https://uz.sputniknews.ru/20220309/vrach-rasskazala-kakie-orexi-polezny-dlya-organizma-a-kakie-vredny-23230725.html
Врач рассказала, какие орехи полезны для организма, а какие вредны
Врач рассказала, какие орехи полезны для организма, а какие вредны
Диетолог Марина Шубина назвала самые опасные для здоровья орехи, в их числе миндаль и арахис.
2022-03-09T23:00+0500
2022-03-09T23:00+0500
2022-03-09T23:00+0500
это интересно
орехи
диетолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1109/92/11099299_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_779236ae0e09b86896db7fa4597d40e5.jpg
О пользе и вреде разных видов орехов для здоровья человека рассказала диетолог Марина Шубина в эфире телеканала "Звезда".По словам Шубиной, арахис, миндаль и и макадамия являются самыми опасными орехами.Арахис, по сути, является бобовой травой, часто заражен плесневыми грибами и потому содержит афлатоксин. Это в чистом виде канцероген, и, как минимум, снижает защитные силы организма. Миндаль - самый сильный аллерген, а макадамия считается самым жирным из всех видов орехов.Диетолог перечислила и самые полезные орехи, отдавая пальму первенства грецкому ореху, который содержит омега -3. В тройку лидеров среди орехов вошли также кешью и фундук.Кешью отличается низкой калорийностью, а в фундуке больше всего магния - природного борца со стрессами.Шубина напомнила, что понемногу можно есть любые орехи, но даже самые полезные не стоит принимать в пищу в больших количествах - достаточно 20-40 грамм в день.Читайте также: Как кофе влияет на организм женщины
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1109/92/11099299_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_024bc88d3eaf729ec68278c2ecc5eea5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
орехи, диетолог
Врач рассказала, какие орехи полезны для организма, а какие вредны
Подписаться на
Диетолог Марина Шубина назвала самые опасные для здоровья орехи, в их числе миндаль и арахис.
О пользе и вреде разных видов орехов для здоровья человека рассказала диетолог Марина Шубина в эфире телеканала "Звезда
".
По словам Шубиной, арахис, миндаль и и макадамия являются самыми опасными орехами.
Арахис, по сути, является бобовой травой, часто заражен плесневыми грибами и потому содержит афлатоксин. Это в чистом виде канцероген, и, как минимум, снижает защитные силы организма. Миндаль - самый сильный аллерген, а макадамия считается самым жирным из всех видов орехов.
Диетолог перечислила и самые полезные орехи, отдавая пальму первенства грецкому ореху, который содержит омега -3. В тройку лидеров среди орехов вошли также кешью и фундук.
Кешью отличается низкой калорийностью, а в фундуке больше всего магния - природного борца со стрессами.
Шубина напомнила, что понемногу можно есть любые орехи, но даже самые полезные не стоит принимать в пищу в больших количествах - достаточно 20-40 грамм в день.