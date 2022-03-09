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Видео: завтрак для активного дня — нежный кекс по легкому рецепту
Видео: завтрак для активного дня — нежный кекс по легкому рецепту
Воскресенье - лучшее время, чтобы испечь вместе с детьми что-то вкусное и быстрое. Предлагаем вам рецепт ароматного и нежного кекса, на приготовление которого уйдет всего 20 минут.
2022-03-09T08:00+0500
2022-03-08T17:29+0500
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рецепт
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Лучшие воспоминания из детства обычно связаны с выходными и атмосферой дома: ароматом пирогов, разговорами за столом, чаепитиями. Как раз к чаю идеально подойдет рецепт йогуртового кекса, которым поделился блогер Саша Демьяненко. По словам кулинара, этот десерт может приготовить даже маленький ребенок.Вам понадобятся: Выпекаем 45-60 минут (может и дольше — всё зависит от размера формы и высоты слоя теста) на 350ºF в режиме верх/низ на среднем уровне духовки.Пошаговый рецептЧитайте также:Прямиком из Англии: лимонный кекс с хрустящей корочкойАроматный тертый пирог-печенье — быстрый рецепт
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рецепт

Видео: завтрак для активного дня — нежный кекс по легкому рецепту

08:00 09.03.2022
© Pixabay / Shutterbug75 кекс
кекс - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2022
© Pixabay / Shutterbug75
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Воскресенье — лучшее время, чтобы испечь вместе с детьми что-то вкусное и быстрое. Предлагаем вам рецепт ароматного и нежного кекса, на приготовление которого уйдет всего 20 минут.
Лучшие воспоминания из детства обычно связаны с выходными и атмосферой дома: ароматом пирогов, разговорами за столом, чаепитиями. Как раз к чаю идеально подойдет рецепт йогуртового кекса, которым поделился блогер Саша Демьяненко. По словам кулинара, этот десерт может приготовить даже маленький ребенок.

Вам понадобятся:

190 г натурального 2%-ого йогурта;
3 яйца комнатной температуры;
80 г растопленного сливочного масла;
120 г сахара;
1 ч. л. ванильного экстракта;
1 г соли;
265 г муки;
10 г разрыхлителя;
120 г изюма.
Выпекаем 45-60 минут (может и дольше — всё зависит от размера формы и высоты слоя теста) на 350ºF в режиме верх/низ на среднем уровне духовки.

Пошаговый рецепт

1.
Заранее достаем куриные яйца, чтобы они достигли комнатной температуры.
2.
Разогреваем духовку до 175ºС.
3.
Берем форму, смазываем ее сливочным маслом и присыпаем мукой.
4.
Промываем изюм в кипятке и просушиваем полотенцем.
5.
Теперь нужно растопить сливочное масло.
6.
Берем миску, смешиваем в ней йогурт, яйца, растопленное сливочное масло, сахар, ваниль, соль, муку, а также разрыхлитель.
7.
Перемешиваем смесь, не взбивая, иначе тесто получится плотным, однако тщательно, чтобы не было комочков.
8.
В массу добавляем изюм. К слову, можно добавить также кусочки фруктов или орехов. Равномерно вмешиваем изюм, в итоге тесто должно быть густое, но подвижное.
9.
Выкладываем в форму тесто, распределяем.
10.
Ставим форму с кексом на средний уровень духовки, примерно на 45-55 минут. Готовность кекса проверяем шпажкой или зубочисткой.
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