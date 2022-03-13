https://uz.sputniknews.ru/20220313/sardor-umurzakov-vstretilsya-s-jurnalistami-i-blogerami-23292600.html
Сардор Умурзаков встретился с журналистами и блогерами
Сардор Умурзаков встретился с журналистами и блогерами
Узбекский вице-премьер провел встречу с журналистами и блогерами в Сурхандарьинской области и обсудил с ними системные проблемы бизнеса.
2022-03-13T13:02+0500
2022-03-13T13:02+0500
2022-03-13T15:52+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Заместитель премьер-министра-министр инвестиций и внешней торговли Узбекистан Сардор Умурзаков провел встречу с местными журналистами и блогерами в городе Термез Сурхандарьинской области.В ходе встречи особое внимание было уделено системным проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели и экспортеры, вопросам улучшения условий ведения бизнеса в регионе, мерам по поддержке предпринимательства, развитию промышленного потенциала и повышению занятости населения.Высказаны предложения по улучшению инвестиционного климата, вовлечению журналистов и блогеров в процессы оперативного выявления актуальных проблем предпринимателей и местного населения, а также внедрению механизмов тесного сотрудничества с ответственными министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления.
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сардор умурзаков, журналисты, блогер
Сардор Умурзаков встретился с журналистами и блогерами
13:02 13.03.2022 (обновлено: 15:52 13.03.2022) Подписаться на
Узбекский вице-премьер провел встречу с журналистами и блогерами в Сурхандарьинской области и обсудил с ними системные проблемы бизнеса.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Заместитель премьер-министра-министр инвестиций и внешней торговли Узбекистан Сардор Умурзаков провел встречу с местными журналистами и блогерами в городе Термез Сурхандарьинской области.
В ходе встречи особое внимание было уделено системным проблемам, с которыми сталкиваются предприниматели и экспортеры, вопросам улучшения условий ведения бизнеса в регионе, мерам по поддержке предпринимательства, развитию промышленного потенциала и повышению занятости населения.
Высказаны предложения по улучшению инвестиционного климата, вовлечению журналистов и блогеров в процессы оперативного выявления актуальных проблем предпринимателей и местного населения, а также внедрению механизмов тесного сотрудничества с ответственными министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления.