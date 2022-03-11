https://uz.sputniknews.ru/20220311/lukashenko-priletel-v-moskvu-na-peregovory-s-putinym-23267554.html

Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным — фото

Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным — фото

О том, что планируют обсудить главы государств, читайте в материале.

2022-03-11T15:21+0500

2022-03-11T15:21+0500

2022-03-11T15:34+0500

россия

александр лукашенко

владимир путин

переговоры

москва

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом в российскую столицу для проведения переговоров с Владимиром Путиным.Об этом передает Sputnik Беларусь.По прилету к белорусскому президенту в машину пригласили посла Беларуси в России Владимира Семашко. Перед встречей с российским лидером они обсудят в дороге актуальные вопросы, говорится в сообщении.По официальным данным главы России и Беларуси будут сегодня говорить о двустороннем сотрудничестве, развитии кооперации в Союзном государстве и экономическом взаимодействии в условиях санкционного давления.Президенты также намерены обсудить ситуацию вокруг украинского кризиса. Накануне лидер белорусского государства на совещании с военнослужащими обсуждал действия иностранных наемников у границы республики.В 2021 году президенты Беларуси и России провели шесть очных встреч, после которых подписали документы о дальнейшей интеграции в Союзном государстве.В этом году Путин и Лукашенко уже встречались один раз в Москве. Тогда белорусский лидер был с двухдневным визитом и даже успел посмотреть вместе с Владимиром Путиным учения российской ядерной триады из ситуативного центра Минобороны России.Читайте также:Почему так долго строится Союзное государство"Совсем обнаглели": Лукашенко пожаловался на НАТО и попросил у РФ истребители

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александр лукашенко, владимир путин, переговоры, москва