https://uz.sputniknews.ru/20220314/antirossiyskie-sanktsii-ubivayut-ekonomiku-evropy-23305761.html

Антироссийские санкции убивают экономику Европы

Антироссийские санкции убивают экономику Европы

Западные СМИ перечисляют введенные против России санкции, предрекая экономике крайне сложные времена, а отдельные издания вообще договорились до того, что нашу страну ждет гарантированный дефолт.

2022-03-14T10:28+0500

2022-03-14T10:28+0500

2022-03-14T10:33+0500

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Погружаясь все глубже в собственные мечты о крахе России, зарубежные издания почему-то не утруждают себя вдумчивым анализом состояния собственной финансовой и промышленной системы. А посмотреть там есть на что.В прошлый четверг о полной остановке производства объявил немецкий сталелитейный комбинат Lech-Stahlwerk в Майтингене, а также испанский цементный завод Portland Valderrivas Cementos. Более тысячи сотрудников единственного на всю Баварию сталелитейного производства и их испанские коллеги с нескольких предприятий по выпуску цемента отправлены в бессрочные отпуска. Руководство компаний официально уведомило власти, что заводы не смогут возобновить производство до тех пор, пока стоимость электроэнергии для промышленных потребителей не опустится ниже двухсот евро за мегаватт.Несколькими днями ранее норвежская компания Yara, второй крупнейший мировой производитель сельскохозяйственных удобрений, вышла с заявлением, что из-за рекордно высоких цен на природный газ, что по цепочке приводит к столь же рекордным ценам на электроэнергию, два ее ключевых предприятия в Италии и Франции снижают выпуск продукции до 40 процентов. Заводы, расположенные в итальянском городе Феррара и французском Гавре, в год совокупно выпускают более миллиона тонн аммиака и порядка девятисот тысяч тонн карбамида, которые используются в качестве удобрений в агропромышленном секторе. Чтобы понять глубину проблемы, нужно помнить, что эта же самая Yara на рубеже ноября — декабря прошлого года уже снижала темпы и масштабы производства, тоже на сорок процентов и тоже по причине неподъемных цен на энергоносители. Фактически сейчас речь идет о вероятности полной остановки производства, при этом европейские рынки среагировали на упреждение — и цены что на сами удобрения, что на сельскохозяйственную продукцию, в первую очередь зерновые, уверенно поползли вверх."Скорее всего, разорятся". Чем грозит Западу отказ от российского сырья >>На прошедшей же неделе итальянская ассоциация грузоперевозчиков Trasportounito объявила бессрочную забастовку дальнобойщиков. Причина, как несложно догадаться, тоже самым прямым образом связана с санкционной войной, развязанной против России. Стоимость бензина и дизеля конкретно в Италии уже превысила два евро за литр, что ставит рентабельность автомобильных грузоперевозок под очень большой вопрос. Перед владельцами транспортных компаний стоит простой выбор: либо работать себе в убыток, либо резко поднимать цены на перевозку грузов, что тут же приведет к уменьшению количества заказов. Тупик.На европейские страны, едва выбравшиеся из-под первой волны энергетического кризиса, вызванного пандемией, надвигается самый настоящий шторм, пережить который смогут далеко не все. И это не фигура речи и не преувеличение.Девятого марта в Еврокомиссию было направлено коллективное письмо, подписанное представителями всех ключевых отраслей европейской промышленности. Европейская ассоциация стали (EUROFER), Европейская цементная ассоциация (CEMBUREAU), Европейская ассоциация керамической промышленности (Cerame-Unie), Ассоциация европейских производителей ферросплавов (EUROALLIAGES), Ассоциация европейских производителей цветных металлов (EUROMETAUX), Европейская ассоциация горнодобывающей промышленности металлов и минералов (EUROMINES), Европейская ассоциация керамзита (EXCA) и Европейский альянс стекольной промышленности (Glass Alliance Europe) требуют от Брюсселя предпринять срочные меры по стабилизации энергетического рынка.Примечательно, что в письме отдельно упоминаются альтернативные источники. Представители крупного бизнеса, в отличие от восторженных западных журналистов и экозащитников, не считают ВИЭ надежными источниками энергии и просят правительство дать исчерпывающее пояснение, как и в каком объеме будут производиться закупки природного газа, нефти и угля, включая поставки из России.Повторимся еще раз, здесь нет ни единой буквы наших фантазий, только лишь сухие цифры статистики.Британская пресса сообщает, что стоимость фьючерсов на поставку нефти на апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в двадцать раз. С момента начала специальной операции на территории Украины и последовавшей за этим санкционной войны против России стоимость природного газа на европейских биржах взлетела на 79 процентов. Баррель нефти марки Brent торгуется по 140 долларов, то есть всего за две недели бочка подорожала на десять процентов, вплотную приблизившись к историческому рекорду 2008 года, когда за баррель давали 147 долларов. Запад преподал России суровый урок. Пора извлечь из него пользу >>Логично, если дорожают первичные источники, то цена электроэнергии тоже не может оставаться прежней. В Британии на прошлой неделе стоимость мегаватт-часа доходила до 345, а в Германии перевалила за 220 евро.На фоне улетающих в зенит цен лидеры Европы резко снизили градус антироссийской риторики. Например, Олаф Шольц заявил, что Европа исчерпала все возможности по наложению на Москву новых санкций, а Борис Джонсон даже признался, что никто и никогда не ставил под сомнение величие России и ее народа.Кстати, применительно к Британии есть один презанятный факт.Как сообщает британская Daily Mail, ровно за месяц до начала украинской спецоперации Великобритания установила своеобразный исторический рекорд, потратив 2,6 миллиарда фунтов на закупки российских энергоносителей. За 911,5 миллиона фунтов были приобретены крупные объемы бензина и дизеля, еще 32 миллиона пошли на покупку энергетического угля, металлургического кокса и угольных брикетов, в 590,4 миллиона фунтов обошлась поставка сырой нефти и на 289,1 миллиона была куплена партия российского природного газа.Впрочем, как мы видим, ни Британии, ни странам Евросоюза создание предохранительной ресурсной подушки не помогло. В попытках наказать Россию альянс западных стран если и не нокаутировал собственную промышленность и экономику, то отправил их в глубокий нокдаун.Источник: РИА Новости

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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санкции, пресса, европа, экономика