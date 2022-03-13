https://uz.sputniknews.ru/20220313/vrach-rasskazal-kak-natsbatalony-ispolzovali-rodilnoe-otdelenie--video-23297949.html

Врач рассказал, как нацбатальоны использовали родильное отделение — видео

Врач рассказал, как нацбатальоны использовали родильное отделение — видео

Шесть детей родились под обстрелом, когда украинские националисты превратили действующую городскую больницу в свою огневую точку.

2022-03-13T17:39+0500

2022-03-13T17:39+0500

2022-03-13T17:39+0500

специальная военная операция россии в донбассе

врач

дети

больница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/02/22052680_0:58:2464:1444_1920x0_80_0_0_55cfdfd29e59a6fc8235286d3e0b6382.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Украинские националисты оборудовали в родильном отделении больницы в Волновахе свои огневые позиции и вели из них огонь из минометов.Об этом рассказал один из врачей центральной городской больницы. По его словам, роды приходилось принимать под обстрелами.И то же самое — реанимация. Она разорвалась полностью от прилета какого-то снаряда.Подразделения ДНР освободили город Волноваха в пятницу.С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

врач, дети, больница