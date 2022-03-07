https://uz.sputniknews.ru/20220307/samyy-legkiy-i-vkusnyy-osenniy-desert-21543142.html

Самый легкий и вкусный десерт в любое время года

Самый легкий и вкусный десерт в любое время года

Диетический десерт за полчаса — простой и вкусный осенний рецепт для тех, кто следит за фигурой.

2022-03-07T07:30+0500

2022-03-07T07:30+0500

2022-03-06T18:13+0500

рецепт

десерт

это интересно

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Весной на рынках много овощей и фруктов. Самое время запасаться витаминами после долгой зимой. Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам вкусный, полезный и простой десерт, который точно не добавит вашей талии лишних сантиметров.Яблоки с творогомИнгредиенты (на чтверых):ПриготовлениеЗаранее залейте курагу и изюм кипятком на 15 минут. Затем нарежьте на небольшие кусочки, орехи порубите ножом.Творог смешайте с сахаром и желтком. Добавьте к нему сухофрукты и орехи, хорошо перемешайте.Помойте яблоки, вырежьте сердцевину. Начините их творожной массой.Фаршированные яблоки запеките в духовке при 180 градусах 15-20 минут. Приятного аппетита!

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рецепт, десерт