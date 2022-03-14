https://uz.sputniknews.ru/20220314/v-dvux-rayonax-samarkandskoy-oblasti-smenilis-xokimy-23315269.html

В двух районах Самаркандской области сменились хокимы

В двух районах Самаркандской области сменились хокимы

Новых руководителей назначили управлять администрациями двух районов Самаркандской области. Кем они работали раньше и откуда родом — читайте в материале.

2022-03-14T14:03+0500

2022-03-14T14:03+0500

2022-03-14T14:03+0500

общество

назначение

хоким

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Участники внеочередных сессий районных Кенгашей народных депутатов рассмотрели и утвердили две кандидатуры на должности глав Самаркандского и Нурабадского районов Самаркандской области.Так, хокимом Самаркандского района назначен Сирожиддин Усманов, который прежде работал заместителем прокурора Самаркандской области, сообщили в местной администрации. Назначенцу всего 43 года, он родом из Самарканда.Тем временем на сессии в хокимияте Нурабадского района этой же области депутаты утвердили на должность местного главы кандидатуру Шерали Юлдашева. Раньше он работал заведующим секретариатом Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов. Ему 51 год, он родом из Каттакурганского района.

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назначение, хоким, самаркандская область