Фото: празднование Дня воссоединения Крыма с Россией

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Люди на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.