https://uz.sputniknews.ru/20220310/v-uzbekistane-net-detskogo-i-prinuditelnogo-truda--narbaeva-23253695.html
В Узбекистане нет детского и принудительного труда – Нарбаева
В Узбекистане нет детского и принудительного труда – Нарбаева
Искоренить детский и принудительный труд при сборе хлопка удалось за счет механизации сбора и увеличения оплаты труда хлопкоробов.
2022-03-10T21:28+0500
2022-03-10T21:28+0500
2022-03-10T21:49+0500
общество
узбекистан
принудительный труд
танзила нарбаева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0c/17699915_488:138:2659:1359_1920x0_80_0_0_04dda4badc51b1a1b4cc4207a56551d9.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Узбекистане сегодня отсутствует детский и принудительный труд, заявила глава Сената Танзила Нарбаева.В четверг она выступила на мероприятии, посвященном противодействию торговле людьми и принудительному труду, а также условиям труда в сфере хлопководства Узбекистана. Она отметила, что достичь этого удалось путем механизации сбора хлопка и увеличения оплаты труда хлопкоробов. Так, она напомнила, что решением президента в ближайшие три года ввозимые в Узбекистан хлопкоуборочные комбайны и запасные части к ним освобождаются от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора. А за шесть лет оплата за один килограмм хлопка, собранного ручным способом, увеличилась почти в десять раз.При этом она указала на единичные случаи, связанные с принудительным трудом. По ее словам, для их полного искоренения будет вестись работа на местном уровне с привлечением надежных партнеров гражданского общества.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0c/17699915_463:0:2754:1718_1920x0_80_0_0_99a967e7b34193593e7c409cc3349c48.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, принудительный труд, танзила нарбаева
В Узбекистане нет детского и принудительного труда – Нарбаева
21:28 10.03.2022 (обновлено: 21:49 10.03.2022) Подписаться на
Искоренить детский и принудительный труд при сборе хлопка удалось за счет механизации сбора и увеличения оплаты труда хлопкоробов.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Узбекистане сегодня отсутствует детский и принудительный труд, заявила глава Сената Танзила Нарбаева.
В четверг она выступила на мероприятии, посвященном противодействию торговле людьми и принудительному труду, а также условиям труда в сфере хлопководства Узбекистана.
"Я могу с уверенностью сказать, что Узбекистан сегодня стал страной, где отсутствует систематический детский и принудительный труд", - заявила Нарбаева.
Она отметила, что достичь этого удалось путем механизации сбора хлопка и увеличения оплаты труда хлопкоробов.
Так, она напомнила, что решением президента в ближайшие три года ввозимые в Узбекистан хлопкоуборочные комбайны и запасные части к ним освобождаются от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора.
А за шесть лет оплата за один килограмм хлопка, собранного ручным способом, увеличилась почти в десять раз.
"Мы будем продолжать работу по механизации сбора хлопка. Такие меры оказали значительное влияние на сокращение принудительного труда в прошлые годы", — сказала глава Сената.
При этом она указала на единичные случаи, связанные с принудительным трудом. По ее словам, для их полного искоренения будет вестись работа на местном уровне с привлечением надежных партнеров гражданского общества.