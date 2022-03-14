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Фото: как выглядит освобожденная Волноваха в ДНР
Фото: как выглядит освобожденная Волноваха в ДНР
Войска ДНР освободили город Волноваху. Перед отступлением националисты обстреляли районную больницу, а пациентами прикрывались, словно щитом. Как город выглядит сейчас - смотрите в фотоленте Sputnik.
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фото, днр, лнр

Фото: как выглядит освобожденная Волноваха в ДНР

22:00 14.03.2022
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Войска ДНР освободили город Волноваху. Как он выглядит сейчас - смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанк

Несколько дней назад стало известно, что в Волновахе обстреляли Центральную районную больницу. Это сделали украинские националисты, отступая с позиции, рассказывают сотрудники медучреждения. Пациентами при этом, по словам очевидцев, националисты прикрывались как живым щитом.

Несколько дней назад стало известно, что в Волновахе обстреляли Центральную районную больницу. Это сделали украинские националисты, отступая с позиции, рассказывают сотрудники медучреждения. Пациентами при этом, по словам очевидцев, националисты прикрывались как живым щитом. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Перейти в фотобанк

Несколько дней назад стало известно, что в Волновахе обстреляли Центральную районную больницу. Это сделали украинские националисты, отступая с позиции, рассказывают сотрудники медучреждения. Пациентами при этом, по словам очевидцев, националисты прикрывались как живым щитом.

© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР у здания городской больницы, разрушенного в результате обстрела в Волновахе.
Боец Народной милиции ДНР у здания городской больницы, разрушенного в результате обстрела в Волновахе - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Aleksei Kudenko
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Боец Народной милиции ДНР у здания городской больницы, разрушенного в результате обстрела в Волновахе.
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР поднимают государственный флаг Донецкой народной республики у здания городской администрации в Волновахе.
Бойцы Народной милиции ДНР поднимают государственный флаг Донецкой народной республики в Волновахе - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Aleksei Kudenko
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Бойцы Народной милиции ДНР поднимают государственный флаг Донецкой народной республики у здания городской администрации в Волновахе.
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанкЖенщины около дома, поврежденного в результате обстрела в микрорайоне Северный в Волновахе.
Женщины около дома, поврежденного в результате обстрела в микрорайоне Северный в Волновахе - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Aleksei Kudenko
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Женщины около дома, поврежденного в результате обстрела в микрорайоне Северный в Волновахе.
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанк

То, во что превратились автомобили.

То, во что превратились автомобили. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Aleksei Kudenko
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То, во что превратились автомобили.

© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанкМестные жители в Волновахе.
Местные жители в Волновахе - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Aleksei Kudenko
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Местные жители в Волновахе.
© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанкПодросток перевозит вещи в тележке в Волновахе.
Подросток перевозит вещи в тележке в Волновахе - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Aleksei Kudenko
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Подросток перевозит вещи в тележке в Волновахе.
© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанк

Даже в такие минуты многие жители города помнили о братьях меньших.

Даже в такие минуты многие жители города помнили о братьях меньших. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Даже в такие минуты многие жители города помнили о братьях меньших.

© Sputnik / Viktor Antonyuk / Перейти в фотобанк

Местные жители убирают мусор во дворе жилого дома.

Местные жители убирают мусор во дворе жилого дома. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Viktor Antonyuk
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Местные жители убирают мусор во дворе жилого дома.

© Sputnik / Aleksei Kudenko / Перейти в фотобанк

Местный житель приветствует военнослужащих Народной милиции ДНР в Волновахе, перешедшей под контроль Донецкой Народной Республики.

Местный житель приветствует военнослужащих Народной милиции ДНР в Волновахе, перешедшей под контроль Донецкой Народной Республики. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Aleksei Kudenko
/
Перейти в фотобанк

Местный житель приветствует военнослужащих Народной милиции ДНР в Волновахе, перешедшей под контроль Донецкой Народной Республики.

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