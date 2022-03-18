Фото: празднование Дня воссоединения Крыма с Россией

© Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
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© Sputnik / Sergey Guneev/
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкКазаки почётного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
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Казаки почётного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
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Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
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Участница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЛюди на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
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Люди на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк18 марта 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
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18 марта 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастницы патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
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Участницы патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
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Певица Полина Гагарина выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЛюди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией.
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Люди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
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Участница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкКазак почётного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
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Казак почётного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЛюди на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
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Люди на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЛюди у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
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Люди у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
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Участница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкУчастницы фольклорного ансамбля у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
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Участницы фольклорного ансамбля у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
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Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
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Участница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
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Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЛюди собираются у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
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Люди собираются у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк18 марта 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
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18 марта 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкЛюди смотрят трансляцию митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией, у большой спортивной арены "Лужники" в Москве.
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© Sputnik / Vladimir Astapkovich/
Люди смотрят трансляцию митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией, у большой спортивной арены "Лужники" в Москве.