https://uz.sputniknews.ru/20220317/obem-denejnyx-perevodov-iz-rossii-v-uzbekistan-snizilsya-23402821.html

Центробанк рассказал, что происходит с денежными переводами из России

Центробанк рассказал, что происходит с денежными переводами из России

Узбекистанцы, работающие в РФ, еще не определились, как им поступать с заработанными рублями.

2022-03-17T19:41+0500

2022-03-17T19:41+0500

2022-03-17T20:27+0500

экономика

узбекистан

денежные переводы

рубль

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Объем денежных переводов из России в Узбекистан снизился в марте, сообщил председатель узбекистанского Центробанка Мамаризо Нурмуратов. По его словам, сейчас сложно однозначно сказать, что данная тенденция произошла только за счет ослабления рубля. Узбекистанцы, работающие в РФ, еще не определились, как им поступать с заработанными рублями, сказал он на брифинге.Между тем, он отметил, что дефицита наличных долларов или евро сегодня в Узбекистане нет, а существующие валютные резервы могут полностью обеспечить потребность на три-четыре месяца проведения обменных операций. В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах. По официальным данным узбекской стороны, на 1 января в РФ работали более 1 миллиона узбекистанцев, или 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.Банки Узбекистана с 3 марта начали активную куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как ЦБ страны рекомендовал "отпустить" курс российской валюты. Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля. В марте 2019 года российская платежная система "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о сотрудничестве. В 2020-го узбекские банки начали принимать карты "Мир".Кроме того, стали доступны трансграничные переводы в Узбекистан, которые можно совершать на карты любых банков-участников платежной системы Uzcard.В Узбекистане также действуют кобейджинговые карты "UZCARD-Мир".

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узбекистан, денежные переводы, рубль