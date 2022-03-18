https://uz.sputniknews.ru/20220318/eksklyuzivnoe-intervyu-lavrova-telekanalu-rt--live-23413681.html
Эксклюзивное интервью Лаврова телеканалу RT — LIVE
Эксклюзивное интервью Лаврова телеканалу RT — LIVE
Глава МИД России Сергей Лавров дает эксклюзивное интервью телеканалу RT на фоне третьей недели российской спецоперации на Украине.
2022-03-18T13:45+0500
2022-03-18T13:45+0500
2022-03-18T13:48+0500
видео
сергей лавров
rt
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Напомним: Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сергей лавров, rt, видео
Эксклюзивное интервью Лаврова телеканалу RT — LIVE
13:45 18.03.2022 (обновлено: 13:48 18.03.2022) Подписаться на
Глава МИД России Сергей Лавров дает эксклюзивное интервью телеканалу RT на фоне третьей недели российской спецоперации на Украине.
Напомним: Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, подчеркнул Путин.