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В Сурхандарьинской области обнаружили хранилище древних монет — фото
В Сурхандарьинской области обнаружили хранилище древних монет — фото
Место, где были найдены древние монеты, будут исследовать — возможно там находятся другие ценные находки.
2022-03-09T18:10+0500
2022-03-09T18:18+0500
культура
клад
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Удивительная находка ждала жителей одной из махаллей Сарыасийского района Сурхандарьинской области на берегу реки Тупаланг. Там они случайно обнаружили большое количество медных монет.Эксперты, исследовавшие клад, подтвердили, что древние деньги отчеканили еще в период правления Мирзо Улугбека. Однако позже выяснилось, что часть монет местные жители унесли с собой. Сейчас территорию, где обнаружили древнюю находку, охраняют правоохранители – в ближайшее врем там будут проведены исследования и поиски других сокровищ.В Агентстве культурного наследия напомнили, что, согласно закону, тот, кто нашел исторические артефакты, обязан сообщить о них государственным органам и обеспечить их сохранность. За это гражданам положено вознаграждение.
сурхандарьинская область
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клад, сурхандарьинская область

В Сурхандарьинской области обнаружили хранилище древних монет — фото

18:10 09.03.2022 (обновлено: 18:18 09.03.2022)
© Фото:пресс-служба Агентства культурного наследияМонеты 15 века найденные местными жителями в Сурхандарье
Монеты 15 века найденные местными жителями в Сурхандарье - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2022
© Фото:пресс-служба Агентства культурного наследия
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Место, где были найдены древние монеты, будут исследовать — возможно там находятся другие ценные находки.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Удивительная находка ждала жителей одной из махаллей Сарыасийского района Сурхандарьинской области на берегу реки Тупаланг. Там они случайно обнаружили большое количество медных монет.
© Фото:пресс-служба Агентства культурного наследияМонеты 15 века найденные местными жителями в Сурхандарье
Монеты 15 века найденные местными жителями в Сурхандарье - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2022
Монеты 15 века найденные местными жителями в Сурхандарье
© Фото:пресс-служба Агентства культурного наследия
Эксперты, исследовавшие клад, подтвердили, что древние деньги отчеканили еще в период правления Мирзо Улугбека. Однако позже выяснилось, что часть монет местные жители унесли с собой.
© Фото:пресс-служба Агентства культурного наследияМонеты 15 века найденные местными жителями в Сурхандарье
Монеты 15 века найденные местными жителями в Сурхандарье - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2022
Монеты 15 века найденные местными жителями в Сурхандарье
© Фото:пресс-служба Агентства культурного наследия
Сейчас территорию, где обнаружили древнюю находку, охраняют правоохранители – в ближайшее врем там будут проведены исследования и поиски других сокровищ.
В Агентстве культурного наследия напомнили, что, согласно закону, тот, кто нашел исторические артефакты, обязан сообщить о них государственным органам и обеспечить их сохранность. За это гражданам положено вознаграждение.
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