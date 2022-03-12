https://uz.sputniknews.ru/20220312/maski-sbrosheny-youtube-bolshe-ne-nujno-alternativnoe-mnenie-23277630.html

Маски сброшены: YouTube больше не нужно альтернативное мнение

Маски сброшены: YouTube больше не нужно альтернативное мнение

Платформа отказалась размещать видео о российской спецоперации на Украине, которые "нарушают его политику", и начинает блокировку всех каналов, связанных с российскими государственными СМИ.

2022-03-12T00:05+0500

2022-03-12T00:05+0500

2022-03-12T00:05+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Видеохостинг YouTube начинает блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру и удаляет контент о специальной операции России на Украине.Согласно размещенному в Twitter заявлению платформы, поводом для такого решения стали "руководящие принципы", которые запрещают "преуменьшение" значения задокументированных "насильственных событий".Помимо этого видеохостинг приостанавливает все способы монетизации на платформе в России."Недавно мы приостановили показ всей рекламы на YouTube в России. Теперь мы распространили это на все способы монетизации на нашей платформе в России", - говорится в сообщении.Видеохостинг YouTube принадлежит компании Google.

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youtube, украина, блокировка, сми