 12-26 ГВт, по их мнению, сократит потребление газа в Европе на 6 млрд кубометров в течение года.– Это просто прекрасно. Господи…Для понимания, почему я так скептично настроен к этим чудесным людям из МЭА и их предложениям, давайте рассмотрим некие цифры и потом сделаем из этого всего вывод.Возьмем для примера Германию – страну с самым большим в Европе парком ветровых установок. Установленная мощность – 63,3 ГВт. По итогам первых двух месяцев этого года немецкие ветроэлектростанции произвели 36,58 ТВт*ч электроэнергии.Если мы посмотрим на показатель рекордного для "ветряков" 2020 года и посчитаем, сколько было произведено в январе и феврале, то окажется, что объем ветровой электроэнергии составил 36,74 ТВт*ч. Это немножечко больше показателя 2022 года.При этом установленная мощность ветроэлектростанций за это время увеличилась на 5 ГВт. То есть, "ветряков" стало больше, а производят они меньше электроэнергии, чем в 2020 году, который, еще раз, был рекордным для ветрогенерации.О чем это говорит? О том, что нет положительной корреляции между увеличением установленной мощности солнечных и ветровых электростанций и объемом произведенной электроэнергии. Потому что ни солнышком, ни ветром никто в мире – видимо, кроме МЭУ – управлять не умеет. А прогнозы в стиле "поставьте больше "ветряков", они заменят вам газ" почему-то не работают.Что самое интересное за последние полторы недели производство на ветроэлектростанциях в Германии резко сократилось. Вы не поверите почему – ветер стал дуть слабее! И доля ветрогенерации, которая зимой достигала даже 55% от всей совокупности выработки электроэнергии, упала до 10,4%.Параллельно с этим – пока падало производство на ветроэлектростанциях – росла доля на газовых электростанциях. И она достигла рекордных на начало марта значений в 16,4%.Это нам говорит о простой вещи: если вы поставите больше "ветряков", а ветер не будет дуть, то они вам никак не помогут. Это, наверное, потрясающее открытие для МЭА, но тем не менее.Резюмируя: "давайте больше "ветряков" и солнечных панелей" - это горячечный бред МЭА. Банально невозможно предсказать, сколько они смогут сэкономить газа на этих "ветряках".Пункт 5 – увеличить выработку электроэнергии на низкоуглеродных источниках– МЭУ также предлагает максимизировать выработку электроэнергии из существующих источников с низким уровнем выбросов. В частности, речь тут идет об АЭС и о биоэнергетике.– Прогнозируемое влияние МЭА от реализации данного пункта – сокращение потребления газа в Европе на 13 млрд кубометров газа в течение года… В течение какого, текущего года?АЭС обладают замечательным свойством – высоким коэффициентом использования установленной мощности. Это означает, что они вырабатывают много электроэнергии постоянно – близко к максимально возможным объемам производства. Этот показатель у них обычно в районе 80%, в целом – до 90%.Надо понимать, что в плане МЭА речь идет о 2022 годе. Если так, то какая конкретно страна должна максимизировать выработку электроэнергии на своих атомных электростанциях с учетом того, что Франция и Бельгия останавливали часть своих АЭС на ремонт? Бельгия к 2025 году вовсе собирается закрыть свои АЭС, а у Франции наличествуют неядерные проблемы с частью станций, из-за которых приходилось останавливать их на ремонт.Где эти чудесные люди из МЭА нашли лишние атомные мощности? Про биоэнергетику я вообще отказываюсь комментировать, потому что здесь у них уже пошел какой-то откровенный бред.Пункт 6 – помощь потребителям– МЭА предлагает принять пакет льгот и субсидий для отраслей, сильно зависящих от электричества. Предлагают также ограничить сверхприбыль поставщикам, что, по их замыслу, должно снизить счета для потребителей даже при остающихся высокими ценах.– Действительно, это один из возможных для реализации пунктов. Но, опять же, он вступает в противоречие с энергетической стратегией Евросоюза, от которой он отказываться явно не собирается.Это вполне разумная мера. Отчасти она уже реализуется правительствами Испании, Италии и Румынии, которые сократили налоговую нагрузку на электроэнергетику. То есть, подобные меры уже пытаются вводить и без советов МЭА, но они не помогают. Это один из немногих разумных пунктов, в целом выглядящий адекватно. Правда, без учета контекста.