https://uz.sputniknews.ru/20220315/ucheniya-nato-v-norvegii--novyy-shag-k-eskalatsii-23354190.html

Учения НАТО в Норвегии – новый шаг к эскалации

Учения НАТО в Норвегии – новый шаг к эскалации

Масштабные маневры НАТО в Норвегии отражают намерение "партнеров" проверить на прочность Русский Север и спровоцировать начало Третьей мировой войны.

2022-03-15T20:39+0500

2022-03-15T20:39+0500

2022-03-15T20:53+0500

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Учения сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил НАТО Cold Response 2022 с привлечением около 30 тысяч военнослужащих из 27 стран, более 200 самолетов и 50 боевых кораблей начались в Норвегии и акватории Норвежского моря 14 марта, и продлятся до апреля. Ранее на территории королевства развернуты Силы реагирования НАТО (около 2500 военнослужащих из 12 стран) в рамках маневров Brilliant Jump 22.Альянс отмечает, что интегрированные учения носят оборонительный характер, демонстрируют способность "решительно реагировать на любую угрозу, с любого направления". Однако Норвегия соседствует только с натовскими Великобританией и Данией (через Северное море), нейтральной Швецией и РФ (протяженность российско-норвежской сухопутной границы составляет около 200 км). Разумеется, "холодная" демонстрация силы НАТО в Норвегии и прилегающей морской акватории адресована исключительно России.Минимальное расстояние по прямой от норвежской границы до Мурманска – 100 км, а до стратегических объектов российского Северного флота и того ближе. Заметим, в "оборонительных" учениях Cold Response 2022 задействованы две ударные авианосные группы и четыре стратегических сверхзвуковых бомбардировщика ВВС США В-1В Lancer, которые способны нести по 24 малозаметных крылатых ракеты AGM-158B JASSM-ER (воздух – поверхность) дальностью до 980 км. Такие ракеты предназначены для поражения важных высокозащищенных целей, и могут применяться также истребителями F-15E, F-16C/D, F-35C.На норвежской авиабазе Аннейя развернута эскадрилья Boeing Р-8 Poseidon патрульной авиации ВВС США – самолеты с торпедами и противолодочными бомбами.Напряженность между Вашингтоном и Москвой нарастает, и американцы не скрывают, что главный рубеж противостояния – Арктика. С учетом спецоперации российских войск на Украине, масштабная суета Cold Response 2022 вблизи российских границ приобретает особое значение, как бы намекает на возможный (отвлекающий) удар по РФ с севера. В сравнении с "холодными" учениями 2020 года, количество войск и сил НАТО удвоено.Норвежская рулеткаОбъединенные силы НАТО моделируют борьбу с "современным противником". Авианосец HMS Prince of Wales (на борту базируются истребители-невидимки F-35B Lightning) в учениях Cold Response используется в качестве командного корабля, отвечает за руководство международными Морскими силами высокой готовности НАТО, созданными для реагирования на глобальные события.Присутствие американского авианосца USS Harry S. Truman выглядит чрезмерным. А, главное, маневры 200 самолетов, 50 боевых кораблей и 30-тысячной группировки сухопутных войск альянса находятся под постоянным контролем сил и средств российского Северного флота. Учения альянса совершенно прозрачны для российских сил и средств – корабельных, авиационных, космических.Самые массовые со времен холодной войны маневры НАТО в Заполярье проходят под прицелом российских "Цирконов", "Триумфов", "Бастионов", и способствуют эффективному тестированию новой боевой техники ВМФ и ВКС России. При пуске из российского сектора Баренцева моря "Цирконы" способны достичь целей в Норвежском море примерно за 10 минут, если в случае военного конфликта Москва решит активировать опцию оборонительного уничтожения ВМС альянса в Норвежском и Гренландском морях. Ударные возможности Северного флота позволяют уничтожить любого противника.К примеру, слежение за развитием Cold Response 2022 осуществляет фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350, который в прошлом году успешно отработал десять пусков гиперзвуковых "Цирконов". Следовательно, американский и британский авианосцы USS Harry S. Truman и HMS Prince of Wales в гипотетическом конфликте с Северным флотом ВМФ России заведомо обречены.Для других кораблей авианосной ударной группы на борту "Горшкова" имеются крылатые ракеты большой дальности "Калибр" и "Оникс". Не говоря уже о том, что теплолюбивые ВМС "партнеров" созданы преимущественно для устрашения впечатлительных африканцев или обеспечения безопасной доставки нефти из Персидского залива, и могут просто замерзнуть, выйти из строя в Арктике.Ранее, на учениях Trident Juncture 2018 в Баренцевом море с обледеневшей палубы "Трумэна" не взлетел ни один истребитель, американская морская пехота просто окоченела. Заметим, российские боевые корабли и самолеты отлично выполняют боевые задачи (стрельбы) в любую погоду, а станция радиоэлектронной борьбы "Мурманск" на Кольском полуострове способна заглушить систему навигации, связи и управления альянса в зоне учений Cold Response 2022.Никто в мире не претендует на территорию или природные богатства Норвегии. Не ясно, с какой целью благополучное королевство предоставляет свою территорию для "игры" в войну с Россией. Маневры НАТО усиливают военную напряженность в Арктике, увеличивают риск военных просчетов, инцидентов и эскалации.Вооруженная провокация против России в Заполярье практически обрекает Норвегию на уничтожение. Могущественные союзники не помогут, потому что с высокой вероятностью исчезнут в самом начале Третьей мировой (следует трезво оценивать ядерный потенциал России). По аналогии с "русской рулеткой" (один патрон в барабане револьвера), норвежский вариант – Cold Response 2022 – предусматривает не менее пяти патронов. Стоит ли так рисковать?Планы США по своему усмотрению, без санкции ООН объявить эмбарго на всю торговлю с Россией, и запретить гражданскому флоту РФ пользоваться международными морскими путями – это подготовка к блокаде, которая является актом прямой агрессии с использованием военно-морских сил.Блокада торговых путей на море – регламентированная международными документами форма ведения боевых действий для подрыва экономики противника. Объявляя морскую блокаду, воюющие страны стремятся обрезать морские коммуникации вражеского государства. Здесь важно помнить, что одним из оснований для применения ядерного оружия по противнику РФ считает воздействие на критически важные государственные или военные объекты. Целесообразнее согласиться на российские предложения равной и неделимой безопасности декабря 2021 года.Агрессивная внешняя политика США прямо подталкивает страны НАТО и все человечество к Третьей мировой войне. Неслучайно официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сегодня заявил о непрофессиональном, аморальном и безответственном распространении Вашингтоном дезинформации, и предложил американцам "поразмыслить о своей роли в развитии украинского кризиса".Ранее Вашингтон безуспешно пытался перетянуть Пекин на свою сторону в тотальной санкционной, информационной и, возможно, горячей войне против России. История продолжается.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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учения, нато, норвегия, война