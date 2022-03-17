Праздник весны и обновления: как иранцы готовятся к Наврузу

Праздник Навруз - отголосок зороастризма, отмечается в день весеннего равноденствия 20 или 21 марта, который считался первым днем весны и началом года. В Иране до сих пор блюдут древние традиции праздника.
Праздник Навруз - отголосок зороастризма, отмечается в день весеннего равноденствия 20 или 21 марта, который считался первым днем весны и началом года. В Иране до сих пор блюдут древние традиции праздника.
В Навруз на стол обязательно нужно поставить определенный набор предметов, в том числе рыбу - символ чистоты. В дни перед праздником иранцы тысячами скупают золотых рыбок и других аквариумных обитателей.
В Навруз на стол обязательно нужно поставить определенный набор предметов, в том числе рыбу - символ чистоты. В дни перед праздником иранцы тысячами скупают золотых рыбок и других аквариумных обитателей.
Базар в Тегеране в дни перед праздником традиционно полон покупателями, торгующимися за яркую посуду и праздничные украшения.
Базар в Тегеране в дни перед праздником традиционно полон покупателями, торгующимися за яркую посуду и праздничные украшения.
Еще один обязательный атрибут на праздничном столе - пророщенная пшеница как символ новой жизни и плодородия.
Еще один обязательный атрибут на праздничном столе - пророщенная пшеница как символ новой жизни и плодородия.
К этому дню принято красить яйца или живых цыплят - символы возрождения и новой жизни. Муниципальные власти Тегерана традиционно организовывают праздничные гуляния в парке.
К этому дню принято красить яйца или живых цыплят - символы возрождения и новой жизни. Муниципальные власти Тегерана традиционно организовывают праздничные гуляния в парке.
Обновки в Навруз приносят счастье и удачу.
Обновки в Навруз приносят счастье и удачу.
На праздничном столе обязательно должен быть набор из семи предметов, начинающихся в персидском языке на букву "С".
На праздничном столе обязательно должен быть набор из семи предметов, начинающихся в персидском языке на букву "С".
С наступлением темноты в день праздника иранцы традиционно будут танцевать у костра и прыгать через пламя, чтобы очиститься и отогнать беды и болезни.
С наступлением темноты в день праздника иранцы традиционно будут танцевать у костра и прыгать через пламя, чтобы очиститься и отогнать беды и болезни.