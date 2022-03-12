Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20220312/dlya-zastryavshix-na-kamchike-pustili-dopolnitelnyy-poezd---video-23283610.html
Для застрявших на "Камчике" пустили дополнительный поезд - видео
Для застрявших на "Камчике" пустили дополнительный поезд - видео
Для застрявших на "Камчике" пустили дополнительный поезд - видео
2022-03-12T17:32+0500
2022-03-12T17:32+0500
происшествия
камчик
мчс
поезд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0c/23283287_0:74:800:524_1920x0_80_0_0_6a43caf7d0493fff620dd01ff7508f1e.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Для водителей и пассажиров, застрявших на перевале "Камчик", организован специальный поезд. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана в своем Telegram-канале.Как сообщает Узгидромет, на перевале "Камчик" сошло пять лавин максимальным объемом 400 куб.м. снега. Из-за схода лавин и оползня повреждена автомобильная дорога А-373, проходящая через перевал. Дорога временно закрыта для автомобильного движения.В настоящее время хокимияты Ташкентской и Наманганской областей, специалисты МЧС, МВД, Росгвардии устраняют последствия оползня. Для тех, кто не смог проехать через перевал, АО "Узбекистон темир йуллари" пустило дополнительный поезд через станции Ахангарон, Ангрен и Орзу. Власти организовали подвоз людей от перевала к железнодорожным станциям.Министерство просит граждан временно воздержаться от поездок через перевал "Камчик" до стабилизации погоды.Читайте также: Перевал "Камчик" закрыт
камчик
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0c/23283287_2:0:799:598_1920x0_80_0_0_ec1cc0cddd539a1e1766dfca970b208e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
камчик, мчс, поезд, фото

Для застрявших на "Камчике" пустили дополнительный поезд - видео

17:32 12.03.2022
Подписаться наGoogle news
МЧС просит граждан воздержаться от поездок через перевал, пока погода не улучшится
ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Для водителей и пассажиров, застрявших на перевале "Камчик", организован специальный поезд. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Узбекистана в своем Telegram-канале.
Как сообщает Узгидромет, на перевале "Камчик" сошло пять лавин максимальным объемом 400 куб.м. снега. Из-за схода лавин и оползня повреждена автомобильная дорога А-373, проходящая через перевал. Дорога временно закрыта для автомобильного движения.
В настоящее время хокимияты Ташкентской и Наманганской областей, специалисты МЧС, МВД, Росгвардии устраняют последствия оползня. Для тех, кто не смог проехать через перевал, АО "Узбекистон темир йуллари" пустило дополнительный поезд через станции Ахангарон, Ангрен и Орзу. Власти организовали подвоз людей от перевала к железнодорожным станциям.
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Для застрявших на Камчике пустили дополнительный поезд - Sputnik Узбекистан
1/10
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Для застрявших на Камчике пустили дополнительный поезд - Sputnik Узбекистан
2/10
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Для застрявших на Камчике пустили дополнительный поезд - Sputnik Узбекистан
3/10
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Для застрявших на Камчике пустили дополнительный поезд - Sputnik Узбекистан
4/10
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Для застрявших на Камчике пустили дополнительный поезд - Sputnik Узбекистан
5/10
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Для застрявших на Камчике пустили дополнительный поезд - Sputnik Узбекистан
6/10
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
© СБДД
Перевал Камчик, оползень на 229км автодороги А-373, 12.03.22 - Sputnik Узбекистан
7/10
© СБДД
© СБДД
Перевал Камчик, оползень на 229км автодороги А-373, 12.03.22 - Sputnik Узбекистан
8/10
© СБДД
© СБДД
Перевал Камчик, оползень на 229км автодороги А-373, 12.03.22 - Sputnik Узбекистан
9/10
© СБДД
© СБДД
Перевал Камчик, оползень на 229км автодороги А-373, 12.03.22 - Sputnik Узбекистан
10/10
© СБДД
Министерство просит граждан временно воздержаться от поездок через перевал "Камчик" до стабилизации погоды.
Читайте также: Перевал "Камчик" закрыт
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0