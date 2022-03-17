https://uz.sputniknews.ru/20220317/pochemu-tsentrobank-podnyal-stavku-refinansirovaniya-23393406.html

Почему Центробанк поднял ставку рефинансирования

Почему Центробанк поднял ставку рефинансирования

Правление ЦБ решило повысить основную ставку сразу на три пункта — до 17% годовых. Какие факторы на это повлияли, читайте в обзоре.

2022-03-17T15:23+0500

2022-03-17T15:23+0500

2022-03-17T15:23+0500

экономика

цб

основная ставка

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Правление ЦБ решило повысить основную ставку сразу на три пункта — до 17% годовых.Это произошло впервые с сентября 2020 года — тогда ее снизили с 15% до 14%.Ранее очередное его заседание по вопросу пересмотра ставки было запланировано на 10 марта, однако было отложено на неделю с учетом изменений в экономике основных торговых партнеров страны.По расчетам регулятора, такая мера позволит не допустить резкого роста внутренних цен, обеспечить бесперебойную работу платежной системы и финансовую стабильность в стране. По итогам опроса, проведенного ЦБ в феврале, инфляционные ожидания населения на ближайший год составили 14%, у предпринимателей — 14,6%. Ранее регулятор прогнозировал инфляцию по итогам текущего года на уровне 8-9% после 10% по итогам 2021-го.Внешние экономические условияПо данным ЦБ, в ответ на внешние риски и девальвационное давление с начала текущего года национальная валюта Узбекистана обесценилась на 6,8% и сегодня стоит 11330,38 сума за доллар.Денежно-кредитные условияВ первые два месяца 2022 года процентные ставки по операциям межбанковского денежного рынка в среднем составляли около 13,1%, что способствовало обеспечению "умеренно жестких" денежно-кредитных условий в экономике.Средневзвешенные процентные ставки, предлагаемые банками по срочным депозитам в национальной валюте, в феврале составили 20,4% для физических лиц и 15,5% для юридических лиц.Ужесточение денежно-кредитных условий направлено на обеспечение доходности активов в национальной валюте и возврата к растущей динамике срочных депозитов в банковской системе за счет повышения реальных процентных ставок по депозитам.Финансовая стабильностьКоммерческие банки провели предварительные стресс-тесты для определения влияния рисков, связанных с исполнением имеющихся внешних финансовых обязательств, на ликвидность банковской системы.В условиях рискового сценария хотя и наблюдается некоторое снижение ликвидности местных банков, в связи с наличием достаточных буферов ликвидности не возникает случаев снижения ниже минимальных требований.Коммерческие банки обладают достаточной ликвидностью и финансовыми резервами для обеспечения своевременного и полного выполнение платежей и других обязательств по требованию населения и предпринимателей.В Центральном банке создана рабочая группа по выявлению возможных проблем в банках и выработке решений по ним, налажены регулярные оперативные каналы коммуникации с банками.Дополнительные меры по минимизации внешних рисковВ целях обеспечения банковской системы необходимой ликвидностью ЦБ без ограничений будет предоставлять коммерческим банкам краткосрочную ликвидность (через операции РЕПО и СВОП).Лимиты среднемесячного остатка краткосрочных облигаций, выпускаемых в обращение Центральным банком, увеличены до 20 триллионов сумов.Коммерческим банкам до 1 июля:Вместе с тем, Центробанк пересматривает прогноз макроэкономического развития с учетом внешнеэкономических факторов. При этом, по мере снижения инфляционных и девальвационных ожиданий, уменьшения внешнего давления на внутренние макроэкономические условия, основная ставка будет поэтапно снижаться.Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 21 апреля.

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цб, основная ставка