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https://uz.sputniknews.ru/20220309/23228900.html
8 Марта в СССР: фотографии, открытки, плакаты
8 Марта в СССР: фотографии, открытки, плакаты
Накануне во многих странах отмечали Международный женский день. Предлагаем вам вспомнить советские традиции праздника вместе с фотоподборкой от Sputnik.
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международный женский день 8 марта
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фото, международный женский день 8 марта, 8 марта, ссср

8 Марта в СССР: фотографии, открытки, плакаты

22:00 09.03.2022
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Накануне во многих странах отмечали Международный женский день. Праздник 8 Марта был одним из самых любимых и широко праздновался в Советском Союзе. Предлагаем вам вспомнить советские традиции праздника вместе с фотоподборкой от Sputnik.
© Sputnik / A.Aganov / Перейти в фотобанк

Продажа мимозы на Центральном рынке на Цветном бульваре Москвы накануне Международного женского дня.

Продажа мимозы на Центральном рынке на Цветном бульваре Москвы накануне Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / A.Aganov
/
Перейти в фотобанк

Продажа мимозы на Центральном рынке на Цветном бульваре Москвы накануне Международного женского дня.

© Sputnik / A.Anzhanov / Перейти в фотобанк

Международный женский день 8 Марта. Дети испекли пирог — подарок маме.

Международный женский день 8 Марта. Дети испекли пирог — подарок маме. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / A.Anzhanov
/
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Международный женский день 8 Марта. Дети испекли пирог — подарок маме.

Советская открытка в честь Международного женского дня.

Советская открытка в честь Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан
3/18

Советская открытка в честь Международного женского дня.

© Sputnik / Vladimir Granovskiy / Перейти в фотобанк

Работающие на электровакуумном заводе мужчины на представлении в честь 8 Марта.

Работающие на электровакуумном заводе мужчины на представлении в честь 8 Марта. - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Vladimir Granovskiy
/
Перейти в фотобанк

Работающие на электровакуумном заводе мужчины на представлении в честь 8 Марта.

Советский плакат в честь Международного женского дня.

Советский плакат в честь Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан
5/18

Советский плакат в честь Международного женского дня.

© Sputnik / Yan Tichonov / Перейти в фотобанк

Латвийская ССР. Накануне праздника 8 Марта мужчины выбирают подарки для женщин.

Латвийская ССР. Накануне праздника 8 Марта мужчины выбирают подарки для женщин. - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Yan Tichonov
/
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Латвийская ССР. Накануне праздника 8 Марта мужчины выбирают подарки для женщин.

Советская открытка к 8 Марта.

Советская открытка к 8 Марта. - Sputnik Узбекистан
7/18

Советская открытка к 8 Марта.

© Sputnik / Tikhonov / Перейти в фотобанкМужчина варит обед для любимой жены в честь 8 Марта.
Мужчина варит обед для любимой жены в честь 8 Марта - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Tikhonov
/
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Мужчина варит обед для любимой жены в честь 8 Марта.

Советская открытка к 8 Марта.

Советская открытка к 8 Марта. - Sputnik Узбекистан
9/18

Советская открытка к 8 Марта.

© Sputnik / Vladimir Akimov / Перейти в фотобанк

Большой выбор парфюмерных подарков на Международный женский день.

Большой выбор парфюмерных подарков на Международный женский день. - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Vladimir Akimov
/
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Большой выбор парфюмерных подарков на Международный женский день.

Советская открытка к 8 Марта.

Советская открытка к 8 Марта. - Sputnik Узбекистан
11/18

Советская открытка к 8 Марта.

Советская открытка к 8 Марта.

Советская открытка к 8 Марта. - Sputnik Узбекистан
12/18

Советская открытка к 8 Марта.

Праздничный плакат к 8 Марта.

Праздничный плакат к 8 Марта. - Sputnik Узбекистан
13/18

Праздничный плакат к 8 Марта.

© Sputnik / Boris Kavashkin / Перейти в фотобанкСоветско-индийская встреча в Комитете советских женщин, посвященная Международному женскому дню.
Советско-индийская встреча в Комитете советских женщин, посвященная Международному женскому дню, 1972 год - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Boris Kavashkin
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Советско-индийская встреча в Комитете советских женщин, посвященная Международному женскому дню.

Советский плакат к 8 Марта

Советский плакат к 8 Марта - Sputnik Узбекистан
15/18

Советский плакат к 8 Марта

Открытка к 8 Марта.

Открытка к 8 Марта. - Sputnik Узбекистан
16/18

Открытка к 8 Марта.

Праздничный плакат к 8 Марта.

Праздничный плакат к 8 Марта. - Sputnik Узбекистан
17/18

Праздничный плакат к 8 Марта.

© Sputnik / Sergey Subbotin / Перейти в фотобанк

Воспитанники детского сада совхоза "Верхнетроицкий" Калининской области подготовили подарки мамам.

Воспитанники детского сада совхоза &quot;Верхнетроицкий&quot; Калининской области подготовили подарки мамам. - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Sergey Subbotin
/
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Воспитанники детского сада совхоза "Верхнетроицкий" Калининской области подготовили подарки мамам.

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