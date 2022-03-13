https://uz.sputniknews.ru/20220313/v-uzbekistane-nazvali-luchshix-press-sekretarey-23298256.html
В Узбекистане назвали лучших пресс-секретарей
В Узбекистане назвали лучших пресс-секретарей
Из 139 пресс-секретарей на республиканском уровне 45 получили высокую оценку, 57 - среднюю, 33 - удовлетворительную и 4 - низкую.
2022-03-13T18:02+0500
2022-03-13T18:02+0500
2022-03-13T18:02+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Агентство информации и массовых коммуникаций изучило эффективность работы пресс-секретарей 139 организаций и ведомств республиканского уровня, а также Совета Министров Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента и 206 районных, городских хокимиятов во втором полугодии 2021 года.Из 139 пресс-секретарей на республиканском уровне 45 получили высокую оценку, 57 - среднюю, 33 - удовлетворительную и 4 - низкую.За три года количество пресс-секретарей, получивших высокий рейтинг, увеличилось почти в 6 раз.Оценка рейтинга проводилась согласно положению об аттестации и оценке эффективности работы руководителей пресс-служб государственных органов и организаций.При этом учитывались способности пресс-секретарей предоставлять оперативную, беспристрастную и полную информацию о целях и задачах проводимых реформ, активно общаться с общественностью и средствами массовой информации, своевременно и качественно реагировать на публикуемые критические материалы.Первые строчки рейтинга заняли:Среди центральных органов –Среди министерств:Среди хокимиятов:Отмечено, что количество онлайн-трансляций в социальных сетях 23 руководителей информационных служб было очень низким. Хотя сегодня для для этого не требуется никакого дополнительного оборудования или рабочей силы.
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узбекистан
В Узбекистане назвали лучших пресс-секретарей
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Из 139 пресс-секретарей на республиканском уровне 45 получили высокую оценку, 57 - среднюю, 33 - удовлетворительную и 4 - низкую.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Агентство информации и массовых коммуникаций изучило эффективность работы пресс-секретарей 139 организаций и ведомств республиканского уровня, а также Совета Министров Республики Каракалпакстан, областей, города Ташкента и 206 районных, городских хокимиятов во втором полугодии 2021 года.
Из 139 пресс-секретарей на республиканском уровне 45 получили высокую оценку, 57 - среднюю, 33 - удовлетворительную и 4 - низкую.
За три года количество пресс-секретарей, получивших высокий рейтинг, увеличилось почти в 6 раз.
Оценка рейтинга проводилась согласно положению об аттестации и оценке эффективности работы руководителей пресс-служб государственных органов и организаций.
При этом учитывались способности пресс-секретарей предоставлять оперативную, беспристрастную и полную информацию о целях и задачах проводимых реформ, активно общаться с общественностью и средствами массовой информации, своевременно и качественно реагировать на публикуемые критические материалы.
Первые строчки рейтинга заняли:
Среди центральных органов –
Акмал Назаров (Центральный банк);
Хаёт Шамсутдинов (Генеральная прокуратура);
Жалолиддин Усманов (Центральная избирательная комиссия).
Мумин Ибодов (Сенат Олий Мажлиса);
Азиз Абидов (Верховный суд);
Лайло Рустамова (Министерство народного образования);
Севара Уринбаева (Минюст);
Мавжудахон Мирзаева (Минтруда);
Фуркат Санаев (Минздрав);
Манучехр Мирзаев (Самаркандаская область);
Олим Жураев (Бухарская область);
Одилбек Адамбаев (Хорезмскя область);
Азамат Ажимуратов (Республика Каракалпакстан);
Дилмурод Джумабаев (Ферганская область).
Отмечено, что количество онлайн-трансляций в социальных сетях 23 руководителей информационных служб было очень низким. Хотя сегодня для для этого не требуется никакого дополнительного оборудования или рабочей силы.