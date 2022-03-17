Праздник весны и обновления: как иранцы готовятся к Наврузу

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Навруз - в переводе с персидского "новый день" - один из главных и самых любимых праздников в Иране. Он символизирует весну, обновление, торжество новой жизни. Как иранцы готовятся к празднику - в фотоподборке Sputnik.