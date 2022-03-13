https://uz.sputniknews.ru/20220313/chto-proisxodit-na-ukraine-i-vokrug-nee-glavnoe-k-etomu-chasu-23292414.html
Что происходит на Украине и вокруг нее. Главное к этому часу
Что происходит на Украине и вокруг нее. Главное к этому часу
Байден подписал документ о предоставлении Украине "оборонной помощи" на 200 млн долларов. А Россия только за двое суток доставила жителям Донбасса и Украины более 330 тонн гуманитарной помощи.
2022-03-13T12:06+0500
2022-03-13T12:06+0500
2022-03-13T15:52+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
джо байден
донбасс
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/127/18/1271848_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_419f0dc41c4af76fa92f3431ea1ff232.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. За время спецоперации России на Украине выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны России.По данным Народной милиция ЛНР, украинские войска установили кордоны нацгвардии, которые запрещают эвакуацию, а мужчин принудительно мобилизуют.Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что за сутки из Мариуполя и его пригородов эвакуировали 96 человек.Советник главы Офиса Зеленского заявил, что переговоры с Россией продолжаются непрерывно в видеоформате, созданы двусторонние рабочие группы.По словам президента Украины Владимира Зеленского, все утвержденные для эвакуации мирных жителей гумкоридоры сработали в субботу. Высказался он впервые относительно потерь ВСУ. По его данным, за время спецоперации погибло 1,3 тыс. военнослужащих.Между тем президент США Джо Байден подписал документ о предоставлении Украине "оборонной помощи" на 200 млн долларов. А Россия только за двое суток доставила жителям Донбасса и Украины более 330 тонн гуманитарной помощи.
украина
донбасс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/127/18/1271848_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0fd239ee42e2d9ca54ae0f5b8a560963.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, джо байден, донбасс, гуманитарная помощь
Что происходит на Украине и вокруг нее. Главное к этому часу
12:06 13.03.2022 (обновлено: 15:52 13.03.2022) Подписаться на
Джо Байден подписал документ о предоставлении Украине "оборонной помощи" на 200 млн долларов. А Россия только за двое суток доставила жителям Донбасса и Украины более 330 тонн гуманитарной помощи.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. За время спецоперации России на Украине выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны России.
По данным Народной милиция ЛНР, украинские войска установили кордоны нацгвардии, которые запрещают эвакуацию, а мужчин принудительно мобилизуют.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что за сутки из Мариуполя и его пригородов эвакуировали 96 человек.
Советник главы Офиса Зеленского заявил, что переговоры с Россией продолжаются непрерывно в видеоформате, созданы двусторонние рабочие группы.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, все утвержденные для эвакуации мирных жителей гумкоридоры сработали в субботу. Высказался он впервые относительно потерь ВСУ. По его данным, за время спецоперации погибло 1,3 тыс. военнослужащих.
Между тем президент США Джо Байден подписал документ о предоставлении Украине "оборонной помощи" на 200 млн долларов. А Россия только за двое суток доставила жителям Донбасса и Украины более 330 тонн гуманитарной помощи.