Пункт 7 – замена газовых котлов тепловыми насосами– Следующий пункт в плане МЭА – ускорение замены котельных тепловыми насосами. Говорят о возможности сокращения использования газа для отопления на 2 млрд кубометров за год при общих дополнительных инвестициях в размере 15 млрд евро.– Ускорить замену газовых котлов тепловыми насосами… М-да.По какой-то необъяснимой причине в той же Германии, оказывается, крайне несознательное население, которое год от года отдает предпочтение именно газовому отоплению, а не прочим новомодным штучкам, что очень расстраивает как местных "зеленых", так и остальных сторонников декарбонизации.Я не знаю, когда они собираются ускорить замену газовых котлов тепловыми насосами, где они возьмут столько тепловых насосов, понимают ли они, что тепловые насосы не обеспечивают того же уровня контроля над объемом тепла, поступающего в обогреваемое помещение… Так, в целом, можно сделать, если им неинтересна стабильность поступления тепла.Наверное, это все и неважно для МЭА. Главное – написать о сокращении на 2 млрд кубометров… Выглядит это снова как какая-то благоглупость.Пункт 8 – повышение энергоэффективности в промышленности и жилом секторе– Далее речь идет о повышении энергоэффективности в промышленности и жилом секторе. Например, предлагаются установка интеллектуальных систем управления отоплением ("умные термостаты"), ежегодные проверки техобслуживания газовых котлов, помощь малому и среднему бизнесу в экономии энергии и т.п.– Повышение энергоэффективности в промышленности и жилых секторах, сокращение потребления газа почти на 2 млрд кубометров в течение года – матерь Божья, красота! Очень хорошо, замечательно. Даже комментировать не буду. Просто махнем рукой. Молодцы, МЭА.Давайте я поясню, почему я с некоторым сомнением к этому отношусь. Мы не знаем, сколько газа потребуется Евросоюзу даже в области электро- и теплогенерации, потому что мы не знаем, какие средние температуры будут в текущем году.Возможно, летом будет очень жарко и безветренно. Если так будет, то потребление газа вырастет кратно. Если не будет жарко и безветренно, то оно не вырастет относительно неких средних показателей.Говорить о том, что за счет этого можно сэкономить 2 млрд? Ну хорошо, допустим. А сколько энергии они будут тратить на охлаждение помещений, а сколько на обогрев и на все остальное? Где все эти расчеты, которые привели к цифре в 2 млрд кубометров в течение года?Это бессмысленно комментировать, потому что этот пункт в вакууме – просто берем некий показатель, что если будут средние значения, то будет вот так.Пункт 9 – снижение температуры в жилых помещениях– МЭА предлагает понижение базовой температуры, которая поддерживается внутри жилых помещений в отопительный сезон. Сейчас, по их данным, средняя температура по ЕС – 22 градуса Цельсия. И если снизить ее на 1 градус, то потребление газа сократится примерно на 10 млрд кубометров в год.– То есть они говорят: "Потребитель, мало того, что ты будешь больше платить, ты еще должен будешь хуже обогреваться".Учитывая в целом низкую обогреваемость помещений в Европе в отопительный период – непонятно, откуда они взяли среднюю температуру в 22 градуса Цельсия, там ниже 20 по региону – это предложение выглядит сущим издевательством. Я бы на месте простых потребителей задал вопрос: "МЭА, вы в своем уме? Вы серьезно это предлагаете?".Но зато предполагаемое Агентством влияние от реализации этой меры - сокращение потребления газа примерно на 10 млрд кубометров в течение года.Ну, то есть, логика тут такова: "Ребята, мы решили поссориться с Россией, поэтому вам придется померзнуть. Ну что вам это стоит? Мы тут решили, мы ссоримся, а мерзнете вы. Вам же несложно?".На Украине несколько лет назад, кстати, подобная чушь была – так называемая акция "прикрути". Но там она была дня три, а здесь предлагают, видимо, делать так на постоянной основе.Я предлагаю следующее решение: если вообще не отапливать помещения в Европе, если закрыть промышленные предприятия, если не производить электроэнергию на газовых электростанциях, то можно вовсе до нуля снизить потребление газа из РФ. Это примерно на том же уровне предложение.