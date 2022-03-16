https://uz.sputniknews.ru/20220316/umerla-tuti-yusupova-kakoy-narodnaya-artistka-zapomnilas-poklonnikam-23356737.html

Умерла Тути Юсупова: какой народная артистка запомнилась поклонникам

Умерла Тути Юсупова: какой народная артистка запомнилась поклонникам

Что мы знаем о выдающейся актрисе Узбекистана, которая более 65 лет служила на сцене Узбекского национального театра драмы в Ташкенте — в нашем материале.

2022-03-16T09:32+0500

2022-03-16T09:32+0500

2022-03-16T09:34+0500

культура

актриса

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ушла из жизни народная артистка Узбекистана Тути Юсупова. Свой 86-ой день рождения она отметила совсем недавно — 10 марта. О невосполнимой утрате сообщили в Узбекском национальном театре драмы, где с 1957 года служила выдающаяся актриса. Тути Юсупова родилась в 1936 году в Самарканде. Она закончила Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского и сразу же утроилась на работу в Ташкентский драматический театр имени Хамзы. Она блестяще воплощала образы узбекской, русской и мировой драматургии. Зрители запомнили и полюбили ее по роли Хафизы и Ходжар в спектаклях "Шелковое сюзане" и "Голос из гроба" Абдуллы Каххара, Сони в "Дяде Ване" Чехова. Она также играла на сцене героиню "Шобхи" Уйгуна, Нури в "Священной крови" Айбека, Хонзоды и Мастуры в "Бае и батраке" и "Тайнах паранджи" Хамзы Хакимзаде Ниязи и многие другие.Актриса играла и в кино, в частности, снялась в получившей известность вне Узбекистана лирической комедии "Абдулладжан, или Посвящается СтивенуВ 1970 году получила звание заслуженной артистки Узбекской ССР, в 1993 году — народной артистки Узбекистана. В 2020 году Тути Юсупова была удостоена ордена "Эл-юрт Хурмати", в 2014 — ей вручили "Фидокорона хизматлари учун", а в 2020-ом она получила свою последнюю награду — "Мехнат шухрати". В том же году в Национальном агентстве "Узбеккино" начали готовиться к открытию кинематографической школы Тути Юсуповой.Читайте также:"Берлин-Аккурган" вышел на экраны, в Ташкенте прошел закрытый показ >>В Ташкенте откроют школы-студии легендарных актрис Узбекистана >>

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