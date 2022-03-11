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Слабый пол у руля: какие страны в мире возглавляют женщины
Слабый пол у руля: какие страны в мире возглавляют женщины
Женщины набирают все больший политический вес во всем мире. Руководитель государства женского пола - уже давно не нонсенс, а вполне привычное явление. Женщины - лидеры государств в фотоподборке Sputnik.
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фото
президент
глава государства
женщины
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фото, президент, глава государства, женщины

Слабый пол у руля: какие страны в мире возглавляют женщины

22:40 11.03.2022
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Женщины набирают все больший политический вес во всем мире. Руководитель государства женского пола - уже давно не нонсенс, а вполне привычное явление. Женщины - лидеры государств в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2022 / Attila Kisbenedek

Президент Венгрии Каталин Новак.

Президент Венгрии Каталин Новак. - Sputnik Узбекистан
1/15
© AFP 2022 / Attila Kisbenedek

Президент Венгрии Каталин Новак.

© REUTERS / Lehtikuva / Jussi Nukari

Премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин. - Sputnik Узбекистан
2/15
© REUTERS / Lehtikuva / Jussi Nukari

Премьер-министр Финляндии Санна Марин.

© AFP 2022 / Vladimir Simicek

Президент Словакии Зузана Чапутова.

Президент Словакии Зузана Чапутова. - Sputnik Узбекистан
3/15
© AFP 2022 / Vladimir Simicek

Президент Словакии Зузана Чапутова.

© AFP 2022 / Ludovic Marin

Президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. - Sputnik Узбекистан
4/15
© AFP 2022 / Ludovic Marin

Президент Грузии Саломе Зурабишвили.

© AFP 2022 / Lakruwan Wanniarachchi

Президент Непала Бидхья Деви.

Президент Непала Бидхья Деви. - Sputnik Узбекистан
5/15
© AFP 2022 / Lakruwan Wanniarachchi

Президент Непала Бидхья Деви.

© AFP 2022 / Ludovic Marin

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует премьер-министра Эстонии Каю Каллас в Версальском дворце.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует премьер-министра Эстонии Каю Каллас в Версальском дворце. - Sputnik Узбекистан
6/15
© AFP 2022 / Ludovic Marin

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует премьер-министра Эстонии Каю Каллас в Версальском дворце.

© AFP 2022 / Mark Tantrum / Visits and Ceremonial Office

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден. - Sputnik Узбекистан
7/15
© AFP 2022 / Mark Tantrum / Visits and Ceremonial Office

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден.

© AFP 2022 / Sam Yeh

Президент Тайваня Цай Инвень.

Президент Тайваня Цай Инвень. - Sputnik Узбекистан
8/15
© AFP 2022 / Sam Yeh

Президент Тайваня Цай Инвень.

© AFP 2022 / Roslan Rahman

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина (слева) приветствует президента Сингапура Халиму Якоб (справа).

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина (слева) приветствует президента Сингапура Халиму Якоб (справа). - Sputnik Узбекистан
9/15
© AFP 2022 / Roslan Rahman

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина (слева) приветствует президента Сингапура Халиму Якоб (справа).

© AFP 2022 / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир. - Sputnik Узбекистан
10/15
© AFP 2022 / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

© AFP 2022 / Petras Malukas

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. - Sputnik Узбекистан
11/15
© AFP 2022 / Petras Malukas

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

© AFP 2022 / Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. - Sputnik Узбекистан
12/15
© AFP 2022 / Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

© AFP 2022 / Jonas Ekstromer

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. - Sputnik Узбекистан
13/15
© AFP 2022 / Jonas Ekstromer

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

© AFP 2022 / Olivier Douliery / Pool

Президент Молдовы Майя Санду.

Президент Молдовы Майя Санду. - Sputnik Узбекистан
14/15
© AFP 2022 / Olivier Douliery / Pool

Президент Молдовы Майя Санду.

© AFP 2022 / Louisa Gouliamaki

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу.

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу. - Sputnik Узбекистан
15/15
© AFP 2022 / Louisa Gouliamaki

Президент Греции Екатерина Сакелларопулу.

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