https://uz.sputniknews.ru/20220315/vrach-nazvala-vitamin-neobxodimyy-organizmu-po-umolchaniyu-23325516.html

Врач назвала витамин, необходимый организму "по умолчанию"

Врач назвала витамин, необходимый организму "по умолчанию"

Какие препараты можно пить, чтобы укрепить здоровье, не опасаясь побочного эффекта, объясняет врач.

2022-03-15T07:00+0500

2022-03-15T07:00+0500

2022-03-15T07:00+0500

это интересно

витамины

здоровье

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Задумываясь об укреплении иммунитета, лучше проконсультироваться с врачом, который сможет подобрать для вас оптимальную дозу витаминов и микроэлементов, чтобы вы принимали лишь нужные вашему организму препараты.Но если человек решил взять препараты для укрепления здоровья без консультаций со специалистом, лучше приобрести "безопасные витамины". Об этом кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала в интервью радио Sputnik."Мы, то есть врачи, точно знаем, что не навредим человеку, если дадим ему куркумин (БАД на основе экстракта куркумы, – ред.) и витамин C", – уточнила она.В случае вирусного заболевания врач порекомендовала принимать цинк и магний. Первый, по ее словам, действует против вируса, а второй - помогает восстановить энергию и снять стресс.Однако стоит помнить, что любые препараты могут иметь противопоказания, поэтому лучше всего сначала обратиться к врачу, считает Мойсенко.

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витамины, здоровье