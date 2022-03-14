Фото: как выглядит освобожденная Волноваха в ДНР

Несколько дней назад стало известно, что в Волновахе обстреляли Центральную районную больницу. Это сделали украинские националисты, отступая с позиции, рассказывают сотрудники медучреждения. Пациентами при этом, по словам очевидцев, националисты прикрывались как живым щитом.
Несколько дней назад стало известно, что в Волновахе обстреляли Центральную районную больницу. Это сделали украинские националисты, отступая с позиции, рассказывают сотрудники медучреждения. Пациентами при этом, по словам очевидцев, националисты прикрывались как живым щитом.
То, во что превратились автомобили.
Даже в такие минуты многие жители города помнили о братьях меньших.
Даже в такие минуты многие жители города помнили о братьях меньших.
Местные жители убирают мусор во дворе жилого дома.
Местный житель приветствует военнослужащих Народной милиции ДНР в Волновахе, перешедшей под контроль Донецкой Народной Республики.
Местный житель приветствует военнослужащих Народной милиции ДНР в Волновахе, перешедшей под контроль Донецкой Народной Республики.