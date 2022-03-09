https://uz.sputniknews.ru/20220309/vrach-rasskazala-kakie-orexi-polezny-dlya-organizma-a-kakie-vredny-23230725.html

Врач рассказала, какие орехи полезны для организма, а какие вредны

Врач рассказала, какие орехи полезны для организма, а какие вредны

Диетолог Марина Шубина назвала самые опасные для здоровья орехи, в их числе миндаль и арахис.

2022-03-09T23:00+0500

2022-03-09T23:00+0500

2022-03-09T23:00+0500

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орехи

диетолог

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О пользе и вреде разных видов орехов для здоровья человека рассказала диетолог Марина Шубина в эфире телеканала "Звезда".По словам Шубиной, арахис, миндаль и и макадамия являются самыми опасными орехами.Арахис, по сути, является бобовой травой, часто заражен плесневыми грибами и потому содержит афлатоксин. Это в чистом виде канцероген, и, как минимум, снижает защитные силы организма. Миндаль - самый сильный аллерген, а макадамия считается самым жирным из всех видов орехов.Диетолог перечислила и самые полезные орехи, отдавая пальму первенства грецкому ореху, который содержит омега -3. В тройку лидеров среди орехов вошли также кешью и фундук.Кешью отличается низкой калорийностью, а в фундуке больше всего магния - природного борца со стрессами.Шубина напомнила, что понемногу можно есть любые орехи, но даже самые полезные не стоит принимать в пищу в больших количествах - достаточно 20-40 грамм в день.Читайте также: Как кофе влияет на организм женщины

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орехи, диетолог