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Весеннее волшебство: в Китае цветут деревья
Весеннее волшебство: в Китае цветут деревья
Весна - самое волнительное и волшебное время года. А сезон цветения деревьев на Востоке всегда почитался особо. Предлагаем насладиться прекрасными видами с фотоподборкой Sputnik.
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фото
китай
весна
цветы
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фото, китай, весна, цветы

Весеннее волшебство: в Китае цветут деревья

22:00 15.03.2022
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Весна - самое волнительное и волшебное время года. А сезон цветения деревьев на Востоке всегда почитался особо. Предлагаем насладиться прекрасными видами с фотоподборкой Sputnik.
© AFP 2022 / STR

Прекрасными пейзажами наслаждаются не только люди, но и животные.

Прекрасными пейзажами наслаждаются не только люди, но и животные. - Sputnik Узбекистан
1/7
© AFP 2022 / STR

Прекрасными пейзажами наслаждаются не только люди, но и животные.

© AFP 2022 / STR

Весенние деревья - символ пробуждения природы, победы жизни над смертью.

Весенние деревья - символ пробуждения природы, победы жизни над смертью. - Sputnik Узбекистан
2/7
© AFP 2022 / STR

Весенние деревья - символ пробуждения природы, победы жизни над смертью.

© AFP 2022 / STR

В удивительные цвета "оделись" целые улицы и аллеи.

В удивительные цвета &quot;оделись&quot; целые улицы и аллеи. - Sputnik Узбекистан
3/7
© AFP 2022 / STR

В удивительные цвета "оделись" целые улицы и аллеи.

© AFP 2022 / STR

Ну как тут удержаться от селфи!

Ну как тут удержаться от селфи! - Sputnik Узбекистан
4/7
© AFP 2022 / STR

Ну как тут удержаться от селфи!

© AFP 2022 / STR

Весна прекрасна, но и о масках забывать не стоит.

Весна прекрасна, но и о масках забывать не стоит. - Sputnik Узбекистан
5/7
© AFP 2022 / STR

Весна прекрасна, но и о масках забывать не стоит.

© AFP 2022 / STR

Малышка в традиционном китайском наряде среди цветущих деревьев.

Малышка в традиционном китайском наряде среди цветущих деревьев. - Sputnik Узбекистан
6/7
© AFP 2022 / STR

Малышка в традиционном китайском наряде среди цветущих деревьев.

© AFP 2022 / STR

Сезон цветения деревьев считается особым временем.

Сезон цветения деревьев считается особым временем. - Sputnik Узбекистан
7/7
© AFP 2022 / STR

Сезон цветения деревьев считается особым временем.

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