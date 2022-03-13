https://uz.sputniknews.ru/20220313/kak-pitatsya-lyudyam-s-boleznyu-pochek---sovety-dietologa-23301878.html

Как питаться людям с болезнью почек - советы диетолога

Как питаться людям с болезнью почек - советы диетолога

Рацион питания людей с болезнью почек должен быть сбалансированным. Необходимо ежедневно включать в него овощи и фрукты как ценный источник витаминов, микроэлементов, клетчатки

2022-03-13T23:03+0500

2022-03-13T23:03+0500

2022-03-13T23:03+0500

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Рацион питания для людей с болезнью почек должен быть разнообразный, сбалансированный по содержанию незаменимых пищевых веществ, рассказала РИА Новости врач-диетолог Антонина Стародубова.Она рекомендует принимать пищу небольшими порциями 5-6 раз в день. По ее словам, общие принципы построения диеты соответствуют принципам здорового питания.При этом степень ограничения потребления белка определяется в зависимости от степени снижения функции почек. При необходимости традиционные белковые продукты в рационе резко ограничиваются и заменяются на специализированные продукты для лечебного питания, уточняет Стародубова.Врач отметила, что необходимо ограничение соли в рационе питания — до 5 граммов в день и менее. В первую очередь исключаются соленья, маринады, копчености, консервированная пищевая продукция. Пища приготавливается без соли, и затем, исходя из рекомендаций лечащего врача, возможно добавление соли в уже готовую пищу. Для улучшения вкусовых свойств блюд могут быть использованы пряные травы: мята, фенхель, тмин, корица.По её словам, людям с хронической болезнью почек и почечной недостаточностью необходимо избегать повышения калия, и выбирать овощи и фрукты с невысоким его содержанием, поскольку это может привести к гиперкалимии и нарушениям со стороны сердечно-сосудистой системы. В первую очередь, это сухофрукты, бананы.Необходимо также контролировать рацион на содержание в нем фосфатов, чтобы избежать болезни костной системы, нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы."К продуктам с высоким содержанием фосфора относятся: твердые и плавленые сыры, субпродукты — печень, почки, сардины, орехи и семена, дрожжи, яичный желток. Фосфаты также используются при консервировании овощей и фруктов, в газированных и сладких напитках, в сгущенном молоке, в колбасах и сосисках", — сказала эксперт.Рекомендации по количеству потребляемой жидкости при хронической болезни почек строго индивидуальны и основаны на данных медицинского обследования вместе с рекомендациями по питанию и лечению.

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люди, диетолог, советы, овощи, фрукты, витамины