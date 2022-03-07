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https://uz.sputniknews.ru/20220307/samyy-legkiy-i-vkusnyy-osenniy-desert-21543142.html
Самый легкий и вкусный десерт в любое время года
Самый легкий и вкусный десерт в любое время года
Диетический десерт за полчаса — простой и вкусный осенний рецепт для тех, кто следит за фигурой.
2022-03-07T07:30+0500
2022-03-06T18:13+0500
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Весной на рынках много овощей и фруктов. Самое время запасаться витаминами после долгой зимой. Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам вкусный, полезный и простой десерт, который точно не добавит вашей талии лишних сантиметров.Яблоки с творогомИнгредиенты (на чтверых):ПриготовлениеЗаранее залейте курагу и изюм кипятком на 15 минут. Затем нарежьте на небольшие кусочки, орехи порубите ножом.Творог смешайте с сахаром и желтком. Добавьте к нему сухофрукты и орехи, хорошо перемешайте.Помойте яблоки, вырежьте сердцевину. Начините их творожной массой.Фаршированные яблоки запеките в духовке при 180 градусах 15-20 минут. Приятного аппетита!
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рецепт, десерт

Самый легкий и вкусный десерт в любое время года

07:30 07.03.2022
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЯблоки на сельскохозяйственной ярмарке
Яблоки на сельскохозяйственной ярмарке - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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Диетический десерт за полчаса — простой и вкусный осенний рецепт для тех, кто следит за фигурой.
Весной на рынках много овощей и фруктов. Самое время запасаться витаминами после долгой зимой. Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам вкусный, полезный и простой десерт, который точно не добавит вашей талии лишних сантиметров.

Яблоки с творогом

Ингредиенты (на чтверых):
яблоки 4 шт.;
творог — 150-200 г;
изюм — 30 г;
курага — 6 шт.;
яйцо (желток) — 1 шт.;
сахар или заменитель — по вкусу;
орехи — по желанию.

Приготовление

Заранее залейте курагу и изюм кипятком на 15 минут. Затем нарежьте на небольшие кусочки, орехи порубите ножом.
Творог смешайте с сахаром и желтком. Добавьте к нему сухофрукты и орехи, хорошо перемешайте.
Помойте яблоки, вырежьте сердцевину. Начините их творожной массой.
Фаршированные яблоки запеките в духовке при 180 градусах 15-20 минут. Приятного аппетита!
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