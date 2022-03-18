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Фото: празднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Фото: празднование Дня воссоединения Крыма с Россией
Восемь лет назад жители Крыма приняли решение воссоединиться с Россией. Годовщину воссоединения отмечали в разных городах Российской Федерации. Как проходило празднование - в фотоподборке Sputnik.
2022-03-18T22:40+0500
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фото, крым, праздник, концерт

Фото: празднование Дня воссоединения Крыма с Россией

22:40 18.03.2022
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Восемь лет назад жители Крыма приняли решение воссоединиться с Россией. Годовщину воссоединения отмечали в разных городах Российской Федерации. Как проходило празднование - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik / Sergey Guneev / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией - Sputnik Узбекистан
1/21
© Sputnik / Sergey Guneev
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Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкКазаки почётного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Казаки почётного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в Краснодаре - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Казаки почётного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Участники патриотической акции Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском - Sputnik Узбекистан
3/21
© Sputnik / Alexandr Piragis
/
Перейти в фотобанк
Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Участница патриотической акции Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexandr Piragis
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Перейти в фотобанк
Участница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЛюди на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Люди на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре - Sputnik Узбекистан
5/21
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Перейти в фотобанк
Люди на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк18 марта 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией - Sputnik Узбекистан
6/21
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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18 марта 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастницы патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Участницы патриотической акции Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском - Sputnik Узбекистан
7/21
© Sputnik / Alexandr Piragis
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Перейти в фотобанк
Участницы патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
Певица Полина Гагарина выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией - Sputnik Узбекистан
8/21
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Певица Полина Гагарина выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкЛюди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией.
Люди собираются на трибунах стадиона Лужники на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией - Sputnik Узбекистан
9/21
© Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк
Люди собираются на трибунах стадиона "Лужники" на митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Участница патриотической акции Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexandr Piragis
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Участница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкКазак почётного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Казак почётного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Краснодаре - Sputnik Узбекистан
11/21
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Казак почётного караула Кубанского казачьего войска на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЛюди на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Люди на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре - Sputnik Узбекистан
12/21
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Люди на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на Главной городской площади в Краснодаре. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЛюди у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
Люди у большой спортивной арены Лужники в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией - Sputnik Узбекистан
13/21
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Перейти в фотобанк
Люди у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Участница патриотической акции Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском - Sputnik Узбекистан
14/21
© Sputnik / Alexandr Piragis
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Участница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкУчастницы фольклорного ансамбля у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
Участницы фольклорного ансамбля у большой спортивной арены Лужники в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией - Sputnik Узбекистан
15/21
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Участницы фольклорного ансамбля у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Участники патриотической акции Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском - Sputnik Узбекистан
16/21
© Sputnik / Alexandr Piragis
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Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Участница патриотической акции Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском - Sputnik Узбекистан
17/21
© Sputnik / Alexandr Piragis
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Перейти в фотобанк
Участница патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Alexandr Piragis / Перейти в фотобанкУчастники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
Участники патриотической акции Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента! в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском - Sputnik Узбекистан
18/21
© Sputnik / Alexandr Piragis
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Участники патриотической акции "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!" в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Петропавловске-Камчатском. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России.
© Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкЛюди собираются у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
Люди собираются у большой спортивной арены Лужники в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией - Sputnik Узбекистан
19/21
© Sputnik / Ilya Pitalev
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Люди собираются у большой спортивной арены "Лужники" в Москве перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк18 марта 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией - Sputnik Узбекистан
20/21
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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18 марта 2022. Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в "Лужниках", посвященном воссоединению Крыма с Россией.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкЛюди смотрят трансляцию митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией, у большой спортивной арены "Лужники" в Москве.
Люди смотрят трансляцию митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией, у большой спортивной арены Лужники в Москве - Sputnik Узбекистан
21/21
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Люди смотрят трансляцию митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией, у большой спортивной арены "Лужники" в Москве.
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