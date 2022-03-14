https://uz.sputniknews.ru/20220314/kak-izbavitsya-ot-meteozavisimosti---vrach-23325139.html

Как избавиться от метеозависимости - врач

Как избавиться от метеозависимости - врач

Есть категория людей, которая остро реагирует на любую резкую смену погоды, будь то похолодание или внезапный дождь. Как избежать упадка сил при перепадах атмосферного давления, рассказывает врач-терапевт.

2022-03-14T23:00+0500

2022-03-14T23:00+0500

2022-03-14T23:00+0500

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Если самочувствие человека ухудшается из-за изменения температуры воздуха, ничего страшного в этом нет. Такое заявление российский врач-терапевт Филипп Кузьменко сделал в интервью радио Sputnik."Не нужно из-за этого отчаиваться, поскольку такие проблемы для продолжительности жизни не опасны. Самочувствие меняется ото дня ко дню. Бывает, что сегодня вы проснулись и вам не очень хорошо, но это не значит, что вы больны. Скорее всего, завтра вам будет лучше", – сказал он.Лекарствами вылечить метеозависимость невозможно. Однако есть средство из-за таких недомоганий, считает врач. Это - здоровый образ жизни."Плохое самочувствие на фоне плохой погоды – это не диагноз. Все советы, которые можно давать людям с такими проблемами, связаны с нормализацией образа жизни. Полезно будет заняться физкультурой, полезно ложиться и вставать в одно и то же время, полезно правильно питаться. Вот такие простые рекомендации могут помочь", – рекомендует Кузьменко.

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