https://uz.sputniknews.ru/20220317/redkiy-bayraktar-doletit-do-serediny-dnepra-23405549.html

Редкий Bayraktar долетит до середины Днепра

Редкий Bayraktar долетит до середины Днепра

Активные западные поставки вооружений киевскому режиму лишь подтверждают могущество и превосходство русского оружия, а также технологическое отставание стран НАТО.

2022-03-17T22:01+0500

2022-03-17T22:01+0500

2022-03-17T22:01+0500

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Россия никому не позволит организовать "второй Афганистан" на украинском театре военных действий, и завершит специальную операцию достижением изначально поставленных целей.Стратеги Пентагона предполагают, что большие деньги прибавят боевого духа проамериканскому правительству Украины, а натовское "железо" позволит замедлить наступление российских войск в ходе специальной операции.Президент США Джозеф Байден 16 марта заявил о предоставлении Украине на этой неделе американской военной помощи в объеме 1 млрд долларов. Днем ранее Байден подписал беспрецедентный пакет военной помощи Киеву на 13,6 млрд долларов.В ближайшее время Белый дом планирует предоставить киевскому режиму 800 ПЗРК Stinger, 2000 ПТРК Javelin, 6000 противотанковых систем AT-4, 7000 единиц стрелкового оружия (в том числе 5000 винтовок, 400 пулеметов, 400 дробовиков), 20 млн патронов, и еще 100 ударных (барражирующих, одноразовых) беспилотников Switchblade-600, предназначенных для поражения танков и другой бронетехники. Очевидно, президенты Байден и Зеленский готовы сражаться с Россией до последнего украинского солдата.Боевое и технологическое превосходство российских войск на суше, на море и в воздухе безусловно. ВСУ отчаянно обороняются и отступают с первого дня операции. Украинские пункты боевого управления, арсеналы, аэродромы, силы и средства ВВС, ВМС, ПВО и около 80 процентов бронетехники выведены из строя или уничтожены.Подразделения сухопутных войск прижаты к земле ударами российской авиации или прячутся в городских микрорайонах. Крупная оперативная группировка ВСУ в Донбассе окружена, судьба около 70 тысяч военнослужащих предопределена. Мариупольский котел практически ликвидирован.Танковая бригада Черниговского гарнизона заблокирована, и не может двинуться в направлении Киева. Аналогичным образом "фрагментированы" практически все крупные гарнизоны ВСУ.Российские войска наносят высокоточные ракетные, бомбовые и артиллерийские удары по военным объектам на всей территории Украины – от Киева до Николаева и от Харькова до Львова.Сводки Генштаба ВСУ неинформативны, полностью оторваны от реальности. Как и надежды киевского режима на волшебную помощь Запада.Разрушение мифов ЗападаЗа первые 20 суток российской спецоперации на Украине стало совершенно ясно, что слухи о могуществе западных вооружений сильно преувеличены. Репутация турецких "Байрактаров-ТБ2" разбита – российские средства ПВО сбивают их ежедневно, и счет идет на десятки – это хорошо заметная цель. С 24 февраля уничтожено всего 123 беспилотника ВСУ. И, в отличие от карабахского конфликта, в сети нет коллекции "картинок" успешного боевого применения турецких ударных "Байрактаров" на Украине.Широко разрекламированные "Джавелины" не пробивают броню российских танков Т-72 и Т-80. В ходе боев под Киевом российские десантники захватили большое количество неиспользованных противотанковых комплексов Javelin и NLAW (последний – британского производства).И немудрено, ведь перед выстрелом "Джавелина" инструкция требует выполнения аж восьми операций в течение 50 секунд, которые могут стать последними в жизни хорошо заметных на поле боя операторов с большими линзами. ПТРК Javelin – очень сложный комплекс, требует специальной подготовки. Применение "Джавелинов" новобранцами невозможно. При этом старая добрая дымовая завеса делает американский "дротик" совершенно бесполезным.Ранее упомянутый "противотанковый" одноразовый беспилотник США Switchblade-600 в боевых условиях не проверен. Передача Украине этого аппарата в Конгрессе США пока не согласована.Американские переносные зенитные ракетные комплексы "Стингер" в большинстве случаев не способны "приземлить" самолеты и вертолеты ВКС России – даже прямым попаданием в двигатель, как это было в ситуации со штурмовиком Су-25.Свежее решение Британии о поставках Украине ПЗРК Starstreak (аналог "Стингера" дальностью до 7000 м) погоды не изменит – этот комплекс также требует значительной специальной подготовки, времени на которую у ВСУ просто нет. Кроме того, в поле Starstreak представляет собой слишком заметную цель, чтобы оказаться успешным в боевых условиях.Белый дом заявил, что Соединенные Штаты "определили и помогают украинцам приобретать дополнительные средства ПВО большей дальности", работе с которыми обучены украинские специалисты. А также дополнительные боеприпасы для этих систем ПВО.Речь идет о советских комплексах С-300 из состава вооруженных сил Болгарии, Словакии и ряда других стран. Американцы обещают восточноевропейским союзникам компенсировать утраты, и утрясти проблему легитимности сделки на внеочередном саммите НАТО 24 марта. Предварительное согласие Словакии получено. Современные модификации ЗРК С-300 способны поражать цели на удалении до 350 км.Американский канал CNN со ссылкой на неназванный источник в Пентагоне сообщил о готовности США передать Киеву комплексы ПВО советского производства С-300ПМУ (из Греции, Болгарии, Словакии), С-300В (из США), "Бук-М1" средней дальности (из Финляндии и Грузии), модификации ЗРК "Оса" (из Болгарии, Греции, Грузии, Польши).Во всех случаях, под присмотром ВКС России новая партия устаревших комплексов ПВО "проживет" на украинской территории не более двух суток. И даже на приграничной территории Польши "священной коровой" точно не станет.Британия размещает в Польше новейший комплекс ПВО Sky Sabre и 100 военных специалистов. ЗРК Sky Sabre – продукция европейского холдинга MBDA (Франция, Великобритания, Италия и Германия + сотрудничество с Израилем).Заметим, что Sky Sabre по боевой эффективности значительно проигрывает советскому С-300. Натовский ЗРК способен обнаруживать цели на удалении до 120 км, и поражать их на удалении (теоретически) – до 60 км, на высотах от 1 000 м до 25 000 м. Это означает, что Sky Sabre не видит цели на высотах менее 1 км (крылатые ракеты), и с территории Польши не защитит даже Львовский гарнизон (около 80 км от границы).Обращаясь к гражданам США, президент Байден вчера заявил: "Я хочу быть с вами честным: это может быть долгая и трудная битва. Но американский народ будет непоколебим в нашей поддержке народа Украины". В этот же день член палаты представителей Билл Китинг (штат Массачусетс) добавил, что Комитет по иностранным делам "рассмотрит… разрешение на применение военной силы" в Европе.И все же, ударная авиация и ПВО России за минувшие сутки сбили украинские вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также 12 беспилотников, уничтожили 11 зенитных ракетных комплексов ВСУ, в том числе дивизион С-300. Отдельной целью стал склад боеприпасов в Ровенской области, где хранились ракеты для комплекса "Точка-У".Обманывающие ПВО противника "Искандеры", новейшие противотанковые вертолеты Ка-52, высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования Х-101, "ужасающие" гиперзвуковые "Цирконы", новые атомные подводные ракетоносцы и другие высокотехнологичные аргументы России способны охладить даже самые горячие головы в Вашингтоне и Брюсселе.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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оружие, украина, нато