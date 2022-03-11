https://uz.sputniknews.ru/20220311/kak-soxranit-zrenie-pri-rabote-za-kompyuterom-23254682.html
Как сохранить зрение при работе за компьютером
Как сохранить зрение при работе за компьютером
Чудесных способов нейтрализовать вред от компьютера не существует, однако минимизировать риск возможно
2022-03-11T07:34+0500
2022-03-11T07:34+0500
2022-03-11T09:23+0500
это интересно
зрение
работа
компьютер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/01/16094851_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_eb50b9ae1894d35ed503e07e373989cd.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Чтоб минимизировать риск для зрения от работы за компьютером кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Наталья Ворошилова советует придерживаться нескольким критериям.По ее словам, особое влияние на зрение оказывают компьютеры с глянцевым экраном. Они дают избыточную нагрузку на зрительную и нервную системы, отображая окружающие предметы.Также специалист рекомендует обратить особое внимание на освещение. По ее словам, от люминесцентных источников света лучше отказаться, так как белая цветовая гамма способствует быстрому напряжению и усталости глаз. В то же время теплый желтый цвет расслабляет и не оказывает отрицательного влияния на зрение.Вторым важным пунктом врач отметила комфортную посадку, которая так же влияет на зрение."При работе нужно соблюдать оптимальное расстояние: до большого экрана — 70-75 см, до экрана ноутбука — 35-40 см. Расстояние между линией взора и уровнем расположения экрана должно составлять 20-30 см. Мы не должны ощущать напряжение, когда смотрим на экран", — рекомендует офтальмолог.Для отслеживания правильности расстояния доктор советует использовать "Правило локтя": расстояние от глаз до рассматриваемого объекта должно быть равным расстоянию от кончика среднего пальца до локтя.По мнению специалиста, при правильной посадке угол между голенью и бедром должен составлять 90 градусов, а локти должны располагаться на столе. Также стоит уделить внимание правильной осанке. Кроме того, несколько раз в день стоит менять положение.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/01/16094851_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_62bb97487449d770ea62575a0477ed10.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зрение, работа, компьютер
Как сохранить зрение при работе за компьютером
07:34 11.03.2022 (обновлено: 09:23 11.03.2022) Подписаться на
Чудесных способов нейтрализовать вред от компьютера не существует, однако минимизировать риск возможно.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Чтоб минимизировать риск для зрения от работы за компьютером кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Наталья Ворошилова советует придерживаться нескольким критериям.
По ее словам, особое влияние на зрение оказывают компьютеры с глянцевым экраном. Они дают избыточную нагрузку на зрительную и нервную системы, отображая окружающие предметы.
"Не менее важен размер экрана. Монитор должен быть лучшего качества с большим разрешением. Чем больше пикселей, тем лучше", — заявила врач.
Также специалист рекомендует обратить особое внимание на освещение. По ее словам, от люминесцентных источников света лучше отказаться, так как белая цветовая гамма способствует быстрому напряжению и усталости глаз. В то же время теплый желтый цвет расслабляет и не оказывает отрицательного влияния на зрение.
Вторым важным пунктом врач отметила комфортную посадку, которая так же влияет на зрение.
"При работе нужно соблюдать оптимальное расстояние: до большого экрана — 70-75 см, до экрана ноутбука — 35-40 см. Расстояние между линией взора и уровнем расположения экрана должно составлять 20-30 см. Мы не должны ощущать напряжение, когда смотрим на экран", — рекомендует офтальмолог.
Для отслеживания правильности расстояния доктор советует использовать "Правило локтя": расстояние от глаз до рассматриваемого объекта должно быть равным расстоянию от кончика среднего пальца до локтя.
"Также существует правило "20-20-20", рекомендованное американской ассоциацией оптометристов. Каждые 20 минут нужно смотреть вдаль на расстоянии 20 футов (6 м) в течение 20 секунд. Достаточно просто посмотреть в окно или прогуляться", — добавила Ворошилова.
По мнению специалиста, при правильной посадке угол между голенью и бедром должен составлять 90 градусов, а локти должны располагаться на столе. Также стоит уделить внимание правильной осанке. Кроме того, несколько раз в день стоит менять положение.