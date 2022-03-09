https://uz.sputniknews.ru/20220309/v-surxandarinskoy-oblasti-obnarujili-xranilische-drevnix-monet--foto-23223302.html

В Сурхандарьинской области обнаружили хранилище древних монет — фото

В Сурхандарьинской области обнаружили хранилище древних монет — фото

Место, где были найдены древние монеты, будут исследовать — возможно там находятся другие ценные находки.

2022-03-09T18:10+0500

2022-03-09T18:10+0500

2022-03-09T18:18+0500

культура

клад

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Удивительная находка ждала жителей одной из махаллей Сарыасийского района Сурхандарьинской области на берегу реки Тупаланг. Там они случайно обнаружили большое количество медных монет.Эксперты, исследовавшие клад, подтвердили, что древние деньги отчеканили еще в период правления Мирзо Улугбека. Однако позже выяснилось, что часть монет местные жители унесли с собой. Сейчас территорию, где обнаружили древнюю находку, охраняют правоохранители – в ближайшее врем там будут проведены исследования и поиски других сокровищ.В Агентстве культурного наследия напомнили, что, согласно закону, тот, кто нашел исторические артефакты, обязан сообщить о них государственным органам и обеспечить их сохранность. За это гражданам положено вознаграждение.

сурхандарьинская область

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клад, сурхандарьинская область