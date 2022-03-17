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Почему Центробанк поднял ставку рефинансирования
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20220317/pochemu-tsentrobank-podnyal-stavku-refinansirovaniya-23393406.html
Почему Центробанк поднял ставку рефинансирования
Почему Центробанк поднял ставку рефинансирования
Правление ЦБ решило повысить основную ставку сразу на три пункта — до 17% годовых. Какие факторы на это повлияли, читайте в обзоре.
2022-03-17T15:23+0500
2022-03-17T15:23+0500
экономика
цб
основная ставка
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Правление ЦБ решило повысить основную ставку сразу на три пункта — до 17% годовых.Это произошло впервые с сентября 2020 года — тогда ее снизили с 15% до 14%.Ранее очередное его заседание по вопросу пересмотра ставки было запланировано на 10 марта, однако было отложено на неделю с учетом изменений в экономике основных торговых партнеров страны.По расчетам регулятора, такая мера позволит не допустить резкого роста внутренних цен, обеспечить бесперебойную работу платежной системы и финансовую стабильность в стране. По итогам опроса, проведенного ЦБ в феврале, инфляционные ожидания населения на ближайший год составили 14%, у предпринимателей — 14,6%. Ранее регулятор прогнозировал инфляцию по итогам текущего года на уровне 8-9% после 10% по итогам 2021-го.Внешние экономические условияПо данным ЦБ, в ответ на внешние риски и девальвационное давление с начала текущего года национальная валюта Узбекистана обесценилась на 6,8% и сегодня стоит 11330,38 сума за доллар.Денежно-кредитные условияВ первые два месяца 2022 года процентные ставки по операциям межбанковского денежного рынка в среднем составляли около 13,1%, что способствовало обеспечению "умеренно жестких" денежно-кредитных условий в экономике.Средневзвешенные процентные ставки, предлагаемые банками по срочным депозитам в национальной валюте, в феврале составили 20,4% для физических лиц и 15,5% для юридических лиц.Ужесточение денежно-кредитных условий направлено на обеспечение доходности активов в национальной валюте и возврата к растущей динамике срочных депозитов в банковской системе за счет повышения реальных процентных ставок по депозитам.Финансовая стабильностьКоммерческие банки провели предварительные стресс-тесты для определения влияния рисков, связанных с исполнением имеющихся внешних финансовых обязательств, на ликвидность банковской системы.В условиях рискового сценария хотя и наблюдается некоторое снижение ликвидности местных банков, в связи с наличием достаточных буферов ликвидности не возникает случаев снижения ниже минимальных требований.Коммерческие банки обладают достаточной ликвидностью и финансовыми резервами для обеспечения своевременного и полного выполнение платежей и других обязательств по требованию населения и предпринимателей.В Центральном банке создана рабочая группа по выявлению возможных проблем в банках и выработке решений по ним, налажены регулярные оперативные каналы коммуникации с банками.Дополнительные меры по минимизации внешних рисковВ целях обеспечения банковской системы необходимой ликвидностью ЦБ без ограничений будет предоставлять коммерческим банкам краткосрочную ликвидность (через операции РЕПО и СВОП).Лимиты среднемесячного остатка краткосрочных облигаций, выпускаемых в обращение Центральным банком, увеличены до 20 триллионов сумов.Коммерческим банкам до 1 июля:Вместе с тем, Центробанк пересматривает прогноз макроэкономического развития с учетом внешнеэкономических факторов. При этом, по мере снижения инфляционных и девальвационных ожиданий, уменьшения внешнего давления на внутренние макроэкономические условия, основная ставка будет поэтапно снижаться.Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 21 апреля.
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цб, основная ставка

