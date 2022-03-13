https://uz.sputniknews.ru/20220313/chto-proisxodit-na-ukraine-i-vokrug-nee-glavnoe-k-etomu-chasu-23292414.html

Что происходит на Украине и вокруг нее. Главное к этому часу

Что происходит на Украине и вокруг нее. Главное к этому часу

Байден подписал документ о предоставлении Украине "оборонной помощи" на 200 млн долларов. А Россия только за двое суток доставила жителям Донбасса и Украины более 330 тонн гуманитарной помощи.

2022-03-13T12:06+0500

2022-03-13T12:06+0500

2022-03-13T15:52+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

джо байден

донбасс

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. За время спецоперации России на Украине выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины, заявили в Минобороны России.По данным Народной милиция ЛНР, украинские войска установили кордоны нацгвардии, которые запрещают эвакуацию, а мужчин принудительно мобилизуют.Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что за сутки из Мариуполя и его пригородов эвакуировали 96 человек.Советник главы Офиса Зеленского заявил, что переговоры с Россией продолжаются непрерывно в видеоформате, созданы двусторонние рабочие группы.По словам президента Украины Владимира Зеленского, все утвержденные для эвакуации мирных жителей гумкоридоры сработали в субботу. Высказался он впервые относительно потерь ВСУ. По его данным, за время спецоперации погибло 1,3 тыс. военнослужащих.Между тем президент США Джо Байден подписал документ о предоставлении Украине "оборонной помощи" на 200 млн долларов. А Россия только за двое суток доставила жителям Донбасса и Украины более 330 тонн гуманитарной помощи.

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украина, джо байден, донбасс, гуманитарная помощь