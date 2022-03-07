Фото: гуманитарный коридор в Мариуполе

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Мариуполь, за который ведутся бои. Мирные жители не могут эвакуироваться из города по гуманитарным коридорам, так как украинская сторона не может гарантировать режим тишины. Некоторым жителям удалось самостоятельно покинуть Мариуполь и прибыть в пункт встречи беженцев в Новоазовском районе.