8 Марта в СССР: фотографии, открытки, плакаты

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Накануне во многих странах отмечали Международный женский день. Праздник 8 Марта был одним из самых любимых и широко праздновался в Советском Союзе. Предлагаем вам вспомнить советские традиции праздника вместе с фотоподборкой от Sputnik.