Вопрос: как заставить людей это делать? Вы собираетесь в приказном порядке заставлять их снижать отопление на градус?– В релизе МЭА говорится, что многие европейские граждане уже отреагировали на начало Россией спецоперации на территории Украины, делают пожертвования, оказывают помощь беженцам и т.п. Говорят, что корректировка отопления станет еще одним таким действием, предлагают проводить кампании по информированию общественности…– Да, граждане Евросоюза очень сочувствуют Украине, поэтому разными способами помогают…. Я в принципе считаю невозможным заставить население ЕС из огромной любви к Украине пойти на какие-то жертвы такого рода.Более того, я считаю отсылку к 10 млрд кубометров – обратите внимание какая круглая и красивая цифра – немножечко завышенной. Я сомневаюсь, что в МЭА действительно считали возможную экономию от такого решения, поскольку они сами не верят, что подобное возможно.Потому что они в любой момент могут заявить, что заявленного сокращения на 10 млрд не произошло, потому что не все последовали их совету. А иначе бы все точно получилось!Пункт 10 – диверсификация и декарбонизация источников энергии– Идем дальше: МЭА предлагает активизировать усилия по диверсификации и декарбонизации источников энергии. Говорят о необходимости внедрения инновационных решений, которые в будущем позволят снижать зависимость от газа.– Это, отчасти, повторение пунктов №1 и №2, а также пункта №4, поэтому в дополнительных комментариях данный пункт не нуждается.Что хочу сказать: МЭА не имеет внятного плана для отказа Европы от поставок российского газа. МЭА абсолютно неадекватно оценивает текущую ситуацию в Европе в контексте мирового энергетического кризиса. МЭА не учитывает специфику стратегических задач, которые ставятся в рамках реформ энергетического сектора ЕС, а также не учитывает механизмы, с помощью которых эти задачи решаются. МЭА, в частности, не учитывает запланированный рост потребления газа в ЕС за счет сокращения потребления угля.Отсюда вывод: гнать всем известными тряпками специалистов МЭА и прекращать слушать ту чушь, которую они несут.За скобками основного плана– Также при крайней необходимости, по замыслу МЭА, Евросоюз может полностью загрузить свои угольные ТЭС и перейти к сжиганию дизтоплива и мазута на газовых ТЭС. По их мнению, это хоть и увеличит выбросы СО2, но зато позволит быстро заместить большие объемы газа. Например, по подсчетам Агентства, загрузка дополнительных 20-25 ГВт угольной генерации в Европе может снизить потребление газа на 22 млрд кубометров в год.– Прекрасно, очень хорошо… Давайте разбираться.В ходе энергетического кризиса из-за роста цен на газ европейская электрогенерация стала сокращать производство электроэнергии из газа в пользу электроэнергии из угля.Например, в Германии в 2021 году на газовых электростанциях было произведено на 6 ТВт*ч меньше, чем в 2020 году. Сокращение произошло именно из-за того, что газ замещался углем.Тут остается открытым вопрос: как это все согласуется с идеей сокращения угольной генерации в Европе? Или что же это получается, уголь уже не такой плохой?Допустим, если уголь не такой плохой, то, может быть, МЭА поинтересуется, откуда большая его часть импортируется в Евросоюз? Я понимаю, что они очень большое внимание уделяют газу, это просто замечательно, но я бы все-таки предложил им посмотреть из какой в основном страны Европа закупает уголь для своих станций.Хотя, собственно говоря, чего гадать? Более половины всего импорта угля в Европу идет из России (в 2020 году доля российского угля в Европе составляла 68% от всего импорта, а в 2021 году поставки увеличились на 4,7 млн тонн, – Sputnik)! Представляете?То есть, наши европейские друзья собираются сократить потребление российского газа с помощью российского угля! Господи... МЭА – это гениальные люди, они очень хорошие вещи советуют. По крайней мере, очень хорошие вещи для поставщиков энергоресурсов.

европа

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Вадим Павлов

мнение эксперта, европа, газ, зависимость