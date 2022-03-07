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UzAirways объявила дополнительные рейсы в Россию
UzAirways объявила дополнительные рейсы в Россию
Дополнительные вылеты по маршруту Ташкет-Новосибирск-Ташкент запланированы на 9, 16 и 23 марта.
2022-03-07T20:48+0500
2022-03-07T20:48+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
новосибирск
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила дополнительные рейсы в Новосибирск на 9, 16 и 23 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.Вылет из Ташкента запланирован на 14.00, из Новосибирска – на 18.30 по местному времени.Напомним, авиасообщение между Узбекистаном и Россией в настоящее время осуществляют "Уральские авиалинии" и Uzbekistan Airways. Авиакомпании "Аэрофлот" и "S7" на днях объявили о приостановке всех международных полетов, в том числе в страны Центральной Азии.Читайте также: В UzAirways ответили, как будут летать самолеты между Узбекистаном и Россией
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авиакомпания uzbekistan airways, новосибирск

UzAirways объявила дополнительные рейсы в Россию

20:48 07.03.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways на взлетной полосе аэропортового комплекса "Платов" в Ростове-на-Дону.
Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways на взлетной полосе аэропортового комплекса Платов в Ростове-на-Дону. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Дополнительные вылеты по маршруту Ташкет-Новосибирск-Ташкент запланированы на 9, 16 и 23 марта.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила дополнительные рейсы в Новосибирск на 9, 16 и 23 марта, сообщает пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.
Вылет из Ташкента запланирован на 14.00, из Новосибирска – на 18.30 по местному времени.
Напомним, авиасообщение между Узбекистаном и Россией в настоящее время осуществляют "Уральские авиалинии" и Uzbekistan Airways. Авиакомпании "Аэрофлот" и "S7" на днях объявили о приостановке всех международных полетов, в том числе в страны Центральной Азии.
Читайте также: В UzAirways ответили, как будут летать самолеты между Узбекистаном и Россией
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