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Фото: гуманитарный коридор в Мариуполе
Фото: гуманитарный коридор в Мариуполе
Вооруженные силы России объявили с 10 утра 7 марта "режим тишины" для создания гуманитарных коридоров из населенных пунктов. Как проходила эвакуация жителей Мариуполя по гуманитарному коридору - в подборке Sputnik.
2022-03-07T22:00+0500
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фото
украина
эвакуация
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фото, украина, эвакуация

Фото: гуманитарный коридор в Мариуполе

22:00 07.03.2022
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Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, объявили с 10 утра 7 марта "режим тишины" для создания гуманитарных коридоров из населенных пунктов. Как проходила эвакуация жителей Мариуполя по гуманитарному коридору - в подборке Sputnik.
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, которым удалось покинуть город несмотря на обстрелы. Жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины.
Беженцы из Мариуполя, которым удалось покинуть город несмотря на обстрелы - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik / Aleksei Kudenko
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Беженцы из Мариуполя, которым удалось покинуть город несмотря на обстрелы. Жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкОдна из жительниц Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору, на пункте встречи беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе.
Одна из жительниц Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору, на пункте встречи беженцев - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ilia Pitalev
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Одна из жительниц Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору, на пункте встречи беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкМариуполь, за который ведутся бои. Мирные жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины. Некоторым жителям удалось самостоятельно покинуть Мариуполь и прибыть в пункт встречи беженцев в Новоазовском районе.
Мариуполь, за который ведутся бои - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Ilia Pitalev
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Перейти в фотобанк
Мариуполь, за который ведутся бои. Мирные жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины. Некоторым жителям удалось самостоятельно покинуть Мариуполь и прибыть в пункт встречи беженцев в Новоазовском районе.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкДети в специальном пункте для беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе. До пункта удалось добраться нескольким жителям Мариуполя, самостоятельно покинувшим город по гуманитарному коридору.
Дети в специальном пункте для беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik / Ilia Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Дети в специальном пункте для беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе. До пункта удалось добраться нескольким жителям Мариуполя, самостоятельно покинувшим город по гуманитарному коридору.
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, которым удалось покинуть город несмотря на обстрелы. Жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины.
Беженцы из Мариуполя, которым удалось покинуть город несмотря на обстрелы - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Aleksei Kudenko
/
Перейти в фотобанк
Беженцы из Мариуполя, которым удалось покинуть город несмотря на обстрелы. Жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе.
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе - Sputnik Узбекистан
6/8
© Sputnik / Ilia Pitalev
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Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС переносят пожилого человека в санитарную машину на территории пункта встречи беженцев в селе Безыменное в Новоазовском районе. Мужчина шел пешком и ему стало плохо. В пункт прибыло несколько жителей Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору.
Сотрудники МЧС переносят пожилого человека в санитарную машину на территории пункта встречи беженцев в селе Безыменное в Новоазовском районе - Sputnik Узбекистан
7/8
© Sputnik / Ilia Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС переносят пожилого человека в санитарную машину на территории пункта встречи беженцев в селе Безыменное в Новоазовском районе. Мужчина шел пешком и ему стало плохо. В пункт прибыло несколько жителей Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе.
Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе - Sputnik Узбекистан
8/8
© Sputnik / Ilia Pitalev
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Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе.
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