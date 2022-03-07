https://uz.sputniknews.ru/20220307/uzairways-obyavila-dopolnitelnye-reysy-v-rossiyu-23198771.html
UzAirways объявила дополнительные рейсы в Россию
UzAirways объявила дополнительные рейсы в Россию
Дополнительные вылеты по маршруту Ташкет-Новосибирск-Ташкент запланированы на 9, 16 и 23 марта.
2022-03-07T20:48+0500
2022-03-07T20:48+0500
2022-03-07T20:48+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
новосибирск
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила дополнительные рейсы в Новосибирск на 9, 16 и 23 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.Вылет из Ташкента запланирован на 14.00, из Новосибирска – на 18.30 по местному времени.Напомним, авиасообщение между Узбекистаном и Россией в настоящее время осуществляют "Уральские авиалинии" и Uzbekistan Airways. Авиакомпании "Аэрофлот" и "S7" на днях объявили о приостановке всех международных полетов, в том числе в страны Центральной Азии.Читайте также: В UzAirways ответили, как будут летать самолеты между Узбекистаном и Россией
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авиакомпания uzbekistan airways, новосибирск
UzAirways объявила дополнительные рейсы в Россию
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Дополнительные вылеты по маршруту Ташкет-Новосибирск-Ташкент запланированы на 9, 16 и 23 марта.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила дополнительные рейсы в Новосибирск на 9, 16 и 23 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.
Вылет из Ташкента запланирован на 14.00, из Новосибирска – на 18.30 по местному времени.
Напомним, авиасообщение между Узбекистаном и Россией в настоящее время осуществляют "Уральские авиалинии" и Uzbekistan Airways. Авиакомпании "Аэрофлот" и "S7" на днях объявили о приостановке всех международных полетов, в том числе в страны Центральной Азии.