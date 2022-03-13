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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220313/rossiyskie-voennye-dostavili-gumpomosch-v-kievskuyu-oblast---video-23298641.html
Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область - видео
Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область - видео
Территория сейчас под контролем российских военных. Людям привезли продукты питания и предметы первой необходимости.
2022-03-13T18:23+0500
2022-03-13T18:23+0500
специальная военная операция россии в донбассе
военные
люди
продукты
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Российские военные доставили более 40 тонн гуманитарной помощи жителям Бородянского района Киевской области.Об этом сообщает Министерство обороны России. Отмечается, что территория уже контролируется российской армией. Людям привезли продукты питания и предметы первой необходимости.Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины Россия проводит с 24 февраля. По последним данным, подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись на 14 километров.Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.
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военные, люди, продукты

Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область - видео

18:23 13.03.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкОтправка гуманитарной помощи для жителей Запорожской области, иллюстративное фото
Отправка гуманитарной помощи для жителей Запорожской области, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2022
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Территория сейчас под контролем российских военных. Людям привезли продукты питания и предметы первой необходимости.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Российские военные доставили более 40 тонн гуманитарной помощи жителям Бородянского района Киевской области.
Об этом сообщает Министерство обороны России. Отмечается, что территория уже контролируется российской армией. Людям привезли продукты питания и предметы первой необходимости.
Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины Россия проводит с 24 февраля. По последним данным, подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись на 14 километров.
Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.
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