https://uz.sputniknews.ru/20220313/kak-snizit-xolesterin-bez-lekarstv-23301604.html
Как снизить холестерин без лекарств
Как снизить холестерин без лекарств
Кардиолог Мещеряков рассказал необычный способ снижения уровня холестерина в крови.
2022-03-13T22:01+0500
2022-03-13T22:01+0500
2022-03-13T22:01+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Уровень холестерина в крови снижает физическая активность, приводит слова кардиолога Юрия Мещерякова РИА Новости.Врач рекомендует людям с высоким холестеролом начать заниматься спортом хотя бы полчаса в день.Он подчеркнул, что без движения медикаментозное лечение малоэффективно, а при правильной диете и физической нагрузке уровень холестерина может снизиться на 20-30 процентов.
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лекарства, кровь
Как снизить холестерин без лекарств
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Кардиолог Мещеряков рассказал необычный способ снижения уровня холестерина в крови.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Уровень холестерина в крови снижает физическая активность, приводит слова кардиолога Юрия Мещерякова РИА Новости.
Врач рекомендует людям с высоким холестеролом начать заниматься спортом хотя бы полчаса в день.
Он подчеркнул, что без движения медикаментозное лечение малоэффективно, а при правильной диете и физической нагрузке уровень холестерина может снизиться на 20-30 процентов.