https://uz.sputniknews.ru/20220317/tsentrobank-vpervye-za-chetyre-goda-podnyal-osnovnuyu-stavku-23389957.html

Центробанк впервые за два года поднял основную ставку

Центробанк впервые за два года поднял основную ставку

Ее увеличили на целых три процентных пункта. Все подробности — в материале.

2022-03-17T12:30+0500

2022-03-17T12:30+0500

2022-03-17T12:33+0500

экономика

основная ставка

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Центробанк Узбекистана впервые за два года поднял основную ставку до 17%.Изначально заседание правления ЦБ по пересмотру основной ставки должны были провести 10 марта, однако его перенесли на неделю, чтобы дополнительно оценить влияние внешних факторов.С 1 января 2020 года ЦБ перешел к поэтапному инфляционному таргетированию и ввел вместо ставки рефинансирования инструмент основной ставки в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%.Ставка в 2020-м была снижена дважды: с 14 апреля — до 15%, а с 10 сентября — до 14% из-за снижения прогнозов инфляции. С того времени регулятор оставляет ставку без изменений. Очередное заседание ЦБ по вопросу пересмотра ставки было запланировано на 10 марта.Узбекские банки с 3 марта начали куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как национальный регулятор рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля.

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основная ставка