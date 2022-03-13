https://uz.sputniknews.ru/20220313/vrach-rasskazal-kak-natsbatalony-ispolzovali-rodilnoe-otdelenie--video-23297949.html
Врач рассказал, как нацбатальоны использовали родильное отделение — видео
Врач рассказал, как нацбатальоны использовали родильное отделение — видео
Шесть детей родились под обстрелом, когда украинские националисты превратили действующую городскую больницу в свою огневую точку.
2022-03-13T17:39+0500
2022-03-13T17:39+0500
2022-03-13T17:39+0500
специальная военная операция россии в донбассе
врач
дети
больница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22052680_0:58:2464:1444_1920x0_80_0_0_55cfdfd29e59a6fc8235286d3e0b6382.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Украинские националисты оборудовали в родильном отделении больницы в Волновахе свои огневые позиции и вели из них огонь из минометов.Об этом рассказал один из врачей центральной городской больницы. По его словам, роды приходилось принимать под обстрелами.И то же самое — реанимация. Она разорвалась полностью от прилета какого-то снаряда.Подразделения ДНР освободили город Волноваха в пятницу.С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22052680_232:0:2232:1500_1920x0_80_0_0_d828335c95a72c8038cd6bdd6f0aa913.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
врач, дети, больница
Врач рассказал, как нацбатальоны использовали родильное отделение — видео
Подписаться на
Шесть детей родились под обстрелом, когда украинские националисты превратили действующую городскую больницу в свою огневую точку.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Украинские националисты оборудовали в родильном отделении больницы в Волновахе свои огневые позиции и вели из них огонь из минометов.
Об этом рассказал один из врачей центральной городской больницы. По его словам, роды приходилось принимать под обстрелами.
"При выходе они заминировали родильное отделение, зная, что мы находимся в подвале. Здесь шесть детей родились под обстрелом: четыре девочки и два мальчика. Прямо сразу кормили и тут же принимали роды те врачи, которые остались", — рассказывает он.
И то же самое — реанимация. Она разорвалась полностью от прилета какого-то снаряда.
Подразделения ДНР освободили город Волноваха в пятницу.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.