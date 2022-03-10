https://uz.sputniknews.ru/20220310/aktivnost-vkontakte-bet-novye-rekordy-23254281.html

Активность ВКонтакте бьет новые рекорды

Активность ВКонтакте бьет новые рекорды

Последние две недели соцсеть фиксирует рост активности: люди больше общаются, добавляют новых друзей, смотрят новости и видео.

2022-03-10T22:03+0500

2022-03-10T22:03+0500

2022-03-10T22:03+0500

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Ежедневная аудитория социальной сети ВКонтакте за последние две недели выросла на 300 000 пользователей, сообщает пресс-служба платформы.По данным компании, число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%. Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении.ВКонтакте дает возможность как опытным, так и начинающим авторам использовать социальную сеть для популяризации своего контента.Накануне компания запустила ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей. По случаю 8 марта в Клипах проходит челлендж совместно с известными блогерами. Победителей ждут ценные призы.Также ВКонтакте запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов. Соцсеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей

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