https://uz.sputniknews.ru/20220312/maski-sbrosheny-youtube-bolshe-ne-nujno-alternativnoe-mnenie-23277630.html
Маски сброшены: YouTube больше не нужно альтернативное мнение
Маски сброшены: YouTube больше не нужно альтернативное мнение
Платформа отказалась размещать видео о российской спецоперации на Украине, которые "нарушают его политику", и начинает блокировку всех каналов, связанных с российскими государственными СМИ.
2022-03-12T00:05+0500
2022-03-12T00:05+0500
2022-03-12T00:05+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Видеохостинг YouTube начинает блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру и удаляет контент о специальной операции России на Украине.Согласно размещенному в Twitter заявлению платформы, поводом для такого решения стали "руководящие принципы", которые запрещают "преуменьшение" значения задокументированных "насильственных событий".Помимо этого видеохостинг приостанавливает все способы монетизации на платформе в России."Недавно мы приостановили показ всей рекламы на YouTube в России. Теперь мы распространили это на все способы монетизации на нашей платформе в России", - говорится в сообщении.Видеохостинг YouTube принадлежит компании Google.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
youtube, украина, блокировка, сми
Маски сброшены: YouTube больше не нужно альтернативное мнение
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Платформа отказалась размещать видео о российской спецоперации на Украине, которые "нарушают его политику", и начинает блокировку всех каналов, связанных с российскими государственными СМИ.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Видеохостинг YouTube начинает блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру и удаляет контент о специальной операции России на Украине.
Согласно размещенному в Twitter заявлению платформы, поводом для такого решения стали "руководящие принципы", которые запрещают "преуменьшение" значения задокументированных "насильственных событий".
"Мы также сейчас блокируем доступ к каналам YouTube, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру", - подчеркивается в заявлении, согласно которому "изменение вступает в силу немедленно".
Помимо этого видеохостинг приостанавливает все способы монетизации на платформе в России.
"Недавно мы приостановили показ всей рекламы на YouTube в России. Теперь мы распространили это на все способы монетизации на нашей платформе в России", - говорится в сообщении.
Видеохостинг YouTube принадлежит компании Google.