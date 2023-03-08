https://uz.sputniknews.ru/20230308/samyy-legkiy-i-vkusnyy-osenniy-desert-21543142.html
Самый легкий и вкусный десерт в любое время года
Самый легкий и вкусный десерт в любое время года
Диетический десерт за полчаса — простой и вкусный осенний рецепт для тех, кто следит за фигурой.
2023-03-08T08:00+0500
2023-03-08T08:00+0500
2023-03-08T08:00+0500
рецепт
десерт
это интересно
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Весной на рынках много овощей и фруктов. Самое время запасаться витаминами после долгой зимой. Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам вкусный, полезный и простой десерт, который точно не добавит вашей талии лишних сантиметров.Яблоки с творогомИнгредиенты (на чтверых):ПриготовлениеЗаранее залейте курагу и изюм кипятком на 15 минут. Затем нарежьте на небольшие кусочки, орехи порубите ножом.Творог смешайте с сахаром и желтком. Добавьте к нему сухофрукты и орехи, хорошо перемешайте.Помойте яблоки, вырежьте сердцевину. Начините их творожной массой.Фаршированные яблоки запеките в духовке при 180 градусах 15-20 минут. Приятного аппетита!
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рецепт шарлотка яблочный пирог творог рецепт штрудель как приготовить венский классическая легкий и быстрый рецепт выпечка с яблоками пошаговый тесто фило как сделать как испечь австрийский пироги
рецепт шарлотка яблочный пирог творог рецепт штрудель как приготовить венский классическая легкий и быстрый рецепт выпечка с яблоками пошаговый тесто фило как сделать как испечь австрийский пироги
Самый легкий и вкусный десерт в любое время года
Диетический десерт за полчаса — простой и вкусный осенний рецепт для тех, кто следит за фигурой.
Весной на рынках много овощей и фруктов. Самое время запасаться витаминами после долгой зимой. Наши коллеги из Sputnik Беларусь предлагают вам вкусный, полезный и простой десерт, который точно не добавит вашей талии лишних сантиметров.
Яблоки с творогом
Ингредиенты (на чтверых):
сахар или заменитель — по вкусу;
Приготовление
Заранее залейте курагу и изюм кипятком на 15 минут. Затем нарежьте на небольшие кусочки, орехи порубите ножом.
Творог смешайте с сахаром и желтком. Добавьте к нему сухофрукты и орехи, хорошо перемешайте.
Помойте яблоки, вырежьте сердцевину. Начините их творожной массой.
Фаршированные яблоки запеките в духовке при 180 градусах 15-20 минут. Приятного аппетита!