Почему Центробанк поднял ставку рефинансирования

15:23 17.03.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГрафик экономических показателей
График экономических показателей - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Какие факторы на это повлияли, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Правление ЦБ решило повысить основную ставку сразу на три пункта — до 17% годовых.
Это произошло впервые с сентября 2020 года — тогда ее снизили с 15% до 14%.
"На фоне высокой неопределенности и напряженности во внешнеэкономических условиях Центральный банк повысил основную ставку до 17% годовых в целях обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности в стране", — заявили в Центробанке.
Ранее очередное его заседание по вопросу пересмотра ставки было запланировано на 10 марта, однако было отложено на неделю с учетом изменений в экономике основных торговых партнеров страны.
По расчетам регулятора, такая мера позволит не допустить резкого роста внутренних цен, обеспечить бесперебойную работу платежной системы и финансовую стабильность в стране.
По итогам опроса, проведенного ЦБ в феврале, инфляционные ожидания населения на ближайший год составили 14%, у предпринимателей — 14,6%. Ранее регулятор прогнозировал инфляцию по итогам текущего года на уровне 8-9% после 10% по итогам 2021-го.

Внешние экономические условия

"Экономическая ситуация, наблюдаемая в странах-основных торговых партнерах, резкие колебания их валютных курсов, рост цен на мировых сырьевых и энергетических рынках усиливают макроэкономическую неопределенность и риски", — отметили в Центробанке.
По данным ЦБ, в ответ на внешние риски и девальвационное давление с начала текущего года национальная валюта Узбекистана обесценилась на 6,8% и сегодня стоит 11330,38 сума за доллар.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, Центральный банк увеличил объем интервенций на внутреннем валютном рынке в первой половине марта текущего года, в соответствии с "принципом нейтральности", с целью недопущения резких колебаний обменного курса и обеспечения стабильного функционирования рынка", — добавили в ЦБ.

Денежно-кредитные условия

В первые два месяца 2022 года процентные ставки по операциям межбанковского денежного рынка в среднем составляли около 13,1%, что способствовало обеспечению "умеренно жестких" денежно-кредитных условий в экономике.
Средневзвешенные процентные ставки, предлагаемые банками по срочным депозитам в национальной валюте, в феврале составили 20,4% для физических лиц и 15,5% для юридических лиц.
Ужесточение денежно-кредитных условий направлено на обеспечение доходности активов в национальной валюте и возврата к растущей динамике срочных депозитов в банковской системе за счет повышения реальных процентных ставок по депозитам.

Финансовая стабильность

Коммерческие банки провели предварительные стресс-тесты для определения влияния рисков, связанных с исполнением имеющихся внешних финансовых обязательств, на ликвидность банковской системы.
В условиях рискового сценария хотя и наблюдается некоторое снижение ликвидности местных банков, в связи с наличием достаточных буферов ликвидности не возникает случаев снижения ниже минимальных требований.
Коммерческие банки обладают достаточной ликвидностью и финансовыми резервами для обеспечения своевременного и полного выполнение платежей и других обязательств по требованию населения и предпринимателей.
В Центральном банке создана рабочая группа по выявлению возможных проблем в банках и выработке решений по ним, налажены регулярные оперативные каналы коммуникации с банками.

Дополнительные меры по минимизации внешних рисков

В целях обеспечения банковской системы необходимой ликвидностью ЦБ без ограничений будет предоставлять коммерческим банкам краткосрочную ликвидность (через операции РЕПО и СВОП).
Лимиты среднемесячного остатка краткосрочных облигаций, выпускаемых в обращение Центральным банком, увеличены до 20 триллионов сумов.
Коммерческим банкам до 1 июля:
предоставили возможность использовать обменный курс, сформированный в результате колл-аукциона на валютной бирже, для установления обменных курсов по розничным операциям;
процентные ставки на аукционах по облигациям Центрального банка, приобретаемым коммерческими банками, повысили до верхней границы процентного коридора;
отменили лимиты на двухнедельных депозитных аукционах.
Вместе с тем, Центробанк пересматривает прогноз макроэкономического развития с учетом внешнеэкономических факторов.
При этом, по мере снижения инфляционных и девальвационных ожиданий, уменьшения внешнего давления на внутренние макроэкономические условия, основная ставка будет поэтапно снижаться.
Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 21 апреля.
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