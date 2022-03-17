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Праздник весны и обновления: как иранцы готовятся к Наврузу
Праздник весны и обновления: как иранцы готовятся к Наврузу
Навруз - в переводе с персидского "новый день" - один из главных и самых любимых праздников в Иране. Он символизирует весну, обновление, торжество новой жизни. Как иранцы готовятся к празднику - в фотоподборке Sputnik.
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фото, иран, навруз

Праздник весны и обновления: как иранцы готовятся к Наврузу

23:00 17.03.2022
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Навруз - в переводе с персидского "новый день" - один из главных и самых любимых праздников в Иране. Он символизирует весну, обновление, торжество новой жизни. Как иранцы готовятся к празднику - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2022 / Atta Kenare

Праздник Навруз - отголосок зороастризма, отмечается в день весеннего равноденствия 20 или 21 марта, который считался первым днем весны и началом года. В Иране до сих пор блюдут древние традиции праздника.

Праздник Навруз - отголосок зороастризма, отмечается в день весеннего равноденствия 20 или 21 марта, который считался первым днем весны и началом года. В Иране до сих пор блюдут древние традиции праздника. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AFP 2022 / Atta Kenare

Праздник Навруз - отголосок зороастризма, отмечается в день весеннего равноденствия 20 или 21 марта, который считался первым днем весны и началом года. В Иране до сих пор блюдут древние традиции праздника.

© AFP 2022 / Atta Kenare

В Навруз на стол обязательно нужно поставить определенный набор предметов, в том числе рыбу - символ чистоты. В дни перед праздником иранцы тысячами скупают золотых рыбок и других аквариумных обитателей.

В Навруз на стол обязательно нужно поставить определенный набор предметов, в том числе рыбу - символ чистоты. В дни перед праздником иранцы тысячами скупают золотых рыбок и других аквариумных обитателей. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2022 / Atta Kenare

В Навруз на стол обязательно нужно поставить определенный набор предметов, в том числе рыбу - символ чистоты. В дни перед праздником иранцы тысячами скупают золотых рыбок и других аквариумных обитателей.

© AFP 2022 / Atta Kenare

Базар в Тегеране в дни перед праздником традиционно полон покупателями, торгующимися за яркую посуду и праздничные украшения.

Базар в Тегеране в дни перед праздником традиционно полон покупателями, торгующимися за яркую посуду и праздничные украшения. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AFP 2022 / Atta Kenare

Базар в Тегеране в дни перед праздником традиционно полон покупателями, торгующимися за яркую посуду и праздничные украшения.

© AFP 2022 / Atta Kenare

Еще один обязательный атрибут на праздничном столе - пророщенная пшеница как символ новой жизни и плодородия.

Еще один обязательный атрибут на праздничном столе - пророщенная пшеница как символ новой жизни и плодородия. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Atta Kenare

Еще один обязательный атрибут на праздничном столе - пророщенная пшеница как символ новой жизни и плодородия.

© AFP 2022 / Atta Kenare

К этому дню принято красить яйца или живых цыплят - символы возрождения и новой жизни. Муниципальные власти Тегерана традиционно организовывают праздничные гуляния в парке.

К этому дню принято красить яйца или живых цыплят - символы возрождения и новой жизни. Муниципальные власти Тегерана традиционно организовывают праздничные гуляния в парке. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AFP 2022 / Atta Kenare

К этому дню принято красить яйца или живых цыплят - символы возрождения и новой жизни. Муниципальные власти Тегерана традиционно организовывают праздничные гуляния в парке.

© AFP 2022 / Atta Kenare

Обновки в Навруз приносят счастье и удачу.

Обновки в Навруз приносят счастье и удачу. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AFP 2022 / Atta Kenare

Обновки в Навруз приносят счастье и удачу.

© AFP 2022 / Atta Kenare

На праздничном столе обязательно должен быть набор из семи предметов, начинающихся в персидском языке на букву "С".

На праздничном столе обязательно должен быть набор из семи предметов, начинающихся в персидском языке на букву &quot;С&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Atta Kenare

На праздничном столе обязательно должен быть набор из семи предметов, начинающихся в персидском языке на букву "С".

© AFP 2022 / Atta Kenare

С наступлением темноты в день праздника иранцы традиционно будут танцевать у костра и прыгать через пламя, чтобы очиститься и отогнать беды и болезни.

С наступлением темноты в день праздника иранцы традиционно будут танцевать у костра и прыгать через пламя, чтобы очиститься и отогнать беды и болезни. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AFP 2022 / Atta Kenare

С наступлением темноты в день праздника иранцы традиционно будут танцевать у костра и прыгать через пламя, чтобы очиститься и отогнать беды и болезни.

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