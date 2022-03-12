Для застрявших на "Камчике" пустили дополнительный поезд - видео

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Для водителей и пассажиров, застрявших на перевале "Камчик", организован специальный поезд. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана в своем Telegram-канале.Как сообщает Узгидромет, на перевале "Камчик" сошло пять лавин максимальным объемом 400 куб.м. снега. Из-за схода лавин и оползня повреждена автомобильная дорога А-373, проходящая через перевал. Дорога временно закрыта для автомобильного движения.В настоящее время хокимияты Ташкентской и Наманганской областей, специалисты МЧС, МВД, Росгвардии устраняют последствия оползня. Для тех, кто не смог проехать через перевал, АО "Узбекистон темир йуллари" пустило дополнительный поезд через станции Ахангарон, Ангрен и Орзу. Власти организовали подвоз людей от перевала к железнодорожным станциям.Министерство просит граждан временно воздержаться от поездок через перевал "Камчик" до стабилизации погоды.Читайте также: Перевал "Камчик" закрыт
МЧС просит граждан воздержаться от поездок через перевал, пока погода не улучшится
ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Для водителей и пассажиров, застрявших на перевале "Камчик", организован специальный поезд. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана в своем Telegram-канале.
Как сообщает Узгидромет, на перевале "Камчик" сошло пять лавин максимальным объемом 400 куб.м. снега. Из-за схода лавин и оползня повреждена автомобильная дорога А-373, проходящая через перевал. Дорога временно закрыта для автомобильного движения.
В настоящее время хокимияты Ташкентской и Наманганской областей, специалисты МЧС, МВД, Росгвардии устраняют последствия оползня. Для тех, кто не смог проехать через перевал, АО "Узбекистон темир йуллари" пустило дополнительный поезд через станции Ахангарон, Ангрен и Орзу. Власти организовали подвоз людей от перевала к железнодорожным станциям.