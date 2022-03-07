https://uz.sputniknews.ru/20220307/uzbekistantsev-prizvali-ne-pokupat-bilety-v-rossiyu-cherez-agregatory-23194155.html
Узбекистанцев призвали не покупать билеты в Россию через агрегаторы
Узбекистанцев призвали не покупать билеты в Россию через агрегаторы
Посольство России посоветовало жителей Узбекистана покупать авиабилеты в официальных представительствах или на сайтах авиакомпаний напрямую.
2022-03-07T15:55+0500
2022-03-07T15:55+0500
2022-03-07T15:55+0500
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ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik. Авиасообщение между Узбекистаном и Россией сохраняется, рейсы выполняют авиакомпании "Уральские авиалинии" и "Uzbekistan Airways", сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане в своем Telegram-канале.Покупать билеты на рейсы лучше в представительствах самих авиакомпаний или на их официальных сайтах, а не через приложения и агрегаторы вроде Aviasales, Skyskanner и другие, советуют в посольстве.Между тем, авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта приостанавливает все международные рейсы, в том числе в Узбекистан. Те, кто приобрел билеты на рейсы компании, могут вернуть деньги, обратившись в представительство "Аэрофлота" в Ташкенте, подчеркнули в диппредставительстве.Напомним, международные рейсы отменила также компания "S7". С пассажирами по всем вопросам работают сотрудники компании, помогая им вернуться на родину рейсами компаний-партнеров.Читайте также: В UzAirways отметили, как будут летать самолеты между Узбекистаном и Россией
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узбекистан, авиабилет, авиакомпания, посольство россии в узбекистане
Узбекистанцев призвали не покупать билеты в Россию через агрегаторы
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Посольство России посоветовало жителей Узбекистана покупать авиабилеты в официальных представительствах или на сайтах авиакомпаний напрямую.
ТАШКЕНТ, 7 мар – Sputnik.
Авиасообщение между Узбекистаном и Россией сохраняется, рейсы выполняют авиакомпании "Уральские авиалинии" и "Uzbekistan Airways", сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане в своем Telegram-канале
.
Покупать билеты на рейсы лучше в представительствах самих авиакомпаний или на их официальных сайтах, а не через приложения и агрегаторы вроде Aviasales, Skyskanner и другие, советуют в посольстве.
Между тем, авиакомпания "Аэрофлот" с 8 марта приостанавливает все международные рейсы, в том числе в Узбекистан. Те, кто приобрел билеты на рейсы компании, могут вернуть деньги, обратившись в представительство "Аэрофлота" в Ташкенте, подчеркнули в диппредставительстве.
Напомним, международные рейсы отменила также компания "S7". С пассажирами по всем вопросам работают сотрудники компании, помогая им вернуться на родину рейсами компаний-партнеров.