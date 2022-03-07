Фото: гуманитарный коридор в Мариуполе

© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, которым удалось покинуть город несмотря на обстрелы. Жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины.
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Беженцы из Мариуполя, которым удалось покинуть город несмотря на обстрелы. Жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкОдна из жительниц Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору, на пункте встречи беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе.
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Одна из жительниц Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору, на пункте встречи беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкМариуполь, за который ведутся бои. Мирные жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины. Некоторым жителям удалось самостоятельно покинуть Мариуполь и прибыть в пункт встречи беженцев в Новоазовском районе.
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Мариуполь, за который ведутся бои. Мирные жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины. Некоторым жителям удалось самостоятельно покинуть Мариуполь и прибыть в пункт встречи беженцев в Новоазовском районе.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкДети в специальном пункте для беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе. До пункта удалось добраться нескольким жителям Мариуполя, самостоятельно покинувшим город по гуманитарному коридору.
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Дети в специальном пункте для беженцев, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе. До пункта удалось добраться нескольким жителям Мариуполя, самостоятельно покинувшим город по гуманитарному коридору.
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, которым удалось покинуть город несмотря на обстрелы. Жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины.
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Беженцы из Мариуполя, которым удалось покинуть город несмотря на обстрелы. Жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе.
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Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС переносят пожилого человека в санитарную машину на территории пункта встречи беженцев в селе Безыменное в Новоазовском районе. Мужчина шел пешком и ему стало плохо. В пункт прибыло несколько жителей Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору.
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Сотрудники МЧС переносят пожилого человека в санитарную машину на территории пункта встречи беженцев в селе Безыменное в Новоазовском районе. Мужчина шел пешком и ему стало плохо. В пункт прибыло несколько жителей Мариуполя, самостоятельно покинувших город по гуманитарному коридору.
© Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе.
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Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до специального пункта, который организовали сотрудники МЧС ДНР, в селе Безыменное в Новоазовском районе.