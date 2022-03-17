https://uz.sputniknews.ru/20220317/krym-v-sostave-rossii-chto-poluchila-respublika-za-8-let-vossoedineniya-23401589.html
Крым в составе России: что получила республика за 8 лет воссоединения
Крым в составе России: что получила республика за 8 лет воссоединения
Восемь лет назад жители Крыма приняли решение войти в состав России. О переменах на полуострове за это время рассказывает зампред Совета министров Республики Крым.
2022-03-17T18:35+0500
2022-03-17T18:35+0500
2022-03-17T18:35+0500
видео
крым
республика
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18 марта – большой праздник для всех россиян. 8 лет назад Крым вернулся домой, в Россию. Как изменилась жизнь на полуострове за эти годы рассказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.За эти годы в республике удалось реализовать множество социальных проектов благодаря целевой федеральной программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.Какие еще проекты помогли улучшить жизнь крымчан и что ждет Крым после завершения специальной операции на Украине – об этом и многом другом смотрите в полной версии интервью на канале "Sputnik на русском".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
крым, республика, видео
Крым в составе России: что получила республика за 8 лет воссоединения
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Восемь лет назад жители Крыма приняли решение войти в состав России. О переменах на полуострове за это время рассказывает зампред Совета министров Республики Крым.
18 марта – большой праздник для всех россиян. 8 лет назад Крым вернулся домой, в Россию. Как изменилась жизнь на полуострове за эти годы рассказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
За эти годы в республике удалось реализовать множество социальных проектов благодаря целевой федеральной программе социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя.
"Программа предоставила очень серьезные ресурсы для развития региона, по существу, создала новую инфраструктуру. Построен был мост, потому что мы оказались в блокаде с первых дней провозглашения решения о воссоединения Крыма с Россией. В блокаде транспортной. В блокаде энергетической. В блокаде водной. И постепенно шаг за шагом в течение уже первых лет стала налаживаться и создаваться такая инфраструктура, которая позволила Крыму нормально развиваться", - подчеркнул Мурадов.
Какие еще проекты помогли улучшить жизнь крымчан и что ждет Крым после завершения специальной операции на Украине – об этом и многом другом смотрите в полной версии интервью на канале "Sputnik на русском
".