https://uz.sputniknews.ru/20220313/nalogovyy-kontrol-zasnimut-na-kameru-23300042.html

Налоговый контроль заснимут на камеру

Налоговый контроль заснимут на камеру

Налоговый контроль в Узбекистане теперь будет осуществляться на камеру, а на предпринимателей наложат штраф, если они будут менять цены в зависимости от формы оплаты.

2022-03-13T19:24+0500

2022-03-13T19:24+0500

2022-03-13T19:24+0500

общество

камера

узбекистан

предприниматели

штраф

цены

форма

оплата

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Налоговый контроль в Узбекистане теперь будут снимать на видео и представлять налогоплательщику по окончанию мероприятий.Соответствующие меры предусмотрены законом “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием налогового администрирования”, подписанным президентом.По данным Минюста, документ вносит изменения в Налоговый кодекс, направленные на обеспечение объективности действий по осуществлению налогового контроля.В частности, отмечается, что теперь для обеспечения объективности налоговый контроль будет осуществляться на камеру, а при отсутствии такой возможности, - с участием понятых.Документов предусмотрены и дополнения в Кодекс об административной ответственности. В частности, теперь за искусственное завышение или снижение цен на товары и услуги в зависимости от формы расчетов за них (наличными денежными средствами или по пластиковым картам) будет накладываться штраф в размере 30 БРВ (8 млн 100 тысяч сумов).Согласно закону, непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности и платежного поручения на уплату налогов и сборов в обслуживающий банк является основанием для привлечения руководителя юридического лица и индивидуального предпринимателя к административной ответственности с фиксацией через Единую автоматизированную информационную систему налоговых органов, говорится в сообщении Минюста.

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камера, узбекистан, предприниматели, штраф, цены, форма, оплата