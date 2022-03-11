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https://uz.sputniknews.ru/20220311/kak-soxranit-zrenie-pri-rabote-za-kompyuterom-23254682.html
Как сохранить зрение при работе за компьютером
Как сохранить зрение при работе за компьютером
Чудесных способов нейтрализовать вред от компьютера не существует, однако минимизировать риск возможно
2022-03-11T07:34+0500
2022-03-11T09:23+0500
это интересно
зрение
работа
компьютер
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Чтоб минимизировать риск для зрения от работы за компьютером кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Наталья Ворошилова советует придерживаться нескольким критериям.По ее словам, особое влияние на зрение оказывают компьютеры с глянцевым экраном. Они дают избыточную нагрузку на зрительную и нервную системы, отображая окружающие предметы.Также специалист рекомендует обратить особое внимание на освещение. По ее словам, от люминесцентных источников света лучше отказаться, так как белая цветовая гамма способствует быстрому напряжению и усталости глаз. В то же время теплый желтый цвет расслабляет и не оказывает отрицательного влияния на зрение.Вторым важным пунктом врач отметила комфортную посадку, которая так же влияет на зрение."При работе нужно соблюдать оптимальное расстояние: до большого экрана — 70-75 см, до экрана ноутбука — 35-40 см. Расстояние между линией взора и уровнем расположения экрана должно составлять 20-30 см. Мы не должны ощущать напряжение, когда смотрим на экран", — рекомендует офтальмолог.Для отслеживания правильности расстояния доктор советует использовать "Правило локтя": расстояние от глаз до рассматриваемого объекта должно быть равным расстоянию от кончика среднего пальца до локтя.По мнению специалиста, при правильной посадке угол между голенью и бедром должен составлять 90 градусов, а локти должны располагаться на столе. Также стоит уделить внимание правильной осанке. Кроме того, несколько раз в день стоит менять положение.
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зрение, работа, компьютер

Как сохранить зрение при работе за компьютером

07:34 11.03.2022 (обновлено: 09:23 11.03.2022)
© Unsplash / Christin HumeДевушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2022
© Unsplash / Christin Hume
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Чудесных способов нейтрализовать вред от компьютера не существует, однако минимизировать риск возможно.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Чтоб минимизировать риск для зрения от работы за компьютером кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Наталья Ворошилова советует придерживаться нескольким критериям.
По ее словам, особое влияние на зрение оказывают компьютеры с глянцевым экраном. Они дают избыточную нагрузку на зрительную и нервную системы, отображая окружающие предметы.

"Не менее важен размер экрана. Монитор должен быть лучшего качества с большим разрешением. Чем больше пикселей, тем лучше", — заявила врач.

Также специалист рекомендует обратить особое внимание на освещение. По ее словам, от люминесцентных источников света лучше отказаться, так как белая цветовая гамма способствует быстрому напряжению и усталости глаз. В то же время теплый желтый цвет расслабляет и не оказывает отрицательного влияния на зрение.
Вторым важным пунктом врач отметила комфортную посадку, которая так же влияет на зрение.
"При работе нужно соблюдать оптимальное расстояние: до большого экрана — 70-75 см, до экрана ноутбука — 35-40 см. Расстояние между линией взора и уровнем расположения экрана должно составлять 20-30 см. Мы не должны ощущать напряжение, когда смотрим на экран", — рекомендует офтальмолог.
Для отслеживания правильности расстояния доктор советует использовать "Правило локтя": расстояние от глаз до рассматриваемого объекта должно быть равным расстоянию от кончика среднего пальца до локтя.
"Также существует правило "20-20-20", рекомендованное американской ассоциацией оптометристов. Каждые 20 минут нужно смотреть вдаль на расстоянии 20 футов (6 м) в течение 20 секунд. Достаточно просто посмотреть в окно или прогуляться", — добавила Ворошилова.
По мнению специалиста, при правильной посадке угол между голенью и бедром должен составлять 90 градусов, а локти должны располагаться на столе. Также стоит уделить внимание правильной осанке. Кроме того, несколько раз в день стоит менять положение.
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