https://uz.sputniknews.ru/20220315/vrach-nazvala-vitamin-neobxodimyy-organizmu-po-umolchaniyu-23325516.html
Врач назвала витамин, необходимый организму "по умолчанию"
Врач назвала витамин, необходимый организму "по умолчанию"
Какие препараты можно пить, чтобы укрепить здоровье, не опасаясь побочного эффекта, объясняет врач.
2022-03-15T07:00+0500
2022-03-15T07:00+0500
2022-03-15T07:00+0500
это интересно
витамины
здоровье
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Задумываясь об укреплении иммунитета, лучше проконсультироваться с врачом, который сможет подобрать для вас оптимальную дозу витаминов и микроэлементов, чтобы вы принимали лишь нужные вашему организму препараты.Но если человек решил взять препараты для укрепления здоровья без консультаций со специалистом, лучше приобрести "безопасные витамины". Об этом кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала в интервью радио Sputnik."Мы, то есть врачи, точно знаем, что не навредим человеку, если дадим ему куркумин (БАД на основе экстракта куркумы, – ред.) и витамин C", – уточнила она.В случае вирусного заболевания врач порекомендовала принимать цинк и магний. Первый, по ее словам, действует против вируса, а второй - помогает восстановить энергию и снять стресс.Однако стоит помнить, что любые препараты могут иметь противопоказания, поэтому лучше всего сначала обратиться к врачу, считает Мойсенко.
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MIA „Rosiya Segodnya“
витамины, здоровье
Врач назвала витамин, необходимый организму "по умолчанию"
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Какие препараты можно пить, чтобы укрепить здоровье, не опасаясь побочного эффекта, объясняет врач.
Задумываясь об укреплении иммунитета, лучше проконсультироваться с врачом, который сможет подобрать для вас оптимальную дозу витаминов и микроэлементов, чтобы вы принимали лишь нужные вашему организму препараты.
Но если человек решил взять препараты для укрепления здоровья без консультаций со специалистом, лучше приобрести "безопасные витамины". Об этом кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала в интервью радио Sputnik.
"Мы, то есть врачи, точно знаем, что не навредим человеку, если дадим ему куркумин (БАД на основе экстракта куркумы, – ред.) и витамин C", – уточнила она.
В случае вирусного заболевания врач порекомендовала принимать цинк и магний. Первый, по ее словам, действует против вируса, а второй - помогает восстановить энергию и снять стресс.
Однако стоит помнить, что любые препараты могут иметь противопоказания, поэтому лучше всего сначала обратиться к врачу, считает Мойсенко.