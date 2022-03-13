https://uz.sputniknews.ru/20220313/sardor-umurzakov-vstretilsya-s-jurnalistami-i-blogerami-23292600.html

Сардор Умурзаков встретился с журналистами и блогерами

Сардор Умурзаков встретился с журналистами и блогерами

Узбекский вице-премьер провел встречу с журналистами и блогерами в Сурхандарьинской области и обсудил с ними системные проблемы бизнеса.

2022-03-13T13:02+0500

2022-03-13T13:02+0500

2022-03-13T15:52+0500

общество

сардор умурзаков

журналисты

блогер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1c/19439669_11:33:644:389_1920x0_80_0_0_6372a5562733f9ecb2855e76eb1a0fd8.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Заместитель премьер-министра-министр инвестиций и внешней торговли Узбекистан Сардор Умурзаков провел встречу с местными журналистами и блогерами в городе Термез Сурхандарьинской области.В ходе встречи особое внимание было уделено системным проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели и экспортеры, вопросам улучшения условий ведения бизнеса в регионе, мерам по поддержке предпринимательства, развитию промышленного потенциала и повышению занятости населения.Высказаны предложения по улучшению инвестиционного климата, вовлечению журналистов и блогеров в процессы оперативного выявления актуальных проблем предпринимателей и местного населения, а также внедрению механизмов тесного сотрудничества с ответственными министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сардор умурзаков, журналисты, блогер