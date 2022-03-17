https://uz.sputniknews.ru/20220317/video-zelenskiy-upustil-shans--glava-dnr-pushilin-23403720.html

Видео: Зеленский упустил шанс – глава ДНР Пушилин

Видео: Зеленский упустил шанс – глава ДНР Пушилин

Президент Украины "прогнулся" под радикалов, финансируемых Западом, и упустил возможность остановить войну. Такое мнение высказал глава Донецкой народной республики в эксклюзивном интервью Sputnik.

2022-03-17T20:30+0500

2022-03-17T20:30+0500

2022-03-17T20:30+0500

видео

днр

владимир зеленский

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Гуманитарная ситуация в ДНР под контролем, а с восстановлением разрушенных украинскими националистами городов ДНР будет помогать Россия. В то же время президент Украины Владимир Зеленский уже не является субъектом политики и может стать "сакральной жертвой". Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" сказал Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По мнению главы ДНР, западные кураторы могут избавиться от Зеленского, сделав его "сакральной жертвой" и тем самым достигнув сразу нескольких целей.Когда закончится мобилизация в ДНР? Кто отдает приказ украинским боевикам совершать преступления против мирных жителей Донбасса? Какова роль Зеленского в урегулировании ситуации и почему о безопасности сухопутного коридора Крым-Мариуполь говорить пока что преждевременно – смотрите в полной версии интервью на канале "Sputnik на русском".

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