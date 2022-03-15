https://uz.sputniknews.ru/20220315/23350652.html
Весеннее волшебство: в Китае цветут деревья
Весеннее волшебство: в Китае цветут деревья
Весна - самое волнительное и волшебное время года. А сезон цветения деревьев на Востоке всегда почитался особо. Предлагаем насладиться прекрасными видами с фотоподборкой Sputnik.
2022-03-15T22:00+0500
2022-03-15T22:00+0500
2022-03-15T22:00+0500
фото
китай
весна
цветы
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фото, китай, весна, цветы
Весеннее волшебство: в Китае цветут деревья
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Весна - самое волнительное и волшебное время года. А сезон цветения деревьев на Востоке всегда почитался особо. Предлагаем насладиться прекрасными видами с фотоподборкой Sputnik.
© AFP 2022 / STR
Прекрасными пейзажами наслаждаются не только люди, но и животные.
Прекрасными пейзажами наслаждаются не только люди, но и животные.
© AFP 2022 / STR
Весенние деревья - символ пробуждения природы, победы жизни над смертью.
Весенние деревья - символ пробуждения природы, победы жизни над смертью.
© AFP 2022 / STR
В удивительные цвета "оделись" целые улицы и аллеи.
В удивительные цвета "оделись" целые улицы и аллеи.
© AFP 2022 / STR
Ну как тут удержаться от селфи!
Ну как тут удержаться от селфи!
© AFP 2022 / STR
Весна прекрасна, но и о масках забывать не стоит.
Весна прекрасна, но и о масках забывать не стоит.
© AFP 2022 / STR
Малышка в традиционном китайском наряде среди цветущих деревьев.
Малышка в традиционном китайском наряде среди цветущих деревьев.
© AFP 2022 / STR
Сезон цветения деревьев считается особым временем.
Сезон цветения деревьев считается особым временем.