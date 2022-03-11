https://uz.sputniknews.ru/20220311/kak-soxranit-zrenie-pri-rabote-za-kompyuterom-23254682.html

Как сохранить зрение при работе за компьютером

Как сохранить зрение при работе за компьютером

Чудесных способов нейтрализовать вред от компьютера не существует, однако минимизировать риск возможно

2022-03-11T07:34+0500

2022-03-11T07:34+0500

2022-03-11T09:23+0500

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зрение

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компьютер

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Чтоб минимизировать риск для зрения от работы за компьютером кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Наталья Ворошилова советует придерживаться нескольким критериям.По ее словам, особое влияние на зрение оказывают компьютеры с глянцевым экраном. Они дают избыточную нагрузку на зрительную и нервную системы, отображая окружающие предметы.Также специалист рекомендует обратить особое внимание на освещение. По ее словам, от люминесцентных источников света лучше отказаться, так как белая цветовая гамма способствует быстрому напряжению и усталости глаз. В то же время теплый желтый цвет расслабляет и не оказывает отрицательного влияния на зрение.Вторым важным пунктом врач отметила комфортную посадку, которая так же влияет на зрение."При работе нужно соблюдать оптимальное расстояние: до большого экрана — 70-75 см, до экрана ноутбука — 35-40 см. Расстояние между линией взора и уровнем расположения экрана должно составлять 20-30 см. Мы не должны ощущать напряжение, когда смотрим на экран", — рекомендует офтальмолог.Для отслеживания правильности расстояния доктор советует использовать "Правило локтя": расстояние от глаз до рассматриваемого объекта должно быть равным расстоянию от кончика среднего пальца до локтя.По мнению специалиста, при правильной посадке угол между голенью и бедром должен составлять 90 градусов, а локти должны располагаться на столе. Также стоит уделить внимание правильной осанке. Кроме того, несколько раз в день стоит менять положение.

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зрение, работа, компьютер