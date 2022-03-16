https://uz.sputniknews.ru/20220316/rossiya-vyshla-iz-soveta-evropy-23354797.html
Россия вышла из Совета Европы
Россия вышла из Совета Европы
Россия выходит из Совета Европы, но готова сотрудничать с членами организации и будет выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ.
2022-03-16T08:02+0500
2022-03-16T08:02+0500
2022-03-16T08:02+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия официально выходит из Совета Европы, но остается открытой к сотрудничеству с членами организации, сообщило министерство иностранных дел РФ.Как отметило ведомство, государства НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога, а 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы.Министерство отметило, что всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России "лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг".В то же время выход России из СЕ не повлияет на права и свободы российских граждан, Москва также будет выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ, уточнили в МИД.Министерство сообщило, что продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского Суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции Российской Федерации".В МИД напомнили, что Россия является участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключенных в рамках ООН.
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Россия вышла из Совета Европы
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Россия выходит из Совета Европы, но готова сотрудничать с членами организации и будет выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия официально выходит из Совета Европы, но остается открытой к сотрудничеству с членами организации, сообщило министерство иностранных дел РФ.
Как отметило ведомство, государства НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога, а 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы.
"В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет. 15 марта с.г. Генеральному секретарю Марии Пейчинович-Бурич вручено уведомление о выходе Российской Федерации из Организации", — говорится в заявлении ведомства.
Министерство отметило, что всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России "лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг".
"Покидая Совет Европы, Россия остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами Организации по вопросам, представляющим взаимный интерес, и в рамках тех конвенций, участие в которых мы решим продолжать", — добавил российский МИД.
В то же время выход России из СЕ не повлияет на права и свободы российских граждан, Москва также будет выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ, уточнили в МИД.
"Выход нашей страны из этой организации не повлияет на права и свободы российских граждан. В Конституции Российской Федерации установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. Положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство", — говорится в заявлении.
Министерство сообщило, что продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского Суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции Российской Федерации".
В МИД напомнили, что Россия является участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключенных в рамках ООН.