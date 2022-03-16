https://uz.sputniknews.ru/20220316/rossiya-vyshla-iz-soveta-evropy-23354797.html

Россия вышла из Совета Европы

Россия вышла из Совета Европы

Россия выходит из Совета Европы, но готова сотрудничать с членами организации и будет выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ.

2022-03-16T08:02+0500

2022-03-16T08:02+0500

2022-03-16T08:02+0500

россия

европа

еспч

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23354769_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3277cb60554d605b82e58eef0856a1f1.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Россия официально выходит из Совета Европы, но остается открытой к сотрудничеству с членами организации, сообщило министерство иностранных дел РФ.Как отметило ведомство, государства НАТО и ЕС, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога, а 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы.Министерство отметило, что всю ответственность за разрушение общего гуманитарно-правового пространства на континенте, за последствия для самого Совета Европы, который без России "лишится своих общеевропейских координат, будут нести те, кто вынуждает нас пойти на этот шаг".В то же время выход России из СЕ не повлияет на права и свободы российских граждан, Москва также будет выполнять уже принятые постановления ЕСПЧ, уточнили в МИД.Министерство сообщило, что продолжится выполнение уже принятых постановлений Европейского Суда по правам человека, "если они не противоречат Конституции Российской Федерации".В МИД напомнили, что Россия является участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключенных в рамках ООН.

россия

европа

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

европа, еспч