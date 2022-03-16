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Черно-белые сокровища Московского зоопарка — панды Жуи и Диндин
Черно-белые сокровища Московского зоопарка — панды Жуи и Диндин
В Московском зоопарке отметили Международный день панд. Здесь обитают два представителя этого исчезающего вида: самец Жуи и самочка Диндин. Полюбуйтесь на черно-белых медвежат вместе с нами.
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фото
зоопарк
москва
панда
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фото, зоопарк, москва, панда

Черно-белые сокровища Московского зоопарка — панды Жуи и Диндин

22:00 16.03.2022
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В Московском зоопарке отметили Международный день панд. Здесь обитают два представителя этого исчезающего вида: самец Жуи и самочка Диндин. Полюбуйтесь на черно-белых медвежат вместе с нами.
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанк

Большие панды относятся к исчезающему виду — всего на планете осталось около 2 тысяч особей этого вида.

Большие панды относятся к исчезающему виду — всего на планете осталось около 2 тысяч особей этого вида. - Sputnik Узбекистан
1/8
© Sputnik / Vitaliy Belousov
/
Перейти в фотобанк

Большие панды относятся к исчезающему виду — всего на планете осталось около 2 тысяч особей этого вида.

© Sputnik / Vitaly Belousov  / Перейти в фотобанк

Абсолютно все панды на планете принадлежат Китаю и находятся под особой защитой правительства. Их не дарят и не продают, а передают только на время.

Абсолютно все панды на планете принадлежат Китаю и находятся под особой защитой правительства. Их не дарят и не продают, а передают только на время. - Sputnik Узбекистан
2/8
© Sputnik / Vitaly Belousov
/
Перейти в фотобанк

Абсолютно все панды на планете принадлежат Китаю и находятся под особой защитой правительства. Их не дарят и не продают, а передают только на время.

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанк

В Московском зоопарке сейчас живут две панды — самец и самка.

В Московском зоопарке сейчас живут две панды — самец и самка. - Sputnik Узбекистан
3/8
© Sputnik / Vitaliy Belousov
/
Перейти в фотобанк

В Московском зоопарке сейчас живут две панды — самец и самка.

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанк

Самочке большой панды по кличке Диндин всего четыре года, для панды она еще совсем молодая. Диндин любит небольшие игрушки, красный цвет, тонкие ветки и молочную смесь.

Самочке большой панды по кличке Диндин всего четыре года, для панды она еще совсем молодая. Диндин любит небольшие игрушки, красный цвет, тонкие ветки и молочную смесь. - Sputnik Узбекистан
4/8
© Sputnik / Vitaliy Belousov
/
Перейти в фотобанк

Самочке большой панды по кличке Диндин всего четыре года, для панды она еще совсем молодая. Диндин любит небольшие игрушки, красный цвет, тонкие ветки и молочную смесь.

© Sputnik / Vitaly Belousov  / Перейти в фотобанк

Самец Жуи на год старше подруги. Он предпочитает крупные игрушки и крепкие ветви, жонглировать мячом и барахтаться в воде.

Самец Жуи на год старше подруги. Он предпочитает крупные игрушки и крепкие ветви, жонглировать мячом и барахтаться в воде. - Sputnik Узбекистан
5/8
© Sputnik / Vitaly Belousov
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Самец Жуи на год старше подруги. Он предпочитает крупные игрушки и крепкие ветви, жонглировать мячом и барахтаться в воде.

© Sputnik / Vitaly Belousov  / Перейти в фотобанк

Китайские представители строго следят, чтобы для панд были созданы подходящие условия. А питание для мишек — тонны бамбука — доставляют прямо из Поднебесной.

Китайские представители строго следят, чтобы для панд были созданы подходящие условия. А питание для мишек — тонны бамбука — доставляют прямо из Поднебесной. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Sputnik / Vitaly Belousov
/
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Китайские представители строго следят, чтобы для панд были созданы подходящие условия. А питание для мишек — тонны бамбука — доставляют прямо из Поднебесной.

© Sputnik / Vitaly Belousov / Перейти в фотобанк

Кроме бамбука, медведи питаются овощами и фруктами.

Кроме бамбука, медведи питаются овощами и фруктами. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vitaly Belousov
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Кроме бамбука, медведи питаются овощами и фруктами.

© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанк

Диндин и Жуи полюбились посетителям зоопарка, у их вольеров всегда много посетителей.

Диндин и Жуи полюбились посетителям зоопарка, у их вольеров всегда много посетителей. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vitaliy Belousov
/
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Диндин и Жуи полюбились посетителям зоопарка, у их вольеров всегда много посетителей.

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