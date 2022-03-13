https://uz.sputniknews.ru/20220313/upavshee-derevo-povredilo-tri-avtomobilya-23289949.html

Упавшее дерево повредило три автомобиля

Упавшее дерево повредило три автомобиля

Три автомобиля пострадало в Ташкенте в результате непогоды, о которой предупреждали синоптики. МЧС просит соблюдать меры предосторожности.

2022-03-13T13:28+0500

2022-03-13T13:28+0500

2022-03-13T14:05+0500

происшествия

автомобиль

ташкент

мчс

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Упавшее из-за непогоды в Ташкенте дерево повредило три автомобиля, сообщает пресс-служба МЧС.Инцидент произошел накануне вечером на улице Шахрисабз в Мирзо-Улугбекском районе столицы напротив гостиницы Le Grande Plaza.По данным Узгидромета, в ближайшую неделю во всех регионах республики пройдут сильные дожди, грозы, высока опасность схода селей, в горных районах - лавин.МЧС просит автовладельцев не оставлять транспортные средства под деревьями во время сильного ветра и осадков.

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автомобиль, ташкент, мчс