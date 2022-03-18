https://uz.sputniknews.ru/20220318/eksklyuzivnoe-intervyu-lavrova-telekanalu-rt--live-23413681.html

Эксклюзивное интервью Лаврова телеканалу RT — LIVE

Эксклюзивное интервью Лаврова телеканалу RT — LIVE

Глава МИД России Сергей Лавров дает эксклюзивное интервью телеканалу RT на фоне третьей недели российской спецоперации на Украине.

2022-03-18T13:45+0500

2022-03-18T13:45+0500

2022-03-18T13:48+0500

видео

сергей лавров

rt

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Напомним: Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.

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сергей лавров, rt, видео