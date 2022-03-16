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Черно-белые сокровища Московского зоопарка — панды Жуи и Диндин
Черно-белые сокровища Московского зоопарка — панды Жуи и Диндин
В Московском зоопарке отметили Международный день панд. Здесь обитают два представителя этого исчезающего вида: самец Жуи и самочка Диндин. Полюбуйтесь на черно-белых медвежат вместе с нами.
2022-03-16T22:00+0500
2022-03-16T22:00+0500
2022-03-16T22:00+0500
фото
зоопарк
москва
панда
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фото, зоопарк, москва, панда
Черно-белые сокровища Московского зоопарка — панды Жуи и Диндин
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В Московском зоопарке отметили Международный день панд. Здесь обитают два представителя этого исчезающего вида: самец Жуи и самочка Диндин. Полюбуйтесь на черно-белых медвежат вместе с нами.
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанк
Большие панды относятся к исчезающему виду — всего на планете осталось около 2 тысяч особей этого вида.
Большие панды относятся к исчезающему виду — всего на планете осталось около 2 тысяч особей этого вида.
© Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанк
Абсолютно все панды на планете принадлежат Китаю и находятся под особой защитой правительства. Их не дарят и не продают, а передают только на время.
Абсолютно все панды на планете принадлежат Китаю и находятся под особой защитой правительства. Их не дарят и не продают, а передают только на время.
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанк
В Московском зоопарке сейчас живут две панды — самец и самка.
В Московском зоопарке сейчас живут две панды — самец и самка.
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанк
Самочке большой панды по кличке Диндин всего четыре года, для панды она еще совсем молодая. Диндин любит небольшие игрушки, красный цвет, тонкие ветки и молочную смесь.
Самочке большой панды по кличке Диндин всего четыре года, для панды она еще совсем молодая. Диндин любит небольшие игрушки, красный цвет, тонкие ветки и молочную смесь.
© Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанк
Самец Жуи на год старше подруги. Он предпочитает крупные игрушки и крепкие ветви, жонглировать мячом и барахтаться в воде.
Самец Жуи на год старше подруги. Он предпочитает крупные игрушки и крепкие ветви, жонглировать мячом и барахтаться в воде.
© Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанк
Китайские представители строго следят, чтобы для панд были созданы подходящие условия. А питание для мишек — тонны бамбука — доставляют прямо из Поднебесной.
Китайские представители строго следят, чтобы для панд были созданы подходящие условия. А питание для мишек — тонны бамбука — доставляют прямо из Поднебесной.
© Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанк
Кроме бамбука, медведи питаются овощами и фруктами.
Кроме бамбука, медведи питаются овощами и фруктами.
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанк
Диндин и Жуи полюбились посетителям зоопарка, у их вольеров всегда много посетителей.
Диндин и Жуи полюбились посетителям зоопарка, у их вольеров всегда много посетителей.