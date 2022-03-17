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Дефолт откладывается: как Россия разобралась с госдолгом - видео
Дефолт откладывается: как Россия разобралась с госдолгом - видео
Несмотря на все старания Запада, Россия смогла выплатить проценты по облигациям внешних займов. Как ей это удалось и каково настоящее состояние российской экономики рассказывает экономист Михаил Беляев
2022-03-17T17:52+0500
2022-03-17T17:52+0500
видео
госдолг
запад
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Надежды Запада на дефолт в России не оправдались. Москва смогла выплатить проценты по облигациям внешних займов, а это значит, что проблем в обслуживании государством своего госдолга нет. Как России удалось обойти односторонние санкции США на валютные операции, в интервью Sputnik рассказал финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.По словам эксперта, даже если бы России не удалось выполнить эти обязательства, это не сильно повлияло бы на экономику страны. Последствия заключались бы только в том, что в будущем страна не смогла бы размещать за рубежом такого рода долговые бумаги.О том, насколько важен для России этот вопрос, а также об эффективности мер по стабилизации экономики, об оправданности валютных ограничений и будущем российской экономики смотрите в полной версии интервью "Sputnik на русском"
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госдолг, запад, видео

Дефолт откладывается: как Россия разобралась с госдолгом - видео

17:52 17.03.2022
© Sputnik
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Несмотря на все старания Запада, Россия смогла выплатить проценты по облигациям внешних займов. Как ей это удалось и каково настоящее состояние российской экономики рассказывает экономист Михаил Беляев.
Надежды Запада на дефолт в России не оправдались. Москва смогла выплатить проценты по облигациям внешних займов, а это значит, что проблем в обслуживании государством своего госдолга нет. Как России удалось обойти односторонние санкции США на валютные операции, в интервью Sputnik рассказал финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.
"Мы нашли ход, который показывает нашу добрую волю, готовность и способность это обязательство выплачивать. Мы в обслуживающем агенте, Citybank-е открываем специальный счет, и открываем туда деньги, рублевый эквивалент той суммы, которую мы должны, а именно 117 млн долларов по двум траншам. И дальше ждем реакции Соединенных Штатов, сообщая им, что мы готовы выполнить свои обязательства или в рублях, или попросить их разблокировать нам определенные валютные средства", - объяснил он.
По словам эксперта, даже если бы России не удалось выполнить эти обязательства, это не сильно повлияло бы на экономику страны. Последствия заключались бы только в том, что в будущем страна не смогла бы размещать за рубежом такого рода долговые бумаги.
О том, насколько важен для России этот вопрос, а также об эффективности мер по стабилизации экономики, об оправданности валютных ограничений и будущем российской экономики смотрите в полной версии интервью "Sputnik на русском"
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