https://uz.sputniknews.ru/20220309/23228900.html
8 Марта в СССР: фотографии, открытки, плакаты
8 Марта в СССР: фотографии, открытки, плакаты
Накануне во многих странах отмечали Международный женский день. Предлагаем вам вспомнить советские традиции праздника вместе с фотоподборкой от Sputnik.
2022-03-09T22:00+0500
2022-03-09T22:00+0500
2022-03-09T22:00+0500
фото
международный женский день 8 марта
8 марта
ссср
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фото, международный женский день 8 марта, 8 марта, ссср
8 Марта в СССР: фотографии, открытки, плакаты Подписаться на
Накануне во многих странах отмечали Международный женский день. Праздник 8 Марта был одним из самых любимых и широко праздновался в Советском Союзе. Предлагаем вам вспомнить советские традиции праздника вместе с фотоподборкой от Sputnik.
© Sputnik / A.Aganov / Перейти в фотобанк
Продажа мимозы на Центральном рынке на Цветном бульваре Москвы накануне Международного женского дня.
Продажа мимозы на Центральном рынке на Цветном бульваре Москвы накануне Международного женского дня.
© Sputnik / A.Anzhanov / Перейти в фотобанк
Международный женский день 8 Марта. Дети испекли пирог — подарок маме.
Международный женский день 8 Марта. Дети испекли пирог — подарок маме.
Советская открытка в честь Международного женского дня.
Советская открытка в честь Международного женского дня.
© Sputnik / Vladimir Granovskiy / Перейти в фотобанк
Работающие на электровакуумном заводе мужчины на представлении в честь 8 Марта.
Работающие на электровакуумном заводе мужчины на представлении в честь 8 Марта.
Советский плакат в честь Международного женского дня.
Советский плакат в честь Международного женского дня.
© Sputnik / Yan Tichonov / Перейти в фотобанк
Латвийская ССР. Накануне праздника 8 Марта мужчины выбирают подарки для женщин.
Латвийская ССР. Накануне праздника 8 Марта мужчины выбирают подарки для женщин.
Советская открытка к 8 Марта.
Советская открытка к 8 Марта.
© Sputnik / Tikhonov / Перейти в фотобанк Мужчина варит обед для любимой жены в честь 8 Марта.
Мужчина варит обед для любимой жены в честь 8 Марта.
Советская открытка к 8 Марта.
Советская открытка к 8 Марта.
© Sputnik / Vladimir Akimov / Перейти в фотобанк
Большой выбор парфюмерных подарков на Международный женский день.
Большой выбор парфюмерных подарков на Международный женский день.
Советская открытка к 8 Марта.
Советская открытка к 8 Марта.
Советская открытка к 8 Марта.
Советская открытка к 8 Марта.
Праздничный плакат к 8 Марта.
Праздничный плакат к 8 Марта.
© Sputnik / Boris Kavashkin / Перейти в фотобанк Советско-индийская встреча в Комитете советских женщин, посвященная Международному женскому дню.
Советско-индийская встреча в Комитете советских женщин, посвященная Международному женскому дню.
Советский плакат к 8 Марта
Советский плакат к 8 Марта
Праздничный плакат к 8 Марта.
Праздничный плакат к 8 Марта.
© Sputnik / Sergey Subbotin / Перейти в фотобанк
Воспитанники детского сада совхоза "Верхнетроицкий" Калининской области подготовили подарки мамам.
Воспитанники детского сада совхоза "Верхнетроицкий" Калининской области подготовили подарки мамам.