https://uz.sputniknews.ru/20220307/nazvany-nedrujestvennye-rossii-strany-23195973.html

Названы недружественные России страны

Названы недружественные России страны

Перечень таких государств утвердило правительство Российской Федерации

2022-03-07T18:00+0500

2022-03-07T18:00+0500

2022-03-07T18:00+0500

россия

правительство рф

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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал кабинет министров, сообщает РИА Новости.В перечень вошли:Это распоряжение кабмин подготовил в соответствии с президентским указом "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", подписанным Владимиром Путиным 5 марта.Согласно документу, государство, российские граждане и компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях, а все сделки российских фирм с гражданами этих государств должны быть одобрены комиссией по иностранным инвестициям.Специальная военная операция России на Украине началась 24 марта после признания Донецкой и Луганской демократических республик. Цель спецоперации – демилитаризация и денацификация Украины, суд над военными преступниками, ответственными за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны отреагировали на спецоперацию новым пакетом санкций. В частности, под санкции попали несколько крупнейших российских банков, Европа, США и Канада закрыли небо для российских самолетов. Введены и другие запреты и ограничения.Читайте также: Украина превращается в Сомали

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