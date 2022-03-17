https://uz.sputniknews.ru/20220317/tsentrobank-vpervye-za-chetyre-goda-podnyal-osnovnuyu-stavku-23389957.html
Центробанк впервые за два года поднял основную ставку
Центробанк впервые за два года поднял основную ставку
Ее увеличили на целых три процентных пункта. Все подробности — в материале.
2022-03-17T12:30+0500
2022-03-17T12:30+0500
2022-03-17T12:33+0500
экономика
основная ставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23231578_0:248:2759:1800_1920x0_80_0_0_bd824f823654edc6e4f5f4f75afe1c89.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Центробанк Узбекистана впервые за два года поднял основную ставку до 17%.Изначально заседание правления ЦБ по пересмотру основной ставки должны были провести 10 марта, однако его перенесли на неделю, чтобы дополнительно оценить влияние внешних факторов.С 1 января 2020 года ЦБ перешел к поэтапному инфляционному таргетированию и ввел вместо ставки рефинансирования инструмент основной ставки в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%.Ставка в 2020-м была снижена дважды: с 14 апреля — до 15%, а с 10 сентября — до 14% из-за снижения прогнозов инфляции. С того времени регулятор оставляет ставку без изменений. Очередное заседание ЦБ по вопросу пересмотра ставки было запланировано на 10 марта.Узбекские банки с 3 марта начали куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как национальный регулятор рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23231578_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_1ed83dbe6a986e6a3bbfcf90c0a65cdb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
основная ставка
Центробанк впервые за два года поднял основную ставку
12:30 17.03.2022 (обновлено: 12:33 17.03.2022) Подписаться на
Ее увеличили на целых три процентных пункта. Все подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Центробанк Узбекистана впервые за два года поднял основную ставку до 17%.
Изначально заседание правления ЦБ по пересмотру основной ставки должны были провести 10 марта, однако его перенесли на неделю, чтобы дополнительно оценить влияние внешних факторов.
Что такое основная ставка?
Это ставка, по которой Центробанк выдает кредиты для коммерческих банков. Она опосредованно влияет на ставки займов, которые уже банки предоставляют физическим и юридическим лицам.
С 1 января 2020 года ЦБ перешел к поэтапному инфляционному таргетированию и ввел вместо ставки рефинансирования инструмент основной ставки в размере 16% и коридор по денежно-кредитным операциям в размере плюс-минус 1%.
Ставка в 2020-м была снижена дважды: с 14 апреля — до 15%, а с 10 сентября — до 14% из-за снижения прогнозов инфляции. С того времени регулятор оставляет ставку без изменений. Очередное заседание ЦБ по вопросу пересмотра ставки было запланировано на 10 марта.
Узбекские банки с 3 марта начали куплю-продажу российских рублей в обменных пунктах после того, как национальный регулятор рекомендовал "отпустить" курс российской валюты.
Это было сделано для стабильной работы систем денежных переводов в стране из-за волатильности рубля.