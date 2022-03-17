https://uz.sputniknews.ru/20220317/ojidaetsya-li-v-uzbekistane-defitsit-saxara-23405322.html

Ожидается ли в Узбекистане дефицит сахара?

Ожидается ли в Узбекистане дефицит сахара?

Антимонопольный комитет Узбекистана прояснил ситуацию с наличием в стране сахарной продукции и предупредил предпринимателей не завышать на нее цены.

2022-03-17T21:32+0500

2022-03-17T21:32+0500

2022-03-17T21:32+0500

экономика

узбекистан

сахар

дефицит

антимонопольный комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Антимонопольный комитет (АМК) Узбекистана обратился к предпринимателям с просьбой не повышать необоснованно цены на сахар и не доставлять неудобств потребителям.В комитете уверяют, что дефицита сахара в Узбекистане не наблюдается. А предпринимателей предупредили о возможных мерах в соответствии с законодательством за установление необоснованно высоких цен.По данным АМК, приостановка экспорта сахара Россией и Украиной никак не отразится на Узбекистане. Доля этих двух стран на внутреннем рынке составляет всего 2%. Сегодня местные сахарные заводы покупают сахар-сырец в Бразилии по ценам ниже мировых биржевых котировок.По состоянию на 15 марта текущего года два общества с ограниченной ответственностью в Узбекистане — “Хорезм шакар” и “Ангрен шакар” — обладают ресурсами в объеме 260 тысяч тонн сахарной продукции. Из них на складах имеется 40 тысяч тонн готового сахара и 32 тысячи тонн сырья, а к июню будет поставлено еще 178 тысяч тонн.В тоже время в целях обеспечения бесперебойных поставок сахарной продукции на внутренний рынок ежедневный объем биржевых торгов Антимонопольным комитетом увеличен в среднем на 30%.Кроме того, правительством принимаются необходимые меры для обеспечения снабжения населения страны сахарной продукцией в достаточном количестве и по приемлемым ценам. Поручено реализовать сахар по доступным ценам на рынках всех регионов “Элга Хизмат”.

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узбекистан, сахар, дефицит, антимонопольный комитет узбекистана