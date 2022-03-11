https://uz.sputniknews.ru/20220311/23276185.html
Слабый пол у руля: какие страны в мире возглавляют женщины
Слабый пол у руля: какие страны в мире возглавляют женщины
Женщины набирают все больший политический вес во всем мире. Руководитель государства женского пола - уже давно не нонсенс, а вполне привычное явление. Женщины - лидеры государств в фотоподборке Sputnik.
2022-03-11T22:40+0500
2022-03-11T22:40+0500
2022-03-11T22:40+0500
фото
президент
глава государства
женщины
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фото, президент, глава государства, женщины
Слабый пол у руля: какие страны в мире возглавляют женщины Подписаться на
Женщины набирают все больший политический вес во всем мире. Руководитель государства женского пола - уже давно не нонсенс, а вполне привычное явление. Женщины - лидеры государств в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2022 / Attila Kisbenedek
Президент Венгрии Каталин Новак.
Президент Венгрии Каталин Новак.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин.
© AFP 2022 / Vladimir Simicek
Президент Словакии Зузана Чапутова.
Президент Словакии Зузана Чапутова.
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили.
© AFP 2022 / Lakruwan Wanniarachchi
Президент Непала Бидхья Деви.
Президент Непала Бидхья Деви.
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует премьер-министра Эстонии Каю Каллас в Версальском дворце.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует премьер-министра Эстонии Каю Каллас в Версальском дворце.
© AFP 2022 / Mark Tantrum / Visits and Ceremonial Office
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Арден.
© AFP 2022 / Sam Yeh
Президент Тайваня Цай Инвень.
Президент Тайваня Цай Инвень.
© AFP 2022 / Roslan Rahman
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина (слева) приветствует президента Сингапура Халиму Якоб (справа).
Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина (слева) приветствует президента Сингапура Халиму Якоб (справа).
© AFP 2022 / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.
© AFP 2022 / Petras Malukas
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
© AFP 2022 / Martin Sylvest / Ritzau Scanpix
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
© AFP 2022 / Jonas Ekstromer
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.
© AFP 2022 / Olivier Douliery / Pool
Президент Молдовы Майя Санду.
Президент Молдовы Майя Санду.
© AFP 2022 / Louisa Gouliamaki
Президент Греции Екатерина Сакелларопулу.
Президент Греции Екатерина Сакелларопулу.