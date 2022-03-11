Слабый пол у руля: какие страны в мире возглавляют женщины

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Женщины набирают все больший политический вес во всем мире. Руководитель государства женского пола - уже давно не нонсенс, а вполне привычное явление. Женщины - лидеры государств в фотоподборке Sputnik.