https://uz.sputniknews.ru/20220317/krym-v-sostave-rossii-chto-poluchila-respublika-za-8-let-vossoedineniya-23401589.html

Крым в составе России: что получила республика за 8 лет воссоединения

Крым в составе России: что получила республика за 8 лет воссоединения

Восемь лет назад жители Крыма приняли решение войти в состав России. О переменах на полуострове за это время рассказывает зампред Совета министров Республики Крым.

2022-03-17T18:35+0500

2022-03-17T18:35+0500

2022-03-17T18:35+0500

видео

крым

республика

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18 марта – большой праздник для всех россиян. 8 лет назад Крым вернулся домой, в Россию. Как изменилась жизнь на полуострове за эти годы рассказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.За эти годы в республике удалось реализовать множество социальных проектов благодаря целевой федеральной программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.Какие еще проекты помогли улучшить жизнь крымчан и что ждет Крым после завершения специальной операции на Украине – об этом и многом другом смотрите в полной версии интервью на канале "Sputnik на русском".

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

крым, республика, видео