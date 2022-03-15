https://uz.sputniknews.ru/20220315/kak-povliyayut-livni-na-selskoe-xozyaystvo-23333928.html

Как повлияют ливни на сельское хозяйство

Как повлияют ливни на сельское хозяйство

О положительном и отрицательном влиянии обильных дождей на сельхоз насаждения читайте в материале.

2022-03-15T11:00+0500

2022-03-15T11:00+0500

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общество

ливни

сельское хозяйство

дожди

вода

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане вторую неделю подряд не прекращаются ливневые дожди. О том, какими могут быть последствия для зерновых культур, хлопчатника, а также для плодовых деревьев рассказала Нигора Ходжаева, руководитель информационной службы Министерства сельского хозяйства.При возделывании зерновых культур лишние осадки помогают растениям усваивать азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения, а также накопливать запасы влаги в почве. Кроме того, злаки пускают дополнительные стебли.Экономится также 750-900 кубометров воды, используемых на один полив на гектар зерновых полей. За счет этого в водохранилищах накапливаются запасы воды для годового потребления.Однако при относительной влажности воздуха выше 60% и среднесуточной температуре 7-15 градусов у сельскохозяйственных культур могут быстрее развиваться грибковые заболевания .Избыточная вода в почве также положительно сказывается на посевных хлопчатника, особенно на участках, распаханных осенью.В Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Джизакской и Сырдарьинской областях хорошие результаты дает использование весенних дождевых вод при промывке солей на более чем 440 000 га засоленных хлопковых полей.Однако из-за непрерывных дождей задерживаются агротехнические мероприятия (планировка земель, вспашка и др.)В Узбекистане насчитывается 337 тысяч га садов и 182 тысяч га виноградников. Непрекращающиеся ежедневные дожди не вредят продуктивности абрикосовых, персиковых и миндальных садов, которые сегодня вступили в фазу цветения. Это может только замедлить период опыления.Остальные сады не пострадают, так как сегодня они не в фазе цветения.В то же время возведенные в 2020-2021 годах 88 тысяч га садов и 75 тысяч га виноградников получат возможность для хорошего развития корневой системы за счет высокой влажности почвы.

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ливни, сельское хозяйство, дожди, вода