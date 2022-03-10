https://uz.sputniknews.ru/20220310/v-uzbekistane-net-detskogo-i-prinuditelnogo-truda--narbaeva-23253695.html

В Узбекистане нет детского и принудительного труда – Нарбаева

В Узбекистане нет детского и принудительного труда – Нарбаева

Искоренить детский и принудительный труд при сборе хлопка удалось за счет механизации сбора и увеличения оплаты труда хлопкоробов.

2022-03-10T21:28+0500

2022-03-10T21:28+0500

2022-03-10T21:49+0500

общество

узбекистан

принудительный труд

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Узбекистане сегодня отсутствует детский и принудительный труд, заявила глава Сената Танзила Нарбаева.В четверг она выступила на мероприятии, посвященном противодействию торговле людьми и принудительному труду, а также условиям труда в сфере хлопководства Узбекистана. Она отметила, что достичь этого удалось путем механизации сбора хлопка и увеличения оплаты труда хлопкоробов. Так, она напомнила, что решением президента в ближайшие три года ввозимые в Узбекистан хлопкоуборочные комбайны и запасные части к ним освобождаются от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора. А за шесть лет оплата за один килограмм хлопка, собранного ручным способом, увеличилась почти в десять раз.При этом она указала на единичные случаи, связанные с принудительным трудом. По ее словам, для их полного искоренения будет вестись работа на местном уровне с привлечением надежных партнеров гражданского общества.

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, принудительный труд, танзила нарбаева