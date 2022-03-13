https://uz.sputniknews.ru/20220313/rossiyskie-voennye-dostavili-gumpomosch-v-kievskuyu-oblast---video-23298641.html

Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область - видео

Российские военные доставили гумпомощь в Киевскую область - видео

Территория сейчас под контролем российских военных. Людям привезли продукты питания и предметы первой необходимости.

2022-03-13T18:23+0500

2022-03-13T18:23+0500

2022-03-13T18:23+0500

специальная военная операция россии в донбассе

военные

люди

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0d/23298615_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_5835c1ba60bc1976174fe718994fd5b3.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Российские военные доставили более 40 тонн гуманитарной помощи жителям Бородянского района Киевской области.Об этом сообщает Министерство обороны России. Отмечается, что территория уже контролируется российской армией. Людям привезли продукты питания и предметы первой необходимости.Специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины Россия проводит с 24 февраля. По последним данным, подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись на 14 километров.Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

военные, люди, продукты