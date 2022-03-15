Весеннее волшебство: в Китае цветут деревья

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Весна - самое волнительное и волшебное время года. А сезон цветения деревьев на Востоке всегда почитался особо. Предлагаем насладиться прекрасными видами с фотоподборкой Sputnik.