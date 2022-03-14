Фото: как выглядит освобожденная Волноваха в ДНР

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Несколько дней назад стало известно, что в Волновахе обстреляли Центральную районную больницу. Это сделали украинские националисты, отступая с позиции, рассказывают сотрудники медучреждения. Пациентами при этом, по словам очевидцев, националисты прикрывались как живым щитом.