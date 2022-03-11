https://uz.sputniknews.ru/20220311/komu-i-zachem-nado-pit-kollagen-23254480.html

Кому и зачем надо пить коллаген

Кому и зачем надо пить коллаген

Коллаген поддерживает здоровье кожи и суставов и может быть очень полезным в зрелом возрасте.

2022-03-11T07:02+0500

2022-03-11T07:02+0500

2022-03-11T09:25+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Коллаген является важным белком для организма, который участвует в образовании соединительной ткани, рассказала РИА Новости дерматолог и нутрициолог Галина Феденкова.По структуре волокна белка выглядят как пружинки, объясняет она. С возрастом эти "пружинки" сжимаются или рассыпаются, что вызывает появление морщин, заболевания суставов, ухудшение состояния волос, ногтей, сухожилий и прочего.Однако в недостатке коллагена не всегда играет роль возрастной фактор: волокна коллагена также разрушают глюкоза и недостаток витамина С. Поэтому для молодости кожи желательно ограничить потребление сахара, советует она.Недостаток витамина C приводит к тому, что поступающий извне и вырабатываемый организмом белок попросту не усваивается. Также разрушительными факторами является постоянный стресс, вредные привычки, гормональные сбои и пр.Феденкова добавила, что коллаген следует начинать пить с 30 лет, чтобы поддерживать здоровье кожи, волос, ногтей, суставов и сухожилий в период плавной "перестройки" организма.По словам Феденковой, минимальный курс приема составляет один месяц, но коллаген можно принимать и дольше, если в срок нужный результат не заметен. В таких случаях организм направляет белок в первую очередь в соединительные внутренние ткани. Кроме того, она отметила, что одним из лучших на рынке является коллаген японского производства.

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