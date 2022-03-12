https://uz.sputniknews.ru/20220312/dlya-zastryavshix-na-kamchike-pustili-dopolnitelnyy-poezd---video-23283610.html

Для застрявших на "Камчике" пустили дополнительный поезд - видео

Для застрявших на "Камчике" пустили дополнительный поезд - видео

Для застрявших на "Камчике" пустили дополнительный поезд - видео

2022-03-12T17:32+0500

2022-03-12T17:32+0500

2022-03-12T17:32+0500

происшествия

камчик

мчс

поезд

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ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Для водителей и пассажиров, застрявших на перевале "Камчик", организован специальный поезд. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана в своем Telegram-канале.Как сообщает Узгидромет, на перевале "Камчик" сошло пять лавин максимальным объемом 400 куб.м. снега. Из-за схода лавин и оползня повреждена автомобильная дорога А-373, проходящая через перевал. Дорога временно закрыта для автомобильного движения.В настоящее время хокимияты Ташкентской и Наманганской областей, специалисты МЧС, МВД, Росгвардии устраняют последствия оползня. Для тех, кто не смог проехать через перевал, АО "Узбекистон темир йуллари" пустило дополнительный поезд через станции Ахангарон, Ангрен и Орзу. Власти организовали подвоз людей от перевала к железнодорожным станциям.Министерство просит граждан временно воздержаться от поездок через перевал "Камчик" до стабилизации погоды.Читайте также: Перевал "Камчик" закрыт

камчик

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камчик, мчс, поезд, фото