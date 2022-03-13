https://uz.sputniknews.ru/20220313/nalogovyy-kontrol-zasnimut-na-kameru-23300042.html
Налоговый контроль заснимут на камеру
Налоговый контроль заснимут на камеру
Налоговый контроль в Узбекистане теперь будет осуществляться на камеру, а на предпринимателей наложат штраф, если они будут менять цены в зависимости от формы оплаты.
2022-03-13T19:24+0500
2022-03-13T19:24+0500
2022-03-13T19:24+0500
общество
камера
узбекистан
предприниматели
штраф
цены
форма
оплата
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Налоговый контроль в Узбекистане теперь будут снимать на видео и представлять налогоплательщику по окончанию мероприятий.Соответствующие меры предусмотрены законом “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием налогового администрирования”, подписанным президентом.По данным Минюста, документ вносит изменения в Налоговый кодекс, направленные на обеспечение объективности действий по осуществлению налогового контроля.В частности, отмечается, что теперь для обеспечения объективности налоговый контроль будет осуществляться на камеру, а при отсутствии такой возможности, - с участием понятых.Документов предусмотрены и дополнения в Кодекс об административной ответственности. В частности, теперь за искусственное завышение или снижение цен на товары и услуги в зависимости от формы расчетов за них (наличными денежными средствами или по пластиковым картам) будет накладываться штраф в размере 30 БРВ (8 млн 100 тысяч сумов).Согласно закону, непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности и платежного поручения на уплату налогов и сборов в обслуживающий банк является основанием для привлечения руководителя юридического лица и индивидуального предпринимателя к административной ответственности с фиксацией через Единую автоматизированную информационную систему налоговых органов, говорится в сообщении Минюста.
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камера, узбекистан, предприниматели, штраф, цены, форма, оплата
Налоговый контроль заснимут на камеру
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Налоговый контроль в Узбекистане теперь будет осуществляться на камеру, а на предпринимателей наложат штраф, если они будут менять цены в зависимости от формы оплаты.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Налоговый контроль в Узбекистане теперь будут снимать на видео и представлять налогоплательщику по окончанию мероприятий.
Соответствующие меры предусмотрены законом “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием налогового администрирования”, подписанным президентом.
По данным
Минюста, документ вносит изменения в Налоговый кодекс, направленные на обеспечение объективности действий по осуществлению налогового контроля.
В частности, отмечается, что теперь для обеспечения объективности налоговый контроль будет осуществляться на камеру, а при отсутствии такой возможности, - с участием понятых.
“Запись видеосъёмки ведётся непрерывно и последовательно. Копия материалов видеосъёмки предоставляется налогоплательщику или его представителю по окончании мероприятия налогового контроля”, — говорится в сообщении ведомства.
Документов предусмотрены и дополнения в Кодекс об административной ответственности. В частности, теперь за искусственное завышение или снижение цен на товары и услуги в зависимости от формы расчетов за них (наличными денежными средствами или по пластиковым картам) будет накладываться штраф в размере 30 БРВ (8 млн 100 тысяч сумов).
Согласно закону, непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности и платежного поручения на уплату налогов и сборов в обслуживающий банк является основанием для привлечения руководителя юридического лица и индивидуального предпринимателя к административной ответственности с фиксацией через Единую автоматизированную информационную систему налоговых органов, говорится в сообщении Минюста.