https://uz.sputniknews.ru/20220310/aktivnost-vkontakte-bet-novye-rekordy-23254281.html
Активность ВКонтакте бьет новые рекорды
Активность ВКонтакте бьет новые рекорды
Последние две недели соцсеть фиксирует рост активности: люди больше общаются, добавляют новых друзей, смотрят новости и видео.
2022-03-10T22:03+0500
2022-03-10T22:03+0500
2022-03-10T22:03+0500
россия
вконтакте
рекорд
люди
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/07/23197807_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_67104cae543db9b716910c3fa694c9ea.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Ежедневная аудитория социальной сети ВКонтакте за последние две недели выросла на 300 000 пользователей, сообщает пресс-служба платформы.По данным компании, число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%. Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении.ВКонтакте дает возможность как опытным, так и начинающим авторам использовать социальную сеть для популяризации своего контента.Накануне компания запустила ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей. По случаю 8 марта в Клипах проходит челлендж совместно с известными блогерами. Победителей ждут ценные призы.Также ВКонтакте запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов. Соцсеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/07/23197807_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_075de3bc6c7ab772f2f923061982c0e1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вконтакте, рекорд, люди, новости
Активность ВКонтакте бьет новые рекорды
Подписаться на
Последние две недели соцсеть фиксирует рост активности: люди больше общаются, добавляют новых друзей, смотрят новости и видео.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Ежедневная аудитория социальной сети ВКонтакте за последние две недели выросла на 300 000 пользователей, сообщает
пресс-служба платформы.
По данным компании, число ежедневных регистраций в социальной сети выросло почти на 20%. Кроме того, на 20% за две недели выросло число созданных дружб и на 12% — количество звонков, что говорит о возросшей потребности людей в общении.
“8 марта социальная сеть ВКонтакте достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки. Резкий рост показывает видеоконтент — на 40% выросло число просмотров видео, в 2 раза — загрузок коротких вертикальных видео в клипах”, — говорится в сообщении компании.
ВКонтакте дает возможность как опытным, так и начинающим авторам использовать социальную сеть для популяризации своего контента.
Накануне компания запустила ряд активностей, направленных на общение, с призовым фондом 100 млн рублей. По случаю 8 марта в Клипах проходит челлендж совместно с известными блогерами. Победителей ждут ценные призы.
Также ВКонтакте запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов.
Соцсеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Благодаря этому они получат 100% дохода от показа рекламы на платформе и смогут заработать порядка 600 млн рублей