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Эксклюзивное интервью Лаврова телеканалу RT — LIVE
Эксклюзивное интервью Лаврова телеканалу RT — LIVE
Глава МИД России Сергей Лавров дает эксклюзивное интервью телеканалу RT на фоне третьей недели российской спецоперации на Украине.
2022-03-18T13:45+0500
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Напомним: Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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сергей лавров, rt, видео

Эксклюзивное интервью Лаврова телеканалу RT — LIVE

13:45 18.03.2022 (обновлено: 13:48 18.03.2022)
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Глава МИД России Сергей Лавров дает эксклюзивное интервью телеканалу RT на фоне третьей недели российской спецоперации на Украине.
Напомним: Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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